Veliki finansijski dobici čekaju ova 4 znaka pre kraja marta, Venera u Ovnu donosi pare, tvrdi astrolog

Energija Venere nas podstiče kada je u pitanju ljubav i novac. Veliki finansijski dobici čekaju Ribe, Device, Ovna i Raka do kraja marta.

Veliki finansijski dobici pre kraja marta 2026. godine čekaju ova četiri znaka horoskopa zahvaljujući Veneri, planeti koja vlada novcem, a koja provodi vreme u vatrenom Ovnu.

Venera je prvi put ušla u Ovna 6. marta i ostaje u ovom vatrenom znaku do 30. marta 2026. godine. Ova energija nas podstiče da „pucamo i preuzmemo veliki rizik“, posebno kada je u pitanju ljubav i novac, objasnio je astrolog Džošua Pingli u videu. Dok je Venera u Ovnu, dobro je vreme da „pronađete ili se fokusirate na ono što vas zaista čini živim“.

Ovi astrološki znaci upravo to rade.

1. Ovan – finansijski dobici vas zovu

Sa planetom ljubavi i novca u vašem znaku, ostvarujete velike finansijske dobitke do kraja marta 2026. Kada je Venera u vašem znaku, „ljudi će početi da vas više primećuju“, objasnila je astrolog Lusi Alfano. Između „vaše prirodne lepote, veština koje nudite“, rekla je Alfano, „možete dobiti veću vidljivost“.

Više očiju uprtih u vas znače da vam ljudi konačno daju priznanje koje zaslužujete. U vašem znaku se akumulira mnogo energije do kraja meseca. Važno je vreme da predstavite svoje ideje i krenete ka onome što želite. Verujte svojoj intuiciji i napravite skok vere. I što je najvažnije. „Oslonite se na svoje veštine, oslonite se na svoje liderske sposobnosti“, rekla je Alfano. Finansijski dobici vas zovu.

2. Rak – odnosi na poslu dobri

Ostvarujete velike finansijske dobitke pre kraja marta 2026. godine, jer „dok je Venera u Ovnu, odlično je vreme da dobijete vidljivost na poslu“, objasnila je Alfano. „Vaš javni imidž će imati koristi“, što znači da bi mogli da dobijete i pozitivnu pažnju od svog šefa!

Dakle, bilo da je u pitanju vaš posao ili posao, sada je vreme da vredno radite i da se potrudite za ono što ste mislili da ne možete da postignete. Dok je Venera u Ovnu do 30. marta, preuzimanje više proračunatih rizika u karijeri se isplati jer su ti odnosi sa kolegama i šefovima sada mnogo glatkiji.

3. Devica – novac stiže indirektno, preko partnera

Ostvarujete velike finansijske dobitke pre kraja marta 2026. Device, mada donekle indirektno. Ali ovo je dobra stvar, jer koristi ne samo vama već i onima koji su vam bliski. Kao što je Alfano objasnio, dok je Venera u Ovnu, „Možete videti više novca koji dolazi kroz stvari poput finansija vašeg partnera.“

Veliki finansijski dobici i za one koji nisu u braku. I vi takođe možete videti novac koji dolazi od investicija ili dobijanja kredita koji ste želeli. U svakom slučaju, razmišljate o tome kako vaša energija privlači ili blokira novac i, što je najvažnije, kako se možete otvoriti za više para.

4. Ribe – više novca iz više izvora

Pošto Venera sada osvetljava vašu drugu kuću novca, ostvarujete velike finansijske dobitke pre kraja marta 2026. Najbolje od svega je što se čini gotovo bez napora, jer „ovo je vreme kada bukvalno možete videti više novca kako dolazi, više prihoda“, objasnio je Alfano. „Ovo je vreme kada se zapravo malo finansijskog rizika može isplatiti i može vam doneti više novca.“

Pošto Venera predstavlja način na koji cenimo sebe, i vi imate koristi od povećanog samopouzdanja koje se isplati na više načina. Znajući da zaslužujete bolje, puštate svakoga i svega što vas sputava.

Nemojte se iznenaditi ako počnete da zahtevate bolje za sebe. Od toga da kažete šefovima da vam je potrebna povišica do povećanja cena u vašem poslu, Alfando preporučuje da se upustite u ovu energiju i da se ne plašite novih liderskih mogućnosti koje ona donosi.

(Krstarica/YourTango)

