Velika sreća ili totalni krah? Proverite šta zvezde u oktobru spremaju za vaš znak

Da li će vam oktobar doneti veliku sreću ili potpuni krah? Pa, verujte mi, ovaj mesec je pravi ringišpil emocija i događaja, a odgovor zavisi od toga kako se zvezde poslože baš za vaš znak! Znam da ste nestrpljivi, i ja sam! Ajde da vidimo zajedno šta nas čeka, jer nije sve tako crno-belo kako deluje na prvi pogled. Možda je baš vaš trenutak za bum!

Nema sumnje, oktobar je uvek poseban. Lišće menja boje, vazduh miriše na jesen, a mi se nekako uvlačimo u sebe i preispitujemo sve. A kad se na to doda i uticaj planeta, e onda tek nastaje ludnica! Spremni da zavirite u zvezdane mape i shvatite šta vam je činiti?

Kakve to poruke šalju planete u oktobru?

Planete su kao neki nevaljali klinci koji se igraju u kosmosu i šalju nam razne signale. Nekada su blagonaklone, nekada prave haos, ali u suštini, sve je to deo igre. U oktobru, retrogradni Merkur se polako smiruje, ali njegovi repovi se i dalje osećaju. To znači da je vreme za dublje razmišljanje, ali i za oprez kod važnih odluka. Nešto se kuva ispod površine!

Šta znači „velika sreća“ u astrološkom smislu ovog meseca?

Velika sreća u oktobru, po zvezdama, znači da će vam se otvoriti putevi tamo gde ste mislili da su zatvoreni, posebno na polju ljubavi i finansija. Očekujte neočekivane prilike, susrete koji menjaju sve, i možda, ali samo možda, onaj dobitak koji ste sanjali. Sreća je tu, samo je pitanje ko će je uhvatiti!

A kako prepoznati „totalni krah“ i izbeći ga?

„Totalni krah“ u oktobru se obično manifestuje kroz nesporazume u komunikaciji, finansijske probleme zbog nepromišljenih odluka i osećaj stagnacije. Ključ je u tome da budete strpljivi, ne donosite ishitrene odluke i dobro razmislite pre nego što nešto kažete ili uradite. Slušajte svoju intuiciju, ona je jača nego što mislite!

Evo šta zvezde poručuju za svaki znak (saveti od srca!):

Ovan: Dragi Ovnovi, imate energije za izvoz, ali pazite da je ne rasipate uzalud. Fokusirajte se na karijeru, tu vas čeka iznenađenje!

Bik: Bikovi, budite otvoreni za nove ljubavi ili za produbljivanje postojećih veza. Finansije su stabilne, ali ne trošite previše!

Blizanci: Komunikacija je ključna, ali pazite da ne kažete nešto što ne mislite. Pronađite balans između posla i privatnog života.

Rak: Rakovi, posvetite se porodici i domu. Možda je vreme za neko renoviranje ili selidbu. Emocije su pojačane!

Lav: Lavovi, vaša kreativnost dolazi do izražaja! Ne plašite se da budete u centru pažnje, ali budite skromni.

Devica: Device, fokusirajte se na zdravlje i rutinu. Organizacija je pola posla, a i zdravlje je važno. Ne zapostavljajte sebe.

Vaga: Vage, vaša ljubavna sfera je u centru pažnje. Neki važni razgovori su pred vama. Budite iskreni!

Škorpija: Škorpije, finansije su vam u prvom planu. Moguće su promene na poslu, budite spremni.

Strelac: Strelčevi, putovanja su vam naklonjena, ali pazite na detalje. Učenje novih stvari vam donosi sreću.

Jarac: Jarčevi, karijera je na uzlaznoj putanji. Budite istrajni i pokažite šta znate. Ne odustajte!

Vodolija: Vodolije, prijateljstva su vam važna, ali pazite da se ne izolujete. Novi projekti su pred vama.

Ribe: Ribe, intuicija vam je jača nego ikad. Slušajte svoj unutrašnji glas, on vas vodi ka sreći.

Neki moji saveti za oktobar, onako, od srca:

Zapisujte snove: Nekada su snovi kao neki tajni kanali do naše podsvesti, a u oktobru su posebno aktivni. Možda vam zvezde šalju poruke dok spavate!

Nekada su snovi kao neki tajni kanali do naše podsvesti, a u oktobru su posebno aktivni. Možda vam zvezde šalju poruke dok spavate! Smejte se i kad vam nije do smeha: Ozbiljno, smeh leči sve. A i privlači pozitivnu energiju.

Ozbiljno, smeh leči sve. A i privlači pozitivnu energiju. Ne verujte svemu što čujete: U moru informacija, važno je da imate svoj filter. Verujte sebi, pa tek onda drugima.

U moru informacija, važno je da imate svoj filter. Verujte sebi, pa tek onda drugima. Budite spremni na promene: Život je nepredvidiv, i to je ok. Neke stvari su van naše kontrole, ali reakcija je uvek naša.

Dakle, dragi moji, oktobar je mesec iznenađenja, preokreta i ličnog rasta. Bilo da vam donosi veliku sreću ili male izazove, zapamtite da ste vi ti koji krojite svoju sudbinu. Zvezde su samo putokazi, a izbor je uvek vaš. Srećno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com