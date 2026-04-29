Veliki horoskop za maj 2026: Vreme je za naplatu i nove početke – ko dobija sve, a ko mora ispočetka?

Veliki horoskop za maj 2026: Detaljna prognoza za svaki znak

Maj 2026. godine donosi snažnu energiju preokreta.

Dok se priroda budi, zvezde pripremaju teren za veliku naplatu starog truda.

Pročitajte šta Veliki horoskop za maj 2026 predviđa konkretno za vaš znak i kako da najbolje iskoristite predstojeće planetarne aspekte.

Ovan

Fokus je na finansijama.

Prva polovina maja donosi šansu za dodatnu zaradu, ali samo ako budete brzi u donošenju odluka.

Na poslu vas čeka priznanje koje kasni mesecima, dok u ljubavi vlada zatišje koje vam zapravo prija.

Bik

Ovo je vaš mesec.

Energija je na vrhuncu, a Venera u vašem znaku čini vas neodoljivim u svakom smislu.

Idealno je vreme za lične promene, promenu imidža ili ulazak u novu, stabilnu emotivnu vezu.

Blizanci

Maj zahteva povlačenje i introspekciju.

Nemojte forsirati velike projekte pre 21. maja kada Sunce ulazi u vaš znak.

Iskoristite prve tri nedelje da završite sve što je ostalo nedorečeno iz prošlosti, naročito na polju papira i administracije.

Rak

Društveni život cveta.

Prijatelji će vam biti ključni za poslovni napredak – jedna kafa može rezultirati ozbiljnom ponudom.

U ljubavi su moguća iznenađenja, možda vam se javi osoba o kojoj ste često razmišljali tokom zime.

Lav

Karijera je u prvom planu.

Svi pogledi su uprti u vas i očekuje se da preuzmete lidersku poziciju u važnom projektu.

Finansijska satisfakcija koja sledi krajem meseca biće vredna svakog minuta prekovremenog rada.

Devica

Planovi za putovanja ili usavršavanje se konačno realizuju.

Veliki horoskop za maj 2026 sugeriše da proširite svoje vidike i ne plašite se novih znanja.

U ljubavi vas privlači neko ko živi daleko ili ima potpuno drugačiji pogled na svet.

Vaga

Maj donosi rešavanje pitanja nasledstva ili zajedničkih ulaganja.

Vreme je da raščistite račune sa partnerom ili bankom.

Transformacija kroz koju prolazite donosi vam preko potreban mir i unutrašnju snagu.

Škorpija

Partnerstva su pod lupom.

Bilo da je reč o braku ili poslu, maj traži od vas kompromis, što vam nekada teško pada.

Druga polovina meseca donosi olakšanje i jasniju sliku o tome na koga zaista možete da se oslonite.

Strelac

Poslovna rutina postaje zahtevna.

Moraćete da uvedete više discipline u svoju svakodnevicu kako bi zdravlje ostalo stabilno.

Izbegavajte prečice u poslu, jer bi se sitni propusti mogli otkriti već oko 15. maja.

Jarac

Kreativnost i ljubav su vaše teme meseca.

Ako ste slobodni, maj je jedan od najboljih meseci u godini za novo poznanstvo.

Oni koji su u vezi uživaće u zajedničkim planovima za proširenje porodice ili uređenje doma.

Vodolija

Fokus je na kući i porodici.

Mogući su radovi u stanu ili rešavanje važnog porodičnog pitanja koje je dugo odlagano.

Na poslu je mirno, što vam daje prostor da se posvetite privatnim stvarima koje ste zanemarili.

Ribe

Komunikacija je vaš najjači adut.

Ono što izgovorite ili napišete u maju imaće veliku težinu i uticaj na vašu budućnost.

Očekujte dosta kretanja, kratkih izleta i važnih razgovora koji će vam otvoriti nove vidike.

SAVET Bez obzira na znak, maj je mesec u kojem strpljenje pobeđuje brzopletost.

Planete favorizuju one koji znaju da čekaju pravi trenutak za napad, a taj trenutak za većinu dolazi nakon 12. maja. Ne trošite municiju na male rasprave, čuvajte energiju za velike ciljeve koji su vam nadohvat ruke.

Ko će imati najviše sreće u maju 2026?

Najviše uspeha pratiće Bikove zbog rođendanske energije i Jarčeve koji mogu očekivati značajan finansijski dobitak.

Da li je maj povoljan za promenu posla?

Najbolje je sačekati drugu polovinu meseca, tačnije period nakon 15. maja, kada su astrološki uslovi za ugovore stabilniji.

Koji su ključni datumi za ljubav?

Za važne odluke ili nove susrete idealni su 12. i 23. maj, kada planete favorizuju iskrene emocije i stabilnost.

