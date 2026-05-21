Nebo šalje blagoslov od 5. juna: Veliki mesečni horoskop najavljuje božanski period za 4 znaka

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Veliki mesečni horoskop otkriva ko dobija blagoslov od 5. juna. Pogledajte da li ste među 4 znaka kojima zvezde donose ogroman novac i mir.

Veliki mesečni horoskop donosi ozbiljan preokret od 5. juna za sve koji su mesecima trpeli pritisak i radili u tišini.

Nebo konačno otvara kapije blagoslova i donosi kosmičku pravdu za četiri odabrana znaka.

Vreme je da saznate tačne datume, konkretne astrološke aspekte i korake koje morate preduzeti da iskoristite ovaj period.

Bik dobija materijalni blagoslov i stabilnost

Sve muke sa novcem i neizvesnošću prestaju onog trenutka kada Jupiter u vašem polju finansija pokrene direktan hod.

Najvažniji datum za vas je 11. jun, kada se otvara šansa za iznenadni priliv novca kroz stari dug.

Sreća vam dolazi kroz posao, ali nemojte potpisivati nikakve ugovore pre nego što pažljivo pročitate sitna slova.

Rak pronalazi mir i emotivno isceljenje

Porodične tenzije i unutrašnji nemiri koji su vas iscrpljivali konačno nestaju kada Venera uđe u vaše sazvežđe.

Ključni preokret se dešava oko 15. juna kada dobijate ogromnu privatnu podršku partnera ili važne osobe iz prošlosti.

Slobodni pripadnici ovog znaka susreću osobu rođenu u znaku Zemlje sa kojom odmah osećaju duboku povezanost.

Škorpija preokreće igru u svoju korist

Vaš trud koji niko mesecima nije primećivao sada dolazi na naplatu uz velike aplauze i priznanja.

Već 8. juna, pod uticajem moćnog Marsa koji aktivira vaše polje karijere, otvara se realna šansa za novu poslovnu ponudu.

Pustite druge da pričaju, a vi preuzmite potpunu kontrolu nad svojim finansijama i ne otkrivajte planove nikome.

Jarac skida ogroman teret sa svojih leđa

Blagoslov od 5. juna za vas znači kraj dugogodišnjeg karmičkog ciklusa pod pritiskom Saturna i teških porodičnih obaveza.

Osetićete ogroman nalet energije nakon 20. juna, kada se hronični umor povlači i otvara prostor za zasluženi odmor.

Sve što pokrenete u ovom periodu imaće dugoročan uspeh, ali samo ako postavite jasne granice drugim ljudima.

Koji znaci će imati najviše sreće u junu?

Iako su četiri znaka apsolutni favoriti zvezda, blagi finansijski vetar u leđa osetiće i Device i Ribe.

Device mogu da očekuju povraćaj starog poreza ili neočekivan dobitak, dok Ribe rešavaju komplikovan papirološki problem.

Najveći oprez u prvoj polovini meseca savetuje se Blizancima i Strelčevima, koji ne bi trebalo da troše novac na rizične investicije.

Šta donosi horoskop za jun 2026 godine?

Veliki mesečni horoskop donosi poravnanje planeta koje favorizuje iskrene namere, naporan rad i donošenje krupnih odluka.

Svi započeti sudski procesi, nasledstva i imovinska pitanja rešavaju se u korist običnog čoveka.

Ovo je vreme kada se vernost i poštenje bogato nagrađuju.

Kako privući novac i sreću sledećeg meseca?

Da biste aktivirali energiju izobilja, rešite se svih polomljenih stvari i raščistite ulazni deo doma.

Unesite jednu zelenu biljku u radni prostor tokom prve nedelje juna.

Otvorite prozore u rano jutro 5. juna kako bi svetlost i nova energija ušli u vaš život.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com