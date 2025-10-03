Veliki horoskop poznatog ruskog astrologa: Ovo je poslednji miran mesec godine, iskoristite prilike!

Oktobar 2025. godine donosi ravnotežu, introspektivne odluke i poslednji period mira pre dinamične završnice godine.
Prema prognozi Tamare Globe, najpoznatijeg ruskog astrologa, ovaj mesec pod vladavinom Vage naglašava harmoniju, diplomatiju i važnost očuvanja zdravlja i finansijske stabilnosti.
Zašto je oktobar 2025. poseban mesec?
Vaga kao vladajući znak donosi potrebu za balansom u ljubavi, poslu i porodičnim odnosima.
Ovo je poslednji miran mesec 2025. godine, pa je važno mudro iskoristiti prilike.
Period je povoljan za venčanja, nove poslovne saradnje i lični razvoj.
Horoskop za svaki znak u oktobru 2025.
Ovan
Fokus na porodici i kreativnim projektima.
Oprez u saobraćaju i sa novim poznanstvima krajem meseca.
Podrška voljenih biće ključna za uspeh
Bik
Poslovni izazovi i takmičenja otkrivaju slabosti, ali i jačaju karakter.
Ljubav i kreativnost cvetaju u prvoj polovini meseca.
Izbegavajte sukobe i cenite podršku partnera.
Blizanci
Druga polovina meseca donosi uspešne sastanke i nove projekte.
Oprez na putovanjima i više pažnje porodici.
Zdravlje stavite u prvi plan.
Rak
Povoljan period za sport, hobije i druženje.
Fokus na decu i dom donosi harmoniju.
Krajem meseca obratite pažnju na sigurnost.
Lav
Mesec pun izazova, ali i prilika za ljubav i razvoj.
Kraj oktobra donosi mogućnosti za putovanja i nova poznanstva.
Budite podrška drugima – vaša snaga inspiriše.
Devica
Sjajan period za lični razvoj i javne nastupe.
Nova poznanstva zahtevaju oprez.
Finansijska pitanja rešavajte racionalno.
Vaga
Oktobar je vaš mesec – harizma i šarm donose uspeh.
Povoljni poslovni projekti i nova poznanstva.
Budite spremni na finansijske izazove.
Škorpija
Intenzivan rad i veliki projekti.
Mogući finansijski izazovi i konflikti.
Ostanite prisebni i čuvajte zdravlje.
Strelac
Zabrinutost može iscrpeti energiju – čuvajte zdravlje.
Prijatelji i porodica pružaju podršku.
Izbegavajte rizike i procenite mogućnosti unapred.
Jarac
Važni projekti, neki uspešni, neki ne.
Potražite podršku od ljudi koje poštujete.
Moguće kratke romanse i kreativni poduhvati.
Vodolija
Povoljne poslovne prilike – iskoristite ih mudro.
Porodični odnosi zahtevaju pažnju.
Druga polovina meseca donosi fokus na karijeru.
Ribe
Promene i nove mogućnosti daleko od kuće.
Oprez sa finansijama i novim poznanstvima.
Uživajte u društvu prijatelja i proverite pouzdanost novih kontakata.
Tamara Globa savetuje da ne preopterećujete sebe, već da cenite podršku najbližih i održavate ravnotežu. Oktobar je idealan za introspektivne odluke, jačanje odnosa i pripremu za dinamičan kraj godine.
