Velika moć mladog Meseca – 20. novembar menja sudbinu mnogih horoskopskih znakova

Moć mladog Meseca u Škorpiji donosi sudbinske odluke, unutrašnje buđenje i priliku da svaki znak započne novi ciklus – saznajte kako.

Moć mladog Meseca u Škorpiji 20. novembra 2025. donosi snažnu energiju introspekcije, hrabrosti i transformacije. Pod uticajem retrogradnog Merkura i discipline Saturna, ovo je trenutak da zatvorimo stare cikluse i otvorimo vrata novim počecima. Svaki znak oseća promene na svoj način – evo detaljnog pregleda:

Ovan

Ovaj mlad Mesec donosi vam priliku da presečete sve što vas sputava. Osetićete snažnu potrebu da se oslobodite starih navika i krenete u nove izazove. Vaša hrabrost biće na testu, ali upravo ona vodi ka napretku. Fokusirajte se na lične ciljeve i verujte intuiciji.

Bik

Ljubavni odnosi i prijateljstva dolaze u prvi plan. Ovaj period donosi jasnoću u emocijama i pokazuje vam kome možete verovati. Stabilnost dolazi kroz iskrenost i otvorene razgovore. Naučite da pustite ono što vas iscrpljuje i okrenite se ljudima koji vas podržavaju.

Blizanci

Vaše svakodnevne rutine doživljavaju promenu. Osetićete potrebu da usporite i posvetite se introspektivnim razgovorima. Zdravlje i balans postaju prioritet, pa obratite pažnju na male navike koje čine razliku. Ovo je trenutak da pronađete mir u jednostavnosti.

Rak

Kreativnost i radost kroz hobije postaju vaša snaga. Ovaj mlad Mesec donosi priliku da se povežete sa sobom i pronađete unutrašnji mir. Male stvari, poput rituala zahvalnosti, vraćaju vam osećaj sigurnosti. Vaša emotivna snaga sada je ključna za stabilnost.

Lav

Preuzimate kontrolu nad životom i učvršćujete temelje. Porodični odnosi dolaze u fokus i traže vašu pažnju. Donosite odluke koje vas vode ka dugoročnoj sigurnosti. Vaša snaga sada dolazi iz discipline i jasno postavljenih granica.

Devica

Zahvalnost i prijateljstva vraćaju vam unutrašnji balans. Male stvari vraćaju unutrašnji sjaj i podsećaju vas na ono što je važno. Introspektivni trenuci pomažu da shvatite sopstvene potrebe. Naučite da cenite podršku ljudi oko sebe.

Vaga

Finansije i istrajnost su u centru pažnje. Naučićete da disciplinom gradite dugoročnu sigurnost. Ovaj period vas podseća da budete strpljivi i dosledni. Vaša snaga dolazi iz sposobnosti da balansirate želje i realnost.

Škorpija

Za vas je ovo buđenje. Moć mladog Meseca u Škorpiji donosi optimizam, hrabrost i priliku da započnete novi ciklus. Iskoristite energiju za lični rast i introspektivne odluke. Vaša intuicija sada je snažnija nego ikada.

Strelac

Ulazak u vašu sezonu donosi ideje i obnovu. Balansirajte između optimizma i introspektivnih trenutaka. Sada je vreme da postavite nove ciljeve i krenete u njihovu realizaciju. Vaša energija privlači prilike koje menjaju život.

Jarac

Fokus na ciljeve je snažan, ali pazite da se ne preopteretite. Disciplina i jasna vizija vode vas ka napretku. Ovaj period traži od vas da budete strpljivi i dosledni. Vaša snaga dolazi iz sposobnosti da gradite korak po korak.

Vodolija

Karijera i planovi dobijaju novu snagu. Ovaj period otvara prostor za strateške odluke i napredak. Vaša kreativnost sada može da se pretoči u konkretne rezultate. Naučite da verujete procesu i ne žurite.

Ribe

Motivacija i učenje postaju vaša snaga. Ovo je prilika da se usavršavate i gradite temelje za budućnost. Podrška mentora ili bliskih ljudi biće od presudnog značaja. Vaša emotivna dubina sada postaje izvor inspiracije.

Moć mladog Meseca u Škorpiji 20. novembra donosi introspektivne odluke, hrabrost i priliku za novi početak. Ako se prepustimo njegovoj energiji, narednih šest meseci mogu doneti duboke i trajne promene.

