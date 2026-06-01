Do kraja juna 3 znaka čekaju velike pare: Ako ovo uradite, novčanik će vam pucati po šavovima

Velike pare u junu stižu na tri adrese, ali samo ako prestanete da odlažete jedan poziv. Pročitajte ko su srećnici.

Tri znaka horoskopa imaju širom otvorena vrata za velike pare u junu, ali pod jednim uslovom: moraju da prestanu da čekaju taj famozni „savršen trenutak“.

Ovaj mesec ne trpi oklevanje. Tri znaka već nedeljama sede na „zlatnoj koki“: imaju odličnu ponudu, čekaju da im neko vrati dug ili imaju posao koji mogu da naplate duplo više nego što su planirali.

A zašto to ne rade? Zato što odlažu razgovor, „ne žele da budu nametljivi“ i čekaju da se drugi sete. E, tu vas planete neće sačekati. Ovog juna, pravilo je jednostavno – ko prvi zagrize, taj uzima najveći dobitak.

Zašto baš ova tri znaka mogu da očekuju velike pare u junu?

Zvezde se ovog puta baš lepo namestile za Bikove, Lavove i Device. Sad se napokon naplaćuje stari trud, a nove prilike stižu preko ljudi koje niste videli godinama.

Ako vas neko iz tog perioda pozove na kafu, obavezno idite – to je često znak da su velike pare u junu nadohvat ruke, samo treba da se pokrenete.

Bik

Bik je u junu na potezu da naplati ono što je odavno otpisao. Novac koji ste pozajmili pre godinu i po dana, faktura koju ste prestali da pominjete, ili procenat od posla koji vam je obećan pa zaboravljen, sve to ima šansu da se vrati do kraja meseca. Druga polovina juna donosi konkretan poziv, najverovatnije u utorak ili sredu popodne, i tu morate biti direktni. Bez zaobilaženja, recite tačnu cifru. Ako sada popustite, izgubićete polovinu.

Greška broj jedan kod Bika je čekanje da druga strana sama otvori temu. Neće. Vi prvi pošaljite poruku, kratku i bez izvinjavanja. Tu se prelama da li ćete osetiti finansijski dobitak u junu ili ćete u julu opet pričati istu priču.

Lav

Lavu se u prvoj polovini meseca otvara prilika koja na prvu loptu deluje preveliko za njega. Reč je o dodatnom poslu, honoraru ili projektu koji dolazi kroz nekog ko vas je gledao sa strane mesecima. Ne pristajete na prvu cifru koju vam ponude. Tražite trideset odsto više i ćutite dok sagovornik ne odgovori. Lavovima ovo ide prirodno kad nisu pod stresom, a sada nisu.

Energija Lava ovog meseca traži scenu, ali pažljivo. Ne hvalite se kolegama unapred, jer ćete privući ljubomoru baš u trenutku kada vam treba mir za pregovore. Tek kada novac legne, onda kafa i priča.

Devica

Devica retko dobija na lutriji, ali u junu skuplja sa više strana. Honorar, povraćaj poreza, prodaja nečega što godinama stoji u stanu, sve to pada u kratkom roku i ukupno iznenadi i samu Devicu. Suplementi planiranja tu ne pomažu, vaša lista je već dovoljno duga. Ono što vam treba je da kažete da na jedan dodatni angažman koji deluje sitno, a ispostaviće se kao najbolje plaćen deo meseca.

Najveća zamka za Devicu je preterana analiza ponude. Ako provedete tri dana praveći tabelu, ponuda odlazi nekom bržem. Verujte prvom utisku, posebno ako vam ga daje neko ko vas zna iz struke.

Kada tačno stižu velike pare u junu

Najjači finansijski talas pada između 14. i 24. juna, kada se otvaraju i poslovni razgovori koji su do sada stajali. Tu je prozor za pregovore o plati, potpisivanje ugovora i naplatu starih potraživanja. Posle 25. juna energija se okreće ka odmoru i trošenju, što je dobro za uživanje, ali loše za nove poslovne poteze.

Šta konkretno da uradite da novčanik prestane da bude razlog za stres?

Danas lepo sedite, uzmite papir i olovku i napišite tri imena – tri osobe koje vam duguju novac ili neku uslugu. Pozovite ih redom, od one najmanje „sitnice“ pa do najvećeg duga. Tako ćete lepo „uvežbati“ glas i nabrati hrabrosti pre onog najvažnijeg poziva koji vas čeka. Možda vam ovo zvuči kao prava sitnica, ali baš taj mali trik je ključan da privučete velike pare u junu.

Budite iskreni prema sebi: koliko ste samo dobrih prilika ove godine propustili samo zato što ste se ustručavali da prvi dignete slušalicu?

