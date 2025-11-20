Velika sreća stiže za ova 4 znaka, zvezde im sklanjaju sve prepreke za blagostanje, uspeh i novi početak

Velika sreća stiže uskoro za Strelca, Blizance, Device i Ribe. Ova četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću od 20. novembra 2025. Naime, postoji još nekoliko dana kada će retrogradni Merkur u konjunkciji sa Suncem doneti sreću i obilje u njihov život.

Kada se Merkur približi Suncu, što se dešava samo nekoliko puta godišnje privlači značajno obilje i sreću u život ova 4 znaka. Merkur u spoju sa Suncem pomaže vam da uklonite barijere koje sprečavaju pozitivne misli da se pretvore u akcije usklađene sa onim što je u vašem srcu.

Vaš um vidi da je moguće, a znake da vaš trud funkcioniše podstiče Sunce. Ne da Merkuru, najbržoj planeti u astrologiji, treba više energije, već Sunce pomaže da se usavrše i pročiste naše misli.

Danas, počnite tako što ćete ići dalje od pukog zapisivanja svojih ideja ili razmišljanja o njima iznova i iznova. Nemojte ih samo reći prijatelju ili slušati neki materijal za koučing koji će vas voditi kroz misao. Umesto toga, danas je dan za preduzimanje vidljivih akcija. Pokažite ljudima, svetu i univerzumu kako koračate u veri i usklađujete svoje srce, um i dušu.

Manifestovanje izobilja je više od pukog potencijala za zaradu ili biti na pravom mestu u pravo vreme. 20. novembra, ovi astrološki znaci otkrivaju da je važno uzeti sve što jeste i raditi ono što želite kao da već postoji.

1. Strelac – novi uspešan početak

Danas se možete vratiti u prošlost i početi ispočetka. Vi ste tip horoskopskog znaka koji prvi govori, a zatim misli. Ponekad je vaš instinkt tačan. Drugi put vas je naveo da poželite da imate više strpljenja kada govorite iz srca. Možete odgurnuti nekoga ili situaciju bez namere, ali danas dobijate željenu pobedu i velika sreća je vaša na kraju.

Možete odvojiti sve vreme koje vam je potrebno da razmislite i podelite ono što ste naučili. Vi ste drugačija osoba kao rezultat svojih iskustava. Ne ponašate se na isti način i ne razmišljate po istim obrascima.

Preuzimanje odgovornosti vam pomaže da privučete novi početak, ali takođe otvara vrata još većem broju mogućnosti za novi početak u prethodno neuspešnoj vezi ili situaciji. Osećaćete se srećno jer ne dobija mnogo ljudi priliku da ponovo počnu vraćajući se onome što je izgledalo osuđeno na propast zauvek. Ali, vi to možete.

2. Blizanci – postajete ono što stvarno jeste

Vaš život postaje manje stresan posle četvrtka, a sva problematična područja deluju upravljivo. Kao Blizanci, kojima vlada Merkur, imate neke zaista neverovatne kvalitete. Brzi ste na nogama i večno ste radoznali. Imate životnu energiju i ništa vas ne zaustavlja kada ste u ritmu. Ali, sa svom tom energijom dolazi i mana – nervozni potencijal.

Možete postati previše razmišljajući koji se previše brine, i zato vam retrogradni tranzit Merkura tako dobro funkcioniše danas. Opušteno se pretvarate u ono što jeste, a ne u ono što ćete biti. Sunce utišava one trenutke kada se malo zaglavite u detaljima. Umesto toga, snažno ste fokusirani, što vam pomaže da uočite prilike. Postajete hrabri i super jaki, sposobni da ispunite sve što vam je potrebno ili želite da uradite danas.

3. Devica – u pravo vreme na pravom mestu

Vaša prijateljstva cvetaju i upoznajete nove ljude. Vaša prijateljstva počinju da postaju portal rasta za vaš život i budu vaša velika sreća. Pozvani ste da učestvujete u novim aktivnostima zajednice i zabavnim, uzbudljivim žurkama. Kao da ste odjednom popularni i ne morate uopšte da se trudite.

Pored toga, vaša sklonost ka rezervisanosti izgleda prihvatljiva ljudima koje upoznajete. Više ljudi znači veće mogućnosti jer kolektivna energija ima sreće u stvaranju atmosfere obilja. Prihvaćeni ste takvi kakvi jeste, a osećanja su obostrana. Jedan prijatelj postaje dva, zatim tri, i tako dalje. Nalazite se na pravom mestu u pravo vreme.

4. Ribe – napokon ostvarujete planove

Pristupačni planovi putovanja i vrhunski odmor koji želite da manifestujete počinju da se stvaraju 20. novembra. Možete pitati članove porodice šta mogu da urade da pomognu da planovi budu pristupačniji za sve.

Pošto pronalazite stvari koje su vam potrebne u okviru budžeta koji imate, izgledaće vam da imate novca za još više onoga što ste se nadali da ćete stvoriti. Sunce vam pomaže da uočite šta je savršeno usklađeno sa vašim potrebama, uključujući pronalaženje odgovarajuće pripreme obroka ili restorana za rezervaciju.

Retrogradni Merkur vam daje unutrašnju odlučnost da nastavite da zovete dok se sve ne isplanira, kaže i uradi.

