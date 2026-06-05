Veliki astro preokret za ova dva znaka, dižu se iz pepela i naplaćuju sve nakon 12 godina pakla

Astro preokret za Jarca i Škorpiju donosi naplatu starih dugova i kraj decenije muke. Pročitajte šta vam leto stvarno sprema.

Veliki astro preokret za Jarca i Škorpiju počinje tiho, bez najave, baš onda kad ste prestali da verujete. Saturn izlazi iz osetljive pozicije, a sa njim odlazi i teret koji su ova dva znaka vukla skoro 12 godina. Nema fanfara.

Postoji samo jedan trenutak u julu kada ćete shvatiti da se vrata, koja godinama nisu htela da se otvore, konačno pomeraju.

Zašto baš sada puca dvanaestogodišnji čvor

Saturn je planeta koja vodi računa. Ne kažnjava, već šalje račun. Jarčevi i Škorpije su od 2014. godine plaćali rate za odluke koje su tada izgledale male, a ispostavile se kao prekretnice. Pogrešan posao. Veza koja je trajala iz inercije. Ulaganje koje nije imalo pokriće. Sve to sada dolazi na svoje mesto.

Ono što razlikuje ovaj veliki astro preokret za Jarca i Škorpiju u horoskopu od svih ranijih je činjenica da se dešava istovremeno sa Jupiterovim ulaskom u znak Raka. Jupiter daje, Saturn oduzima ono što je suvišno. Kombinacija je retka. Poslednji put se nešto slično dogodilo 2002. godine.

Šta tačno znači „naplata“ u astrologiji

Naplata ne znači da će vam neko doneti kovertu na vrata. Znači da će se energija koju ste ulagali bez vidljivog rezultata konačno materijalizovati. Stari klijent se javlja. Bivši šef nudi poziciju koju ste pre tri godine odbili. Sudski spor koji je trajao predugo dobija epilog u vašu korist.

Jarac: kraj ćutanja i početak pregovora

Jarčevi su poslednjih godina razvili naviku da trpe u tišini. Radili su dvostruko za istu platu, slušali kritike koje nisu zaslužili i preuzimali tuđe greške. Tokom juna i jula 2026. ta navika prestaje da bude dominantna. Probaćete da kažete „ne“ i nećete osetiti grižu savesti.

Finansijski deo dolazi postepeno. Najpre stiže ponuda koju ćete biti u iskušenju da odbijete jer deluje previše dobro. Nemojte. Drugi udar je naplata starog duga, najverovatnije od osobe koju ste već otpisali u glavi. Treći talas su pasivni prihodi, nešto što ste pokrenuli pre dve godine i zaboravili.

Privatno, Jarčeve čeka jedan razgovor koji odlažu još od jeseni. Posle njega, disaće drugačije.

Škorpija: vraćanje moći koju ste sami sebi oduzeli

Škorpije su prošle kroz period u kome su ćutale o stvarima koje su ih boljele. Dozvolile su drugima da postavljaju pravila u njihovom životu, što je za ovaj znak suprotno prirodi. Kraj loše sreće za Jarca i Škorpiju kod Škorpija ima specifičan ukus: vraća se samopouzdanje koje su zakopale negde 2014. godine.

Konkretno, ovaj znak očekuju tri pomaka. Profesionalna pozicija sa većom odgovornošću, ali i platom koja konačno odgovara uloženom. Razrešenje porodičnog pitanja oko nekretnine ili nasledstva. I, najvažnije, povratak osobe ili prilike koju su smatrale izgubljenom zauvek.

Da li ovo važi za sve rođene u ova dva znaka

Najjači efekat osetiće Jarčevi rođeni između 5. i 18. januara. Ovaj znak, kao i Škorpije rođene između 28. oktobra i 9. novembra. Ostali će preokret osetiti blaže, ali kroz iste teme: posao, novac, stara obećanja.

Šta uraditi da ne propustite svoj trenutak

Astrologija otvara vrata, ali ih ne gura kroz njih. Letnja astrološka prognoza za ova dva znaka traži aktivnu reakciju, ne čekanje. Pregledajte ugovore koje ste potpisali u poslednje tri godine. Javite se osobi sa kojom ste prekinuli kontakt zbog ponosa. Postavite cenu svog rada glasno i bez izvinjavanja.

Ono što propustite u julu, vraća se tek krajem 2028. godine. Saturn ne pravi dva pokušaja u istoj deceniji.

Koju ste odluku iz 2014. godine najviše zažalili i da li ste spremni da je sada ispravite? Napišite u komentarima, čitaoci se prepoznaju jedni u drugima više nego što mislite.

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