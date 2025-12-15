Velike planove ima Univerzum za svaki znak, nekoga čeka preokret, a evo ko će se obogatiti do Nove godine

Postoji i veći potencijal za mistične uvide, pomaže da se uverimo u velike planove koje ima Univerzum. Neki znakovi biće srećni u parama.

Univerzum ima velike planove za vaš horoskopski znak kada Mars uđe u Jarca 15. decembra 2025. Praktična i promišljena energija Marsa u Jarcu olakšava nam da obavimo stvari.

Ali neposredno pre nego što Mars uđe u Jarca, on pravi kvadrat sa Neptunom, koji uskoro ulazi u Ovna na duži boravak. Obe planete su na poslednjem stepenu Strelca i Riba, respektivno, 14. decembra 2025. godine, što podiže intrigu.

Ovaj tranzit unosi opštu zabunu u svet, jer Neptun teži da zamagli i zamagli šta se zaista dešava, zamagljujući Marsov vid. Takve okolnosti uzrokuju da Mars više koristi svoju intuiciju, što je zapravo pojačano ne samo njegovim položajem u kosmički orijentisanom Strelcu, već i njegovim prelaskom u Jarca svesnog uzroka i posledice.

Neptunov tranzit u sopstvenom znaku čini ga moćnijim, ali ovaj kvadrat ima potencijal da probije Neptunove oblake sa nekim blistavim uvidima i osećajem za pravac. Postoji i veći potencijal za mistične uvide, pomažući nam da se dosegnemo do velikih planova univerzuma.

Ovan – oslobađajte se starih navika

Mars vlada znakom Ovna. Iako voli da bude u Jarcu, on takođe izaziva stres u svom znaku. To znači da šest nedelja posle 15. decembra najavljuju kretanje u vašoj životnoj svrsi, ali je to u suprotnosti sa vašim osećajem sebe. Radite na samousavršavanju i oslobodite se starih načina da biste ušli u budućnost.

Bik – budite i dalje strpljivi

Možete biti mirni sa Marsovim ulaskom u Jarca, iako mistična maglovitost koja ga prati može da potrese Bikovu olovku. Vaše karakteristično strpljenje Bika trebalo bi da vam pomogne da pređete preko mutne vode dok vam netaknuta jasnoća Marsovog kretanja u jedan od njegovih najboljih znakova ne pruži inspiraciju i smernice.

Blizanci – univerzum traži da budete ranjiviji

Mars u Jarcu će se u velikoj meri fokusirati na novac koji ste uložili u razne finansijske instrumente. Moguće je da će se pojaviti i nasleđe, bilo ono koje biste mogli dobiti ili ono koje poklanjate voljenima. Sa Marsom u vašoj osmoj kući, univerzum vas traži da budete ranjiviji.

Rak – fokusirajte se na sebe

Razlika između agresije i asertivnosti će verovatno doći do izražaja za vas. Mars voli da bude u Jarcu, a za Rakove koji se zalažu za svoju vezu ima velike planove i stvari idu dobro. Ako ste skloni da se fokusirate na sebe, učinite to pre 15. decembra dok je Mars još uvek u magli. U suprotnom, februar je bolji za samozastupanje.

Lav – univerzum vas upozorava

Problemi na radnom mestu i zdravlje nose zabunu u drugoj polovini decembra, ali stvari se razjašnjavaju kako ulazimo u novu godinu. Ovaj položaj Marsa može vas učiniti asertivnijim sa kolegama i pružiti front samopojačavajuće energije za vreme ovog tranzita za završetak projekata. Međutim, univerzum ima upozorenje: Ovaj tranzit čini ljude sklonim nezgodama na poslu, zato budite oprezni.

Devica – delujte po predosećanju

Za one Device koje su ili kreativno sklone ili rade sa decom, ovaj tranzit vam daje puno energije i entuzijazma. Inspiracija bi trebalo da bude slobodna. Magla na početku tranzita trebalo bi da kristališe neke iznenađujuće ideje. Mars generalno takođe poboljšava vašu sreću, mada treba da obratite pažnju na svoje predosećaje i delujete po njima.

Vaga – problemi u porodici

Porodične stvari mogu biti kontradiktorne za vas na početku ovog tranzita. Može doći do neprijateljstva članova porodice koje nema očigledan uzrok. Budite strpljivi i verujte da će se vaši voljeni otkriti kada za to dođe vreme. Mars vas može učiniti asertivnim za potrebe porodice, ali budite svesni generalno energije usmerene na sve u porodici tokom ovog tranzita.

Škorpija – zapišite ideje

Škorpije koje se bave akademskim studijama trebalo bi da se dobro snađu, iako opadajući uticaj Neptuna u početku stvara mentalnu maglu. Duboko udahnite da biste to otresli. Odnosi sa komšijama ili braćom i sestrama mogu biti privremeno trnoviti, iako Mars ima velike planove i daje prednost ako vam je potrebno da se angažujete. Zapišite sve ideje koje imate, jer bi kasnije mogle biti korisne.

Strelac – štedite novac

Skloni ste prekomernom trošenju u poslednjim danima pre praznika. Budite što pedantniji sa svojim finansijama, čak i ako morate da pribegnete metodi koverte. Posle solsticija, trebalo bi da budete prilično dobri sa idejama i entuzijazmom da zaradite više novca i učvrstite svoju finansijsku poziciju.

Jarac – jače ambicije

Jarče, Mars je u vašem znaku šest nedelja počev od 15. decembra. Neptunov mističan dodir bi vas mogao prožeti nekim psihičkim bljeskovima, ali može i samo dodati zabunu. Koristite svoju praktičnu osetljivost da razaznate šta je šta. Sve u svemu, ovo vreme pojačava vaše prirodne ambicije i želju da podignete svoj profil dodatnom energijom. Vozite visoko do kraja januara.

Vodolija – pomažite drugima

Neptunove mistične energije zakopavaju Marsov uticaj u vašoj podsvesti, Vodolija. Mars tranzitira kroz misterioznu kuću samoponištenja u vašem horoskopu, što znači da su njegove energije usmerene ka nesebičnosti i duhovnosti. Kada ste u nedoumici, obratite pažnju na nekoga ko pati. Briga o drugima najbolje pomaže u brizi o sebi.

Ribe – podelite ideje sa saradnicima

Prijatelji i buduće vizije biće vam glavni fokus u narednih šest nedelja. U početku bi vam mogle biti nejasne granice sa prijateljima. Solsticij ima velike planove i trebalo bi da pomogne da se razveje magla. Ako vi i prijatelji imate neka putovanja ili zajedničke projekte na umu, Mars ih podržava. Isto važi i za ideje za širu budućnost. Podelite neke od njih sa pouzdanim saradnicima.

