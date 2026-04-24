Velika sreća i uspeh stiže za 6 kineskih znakova 25. aprila, ukloniće sve blokade

Pas, Zec, Majmun, Bivol, Tigar i Zmija ukloniće 25. aprila sve prepreke i preokrenuti sve. Velika sreća i uspeh stiže im na Dan uklanjanja.

Za šest kineskih horoskopskih znakova velika sreća i uspeh stiže 25. aprila 2026. Subota je Dan uklanjanja zemljanih zmija, tako da se nešto što vas je zbunjivalo čisti.

Stvar kod Dana uklanjanja je u tome što čim nešto ode, bolja stvar ima prostora da dođe.

To je velika sreća i uspeh koji stiže danas. Ne u dodavanju još, već u uklanjanju jedne stvari koja je bila na putu. Za ove kineske horoskopske znake, u trenutku kada se ovo desi, shvatićete da niste znali koliko vas to utiče dok se ne završi.

1. Zmija – osećate se savršeno

25. april vas pogađa na način koji deluje gotovo previše čisto. Neko ko je davao pomešane signale odjednom postaje veoma jasan, ali ne na način na koji ste očekivali. Povlače se i umesto da se osećate zbunjeno, vi se osećate savršeno.

Čim prestanete da pokušavate da to pročitate, pojavi se nešto drugo što je mnogo direktnije. To bi mogao biti neko novi ko pokazuje jasno interesovanje ili prilika koja ne zahteva da je preispitujete. Kontrast je toliko očigledan da se nećete vraćati na ono što je ranije bilo nejasno.

2. Tigar – to je zapravo u vašu korist

U subotu postoji nešto što se otkazuje ili vam se skida sa plate. U početku biste mogli pomisliti da je to nezgodno, ali u roku od nekoliko sati shvatićete da je to zapravo funkcionisalo u vašu korist.

Kada se taj prostor otvori, završite negde drugde i razgovarate sa nekim drugim mnogo bolje. Tu je prava prilika. Ovo je jedan od onih trenutaka kada vas „ne“ direktno vodi ka nečemu što poboljšava vaš život i jasno ćete videti vezu.

3. Bivol – korekcija mišljenja donosi stabilnost

Subota donosi trenutak kada konačno prestajete da nosite nešto finansijski što nije bilo vaše da nosite. To može biti odgovornost ili čak samo situacija u kojoj ste previše davali.

U trenutku kada se povučete, odmah se javlja osećaj olakšanja. Ili štedite novac ili shvatate da imate više nego što ste mislili. Ta korekcija vas postavlja za nešto stabilnije u budućnosti.

4. Majmun – razgovor menja vaš put

25. aprila se vodi razgovor u kojem shvatate da neko nije na istom nivou kao vi i umesto da pokušate da ga upoznate tamo, jednostavno prestajete da se angažujete.

Ta odluka brzo menja vašu putanju. Prirodno se krećete ka nečemu što zaista odgovara vašoj vibraciji. Razlika je trenutna. Konačno! Dobre stvari su ovde!

5. Zec – energija vam se vraća na realan način

Subota je dan kada konačno gubite interesovanje za nešto što je imalo više kontrole nad vašom pažnjom nego što želite da priznate. Nešto se jednostavno promeni u vama i pređete preko toga.

Vaša energija se vraća na veoma realan način. Možete se fokusirati na nešto što vam donosi stvarni uspeh i to počinje da se kreće brže nego što se očekivalo. Ne morate se više truditi. Sve se dešava baš sada.

6. Pas – shvatate da vam to što ste čekali i nije potrebno

Postoji nešto 25. aprila što ste čekali, i umesto da se to ostvari, shvatite da vam to zapravo više nije potrebno.

Prestajete da čekate, pravite svoj potez i gotovo odmah dobijate odgovor koji je bolji od onoga što ste čekali na prvom mestu. Subota je jedan od onih dana kada vas otpuštanje prvobitnog ishoda vodi direktno ka boljem. Uf!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com