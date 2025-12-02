Velike promene počinju za ova 3 znaka, značajan napredak i moćna era kreće kada se Venera poravna sa Plutonom

Kada se Venera poravna sa Plutonom u utorak, transformacija je neizbežna. Velike promene i značajan napredak počinje za Raka, Škorpiju i Vodoliju. Ova tri astrološka znaka ulaze u veoma moćnu novu eru.
Ako transformacija treba da se dogodi, a svakako ima veće šanse da se dogodi kada se Venera poravna sa Plutonom, kao što se dešava na današnji dan. Gledamo u velike promene koje su pred nama, počev od danas.
Za tri horoskopska znaka, ovaj dan je posvećen prihvatanju tog uticaja Plutona i puštanju da radi svoje. On otkriva ono što nam više ne služi kako bismo to mogli da pustimo i ističe mogućnosti za obnovu. Intenzitet ovog poravnanja je upoređen sa njegovim potencijalom za značajan napredak.
Možda ćemo se čak osetiti pozvani na akciju tokom ovog buđenja. Ono što se dešava u ovom trenutku je promena koja transformiše i našu perspektivu i naš put.
1. Rak – transformacija je moguća
Ovo poravnanje Venere i Plutona ističe nešto sa čime se morate suočiti. Ako to učinite, bićete zadovoljni rezultatima te konfrontacije. Razumete gde je potrebna promena i znate da ona može i da će raditi u vašu korist.
2. decembra, stari obrasci ili vezanosti će se osećati posebno intenzivno. Iako vam mogu stezati srce, znate da je transformacija i dalje moguća. Možete to učiniti!
Ovo je trenutak da prigrlite svoju samosvest i budete srećni što ste dovoljno jaki da prevaziđete sve prepreke.
Niko ne voli konfrontaciju, ali nakon toga, nagrade će biti neverovatne i osvežavajuće. Imate to!
2. Škorpija – prepoznaćete istinu o sebi
Poravnanje Venere sa Plutonom pokreće neke velike transformativne vibracije u vašem svetu. Prepoznaćete istine o sebi ili situaciji koja je bila skrivena ili previđena. Ono što se sada dešava je neka vrsta rekalibracije.
Delovaće ometajuće do izvesne mere, ali 2. decembra znaćete da ono što se dešava vodi negde, i da je to negde moćna prilika. Ono što se pojavi ovog dana, tokom ovog Plutonovog tranzita, ima moć da preoblikuje vaše veze i ambicije.
Ovaj dan traži od vas da budete iskreni prema sebi i da priznate da treba da se promenite. Transformacija je stvarna, duboka i na kraju osnažujuća. Imate moć da iz ovoga izađete kao prava zvezda, Škorpije.
Ne dozvolite da vam ovaj trenutak prođe.
3. Vodolija – promena mišljenja donosi lepe stvari
Usklađenost Venere sa Plutonom donosi veliku svest o tome šta treba obnoviti u vašem životu. Najbolje od svega je što ste spremni za to. Sada dobijate priliku da se bolje uskladite sa svojim pravim putem.
2. decembra ćete se osećati sumnjivo zbog nečega za šta ste nekada mislili da nikada nećete videti drugačije, i ovo saznanje vas pokreće. Transformacija počinje kao promena mišljenja. Tako je jednostavno.
Ovo je dan da poštujete svoju unutrašnju mudrost i pustite je da vas vodi gde god može. Iskrenim posmatranjem i delovanjem po svom osećaju, ući ćete u fazu rasta koja se oseća svrsishodno, podržano i transformativno.
Ne morate stalno ostati isti. Promena je blažena.
