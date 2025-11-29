Velike pare stižu iznenada: 4 znaka obogatiće se do 6. decembra, a 1 treba da igra igre na sreću

Položaj planeta odgovaraće Blizancima, Biku, Strelcu i Škorpiji. Njima će svanuti, a novac koji je kasnio konačno dolazi. Velike pare stižu.

Velike pare stižu kao nikad pre, Škorpija, Strelac, Bik i Blizanci imaju velike šanse da zarade novac kroz vredne poklone ili poslovne angažmane. Naime, nalazimo se u sezoni Strelca, a položaj planeta će ovim znakovima odgovarati više, pa će uspeti da zarade novac do 6. decembra.

Merkur sutra izlazi iz svog retrogradnog hoda, tako da će mnogim znakovima svanuti, a novac koji ja kasnio konačno će početi da pristiže.

Škorpija

Sezona Strelca donosi vam odličan period za novac. Finansije će vam biti stabilne, tako da možete da zaradite čak i iz inostranstva.

Strelac

Sezona vašeg znaka donosi vam vredne poklone i novac. Zbog toga ćete uživati u narednom periodu i neće vam ništa faliti.

Bik

Retrogradni Merkur izlazi iz retrogradne faze 30. novembra, tako da se finansijski oporavljate. Velike pare stižu, novac koji je kasnio konačno će da vam dolazi.

Blizanci

Jupiter u Raku vam donosi veliki novac. Imate šanse da zaradite na osnovu partnerskog posla.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.

