Velike pare stižu im tokom celog novembra: 3 znaka imaće neočekivani dobitak, posebno sredinom meseca

Velike pare tokom celog novembra 2025. godine stižu Škorpiji, Vodoliji i Vagi. Ova 3 znaka privlače finansijski uspeh tokom celog meseca novembra 2025. Novi početak će se oblikovati sredinom meseca, zato se potrudite da se pripremite.

Pun promenljive energije i mogućnosti, novembar 2025. je snažan mesec za tri horoskopska znaka koja privlače finansijski uspeh. Kada počnete ovaj mesec, radite na tome da sredite svoj finansijski život. Napravite pregled gde se trenutno nalazite i razmislite o načinima za povećanje bogatstva ili ograničavanje nepotrebnih troškova. Pregledajte svoj budžet i investicije.

Imate priliku da potpuno transformišete svoj finansijski život tako što ćete biti otvoreni za nove investicije i karijerne mogućnosti.

Razmišljanje o vašim trenutnim finansijama biće ključno, zato se zalažite za ono što vam je potrebno. Kada se fokusirate na svoje potrebe, ne radi se samo o povećanju vaših finansija, već o osećaju da ste zbrinuti.

Ova energija treba da stvori osećaj stabilnosti i uspeha koji nije samo neočekivani dobitak, već prava transformacija vašeg finansijskog stanja i života koji možete živeti.

1. Škorpija – preuzmite kontrolu nad svojim finansijskim uspehom

Privlačiš finansijski uspeh u novembru. Ne boj se da ideš za onim što želiš. Tvoje finansije će biti tvoj primarni fokus u novembru 2025. godine, ali ćeš takođe napraviti velike korake ka povećanju svog bogatstva. U tvom životu počinje da ulazi velika količina energije Strelca, koji je tvoj vladar bogatstva i finansijskih pitanja.

Mars će prvi preći u Strelca u utorak, 4. novembra, usmeravajući tvoju pažnju na akcije koje možeš preduzeti da bi ostvario/la veći prihod. Mars u Strelcu se odnosi na akcije i izbore koji će ti finansijski koristiti i mogu uključivati investicije, nekretnine ili aspekte tvoje karijere.

Ipak, Mars u Strelcu je samo prvi korak, tako da će poslužiti kao buđenje da preuzmeš kontrolu nad svojim finansijskim životom pre nego što Merkur postane retrogradan u Strelcu, 9. novembra. Merkur će biti retrogradan u Strelcu do utorka, 18. novembra, dajući ti vremena da razmisliš o svojim prošlim izborima i prilikama.

Ovo će vas dovesti do početka sezone Strelca u petak, 21. novembra, u kojoj ćete konačno moći da krenete napred i preduzmete akciju. Ovo nije vreme da se fokusirate na pasivni prihod ili jednostavno postavljate namere za ono što želite. Umesto toga, vaša je odgovornost da preuzmete kontrolu nad svojim finansijskim uspehom i konačno ga postignete.

2. Vaga – preispitajte svoju potrošnju i imaćete obilje

Vaš horoskopski znak privlači finansijski uspeh u novembru, zato budite svesni da ulažete u svoje najbolje interese. Vi ste voljeni i darežljivi horoskopski znak, što znači da se često nalazite u situaciji da brinete o drugima. Biti velikodušan sa svojim finansijskim poklonima je odličan način da privučete veće izobilje u svoj život. Ali takođe želite da se uverite da niko ne zloupotrebljava vašu ljubaznost.

Venera će se prebaciti u Škorpiju u četvrtak, 6. novembra, donoseći dodatno izobilje u vaš finansijski život. Ovo može biti vreme neočekivanih finansijskih poklona ili bonusa, jer će se ono što ste izneli u univerzum vratiti. Međutim, to je vreme kada možete postati i neoprezni sa svojim trošenjem.

Kako se Merkur retrogradno pomera u Škorpiju od utorka, 18. novembra, do subote, 29. novembra, imaćete priliku da preispitate svoju potrošnju. Ovo će osigurati da vas niko ne zloupotrebljava. Znaćete i da je ono u šta ulažete zaista u vašem najboljem dugoročnom monetarnom interesu.

3. Vodolija – planete vam obilato pomažu da postignete finansijsku stabilnost

Kraj je jedne ere, Vodolije, i sada privlačite finansijski uspeh u novembru. Kraj jedne ere se često doživljava kao nepovoljan događaj, Međutim, za vas, on predstavlja pozitivnu, trajnu promenu u vašem finansijskom stanju. Od 2023. godine, Saturn se polako kreće kroz Ribe, vladara vaših finansija i osećaja sopstvene vrednosti. Iako se Saturn ranije ove godine pomerio u Ovna, kao deo svoje retrogradnosti, vratio se u Ribe u septembru.

Sada, kada se Saturn direktno nalazi u Ribama od četvrtka, 27. novembra, do 13. februara 2026. godine, ulazite u poslednju eru Saturna u Ribama, i on će biti odgovoran da vam pomogne da se uzdignete u finansijsku stabilnost i nezavisnost na kojoj ste radili.

Saturn može biti izazovna planeta za rad, posebno zato što svoje nagrade čuva za kraj svog ciklusa u horoskopskom znaku. Od 2023. godine se od vas očekuje da radite i ostanete posvećeni, ali niste videli rezultate svojih postupaka. Sve se to menja kako Saturn bude direktno stacioniran, i ne samo da ćete početi da vidite nagrade kako pristižu, već će vam se pružiti prilike da zauvek promenite svoj finansijski položaj.

Ovu energiju će podržati asteroid Ceres koji će se direktno stacionirati u Ovnu u petak, 21. novembra, što će vam pomoći da se zalažete za svoje potrebe i dati vam šansu da budete finansijski nezavisni.

(Krstarica/YourTango)

