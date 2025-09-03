Veliki mesečni horoskop: 3 znaka u opasnosti, 2 u velikom usponu – da li si među njima?

Ko su srećnici, a ko mora da se povuče? Mesečni horoskop bez uvijanja – klikni i saznaj!

Septembar donosi energetski preokret koji neće štedeti nikoga. Neki znakovi će se suočiti sa izazovima koji testiraju granice strpljenja, dok drugi dobijaju vetar u leđa i šansu da zablistaju. Ako ste osetili da vam se sve lomi ili da vas nešto gura napred – niste sami. Evo ko je na udaru, a ko u naletu.

Znakovi u opasnosti: vreme je da se stane, pogleda unazad i preispita sve

Ovan, Rak i Jarac ulaze u period koji traži ozbiljnu introspekciju. Ovan će se suočiti sa konfliktima koji ga teraju da spusti gard. Rak će osetiti emotivni pritisak iz porodičnog okruženja, dok Jarac mora da se izbori sa poslovnim preprekama koje deluju kao da dolaze niotkuda.

Ovo nije vreme za impulsivne odluke. Ako ste među ovim znakovima, savet je: usporite, slušajte intuiciju i ne ignorišite znakove koje vam univerzum šalje. Nije smak sveta, ali jeste poziv na buđenje.

Znakovi u usponu: zvezde vam konačno daju zeleno svetlo

Lav i Strelac su u naletu. Lav dobija priliku da se pokaže u punom sjaju – bilo kroz posao, ljubav ili javni nastup. Strelac ulazi u fazu ekspanzije, gde se ideje pretvaraju u konkretne rezultate. Ako ste među njima, ne oklevajte – sad je trenutak da rizikujete, jer podrška zvezda je tu.

Iskoristite ovaj period za vidljivost, nove projekte i povezivanje sa ljudima koji vas inspirišu. Energija je na vašoj strani, ali ne zaboravite da ostanete prizemljeni.

Horoskop nije sudbina, ali jeste kompas

Ovaj mesec je test za mnoge, ali i prilika za rast. Ne gledajte na horoskop kao na presudu, već kao na mapu koja vam može pomoći da bolje razumete sebe i druge. Ako ste u opasnosti – ne paničite. Ako ste u usponu – ne zaboravite odakle ste krenuli.

