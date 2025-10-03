Veliki horoskop poznatog ruskog astrologa: Ovo je poslednji miran mesec godine, iskoristite prilike!

Oktobar 2025. godine donosi ravnotežu, introspektivne odluke i poslednji period mira pre dinamične završnice godine.

Prema prognozi Tamare Globe, najpoznatijeg ruskog astrologa, ovaj mesec pod vladavinom Vage naglašava harmoniju, diplomatiju i važnost očuvanja zdravlja i finansijske stabilnosti.

Zašto je oktobar 2025. poseban mesec?

Vaga kao vladajući znak donosi potrebu za balansom u ljubavi, poslu i porodičnim odnosima.

Ovo je poslednji miran mesec 2025. godine, pa je važno mudro iskoristiti prilike.

Period je povoljan za venčanja, nove poslovne saradnje i lični razvoj.

Horoskop za svaki znak u oktobru 2025.

Ovan

Fokus na porodici i kreativnim projektima.

Oprez u saobraćaju i sa novim poznanstvima krajem meseca.

Podrška voljenih biće ključna za uspeh

Bik

Poslovni izazovi i takmičenja otkrivaju slabosti, ali i jačaju karakter.

Ljubav i kreativnost cvetaju u prvoj polovini meseca.

Izbegavajte sukobe i cenite podršku partnera.

Blizanci

Druga polovina meseca donosi uspešne sastanke i nove projekte.

Oprez na putovanjima i više pažnje porodici.

Zdravlje stavite u prvi plan.

Rak

Povoljan period za sport, hobije i druženje.

Fokus na decu i dom donosi harmoniju.

Krajem meseca obratite pažnju na sigurnost.

Lav

Mesec pun izazova, ali i prilika za ljubav i razvoj.

Kraj oktobra donosi mogućnosti za putovanja i nova poznanstva.

Budite podrška drugima – vaša snaga inspiriše.

Devica

Sjajan period za lični razvoj i javne nastupe.

Nova poznanstva zahtevaju oprez.

Finansijska pitanja rešavajte racionalno.

Vaga

Oktobar je vaš mesec – harizma i šarm donose uspeh.

Povoljni poslovni projekti i nova poznanstva.

Budite spremni na finansijske izazove.

Škorpija

Intenzivan rad i veliki projekti.

Mogući finansijski izazovi i konflikti.

Ostanite prisebni i čuvajte zdravlje.

Strelac

Zabrinutost može iscrpeti energiju – čuvajte zdravlje.

Prijatelji i porodica pružaju podršku.

Izbegavajte rizike i procenite mogućnosti unapred.

Jarac

Važni projekti, neki uspešni, neki ne.

Potražite podršku od ljudi koje poštujete.

Moguće kratke romanse i kreativni poduhvati.

Vodolija

Povoljne poslovne prilike – iskoristite ih mudro.

Porodični odnosi zahtevaju pažnju.

Druga polovina meseca donosi fokus na karijeru.

Ribe

Promene i nove mogućnosti daleko od kuće.

Oprez sa finansijama i novim poznanstvima.

Uživajte u društvu prijatelja i proverite pouzdanost novih kontakata.

Tamara Globa savetuje da ne preopterećujete sebe, već da cenite podršku najbližih i održavate ravnotežu. Oktobar je idealan za introspektivne odluke, jačanje odnosa i pripremu za dinamičan kraj godine.

