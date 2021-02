Veliki MESEČNI horoskop za februar 2021.

Ovan

Posao: Bićete jako fokusirani na posao, dosta cete energije u posao ulagati, finansije su u porastu tokom ovog meseca, i vidi se da se takva tendencija nastavlja i na dalje. Ukoliko se bavite nekretninama, ugostiteljstvom, ishranom, ili nesto vezano za trgovinu il proizvodnju hrane, ovaj mesec donosi veliko pokretanje na tom polju, širenje posla, ali i neke promene kroz posao. Mnogi će se ozbiljno usmeriti ka promeni posla. Za one koji nemaju posao, odličan je period i da ga pronadju, samo se usmerite ka tome maksimalno, i imajte jaku incijativu.

Ljubav: Bićete izrazito osetljivi kada su emocije u pitanju. Samo jedna pogrešna reč ili gest partnera može lako da vas izvede iz takta. Niste vi uvek u pravu i nemojte na stvari da gledate samo iz Vašeg ugla. Strpljenje vam nije jača strana ali ipak se potrudite da ne odreagujete. Tanka je linija spajanja i razdvajanja u ljubavnim odnosima. Vas sve to brzo prodje ali vašem partneru će jednog dana sve to dosaditi. Raspoloženje će vam popraviti odlazak u šoping ili pak pogledajte zajedno neki dobar film u intimnoj kućnoj atmosferi.

Zdravlje: Odlično!

Bik

Posao: Ovaj mesec donosi Vam stabilnost kao i ispunjenje nekih planova i želja vezano za polovnu situaciju. Povoljan je perod da napredujete na poslu, i da se kroz posao dokazete maksimalno, da ostavite dobar utisak. Ukoliko ste u privatnim vodama, ovaj mesec donosi promenu na bolje, i neke nove prilike koje ce se vama veoma isplatiti. Za one koji traze posao vidi se da ga mogu lakse naci ako potraze pomoc od prjatelja i poznanika.

Ljubav: Izuzetno ste privlačni i zavodljivi i ostavljate snažan utisak na Vašu okolinu. Bićete obasuti komplimentima od strane kolege sa posla ili poslovnog partnera koji vam se već neko vreme dopada. Iskoristite pozitivan uticaj i upustite se u novu ljubavnu pustolovinu. Ako ste u dužoj vezi ovaj uticaj će učiniti da se partner ponovo zaljubi u vas. On odlično zna na koji način će vas najviše obradovati i učiniti da naredni period bude romantičan i nezaboravan. Uzvratite mu istom merom jer je odličan trenutak da produbite i učvrstite vašu emotivnu vezu.

Zdravlje: Osetljivije je grlo, stomak, i sistem organa za varenje.

Blizanci

Posao: U ovom periodu vraćaćete se na poslove koje niste zavrsili do kraja, a takodje i biće aktuleni poslovi koje ste započeli predhodnog perioda ali mozda niste imali vremena da se posvetite tome na pravi način. Ovaj mesec mnogim Blizancima može doneti promenu posla, ili aktiviranje na nekom novog poslu ili projektu. Za one koji su u privatnim vodama predstoji blaga stagnacija u poslu ali i sa finansijama. Za nezaposlene Blizance iskrsnuće nove prilike, moguće i nešto sasvim novo što niste ni planirali.

Ljubav: Mali nesporazum sa voljenom osobom ima tendenciju da se produbi. Niste se ponašali onako kako je vaš partner očekivao ali, to vam nije prvi put. Vi sve to olako shvatate i možete lako da udjete u problem. Ne ignorišite to što partner želi da vam kaže. Jedan dobar i iskren razgovor bi mnogo pomogao.Odlazak na put sa voljenom osobom će produbiti vaš odnos i povratiti poverenje koje je u poslednje vreme poljuljano. Ako ste sami očekuje vas interesantno poznanstvo sa osobom koju ćete upoznati preko prijatelja ili društvenih mreza.

Zdravlje: Nervoza i napetost nepovoljno utiču na vaš nervni sistem, više se odmarajte!

Rak

Posao: Polje posla je pod uticajem Promena, dosta dinamičan je period pred Vama. Uticaji koji su prisutni donose dobru saradnju i sa kolegama ali i sa nadredjenima. Za one Rakove koji su u oblasti medicine, farmacije, briga o zdravlju, zdrava prehrana… dolazi period uspona i napredka. Za nezaposlene Rakove nije najsjajniji period za pronalazenje novog posla, naročito ne onog koji bi vama bio značajan i mogao doneti veću satisfakciju.

Ljubav: Već neko vreme se osećate zapostavljeno od strane partnera. Imate utisak kao da mu nije dovoljno stalo do vas i kao da su strasti malo utihnule. Spremate se da sa njim ozbiljno porazgovarate o vašem odnosu ali to bi bio čist promašaj. Iskoristite vaše „ skrivene adute“ i ponovo ga zavedite na samo vama poznat, tajanstveni način. Prijatno ćete ga iznenaditi a ujedno ćete razbiti monotoniju u vezi koja je već neko vreme prisutna. Slobodne Rakove očekuje strastveno poznanstvo sa jednom egzotičnom Škorpijom, koja će vam oduzeti dah, rasplamsati emocije i pokrenuti leptiriće u stomaku.

Zdravlje: Osetljiv stomak i organi za varenje.

Lav

Posao: Sunce sa Saturnom u znaku Vodolije ima tendenciju da umanji Vaš sjaj i da vas stavi u poziciju kada ćete biti prinudjeni da pravite kompromise i da se prilagodjavate radnom okruzenju iako Vam to moguće i ne odgovara, ali sada je potrebno da spustite loptu i da prihvatite činjenicu da se ne vrti sve oko Vas i vasih zelja. Ovaj uticaj nije najbolji za Lavove koji su na rukovodećim polozajima, ali je jako povoljan za one koji su tek počeli da rade jer ovaj uticaj donosi brzom prilagodjavanju u novi radni kolektiv.

Ljubav: Tranzit planete Venere kroz vaše polje posla čini Vas već duže vreme neodoljivim za osobe sa kojima poslovno saradjujete. Blistate punim sjajem , svojim izgledom i energijom skrećete pažnju na sebe i konačno će jedan Strelac skupiti hrabrosti da vam pridje i pokaže svoje simpatije. Ako ste u dužoj vezi lako može da dodje do nesuglasica zbog partnerove ljubomore i posesivnosti. Stalno ste u centru pažnje i to vam neizmerno prija ali pritom zapostavljate i stavljate u senku vašeg partnera koji je ovih dana postao nesiguran. Uputite mu više topline, pažnje i razumevanja jer mu je to ovih dana postalo neophodno.

Zdravlje: Slaba tacka srce i pritisak.

Devica

Posao: Uticaj retrogradnog Merkura na Vaše polje posla će Vas dosta usporavati ovoga meseca. Lako se mogu napraviti neke greške, pa je savet da sve dobro proverite pre nego što krenete u akciju i delovanje. Device koje se bave poslovima vezanim za tehniku, elektrotehniku, komjutere…bice dosta ispirisani ovim uticajima koji Vam mogu doneti nove ideje, novo nadahnuće, kao i značajna rešenja za neke probleme koji su se u poslu pojavili predhodnog perioda. Za one koji su nezaposleni, sjajan je period za pronalazenje novog posla.

Ljubav: Vaša rasejanost kao i sklonost kritici učiniće da partner poželi da Vas izbegava. Možda bi tako bilo najbolje jer u suprotnom biste se sigurno posvađali. Iskoristite naredni period da sredite svoje misli i da tacno utvrdite šta je to što Vas uznemirava u poslednje vreme. Slobodne Device će biti izrazito zbunjene i nelagodno će se osećati u direktnim nasrtajima jednog Ovna koji po svaku cenu želi da izmami pristanak za izlazak i druženje.Ali vi niste dovoljno spremni da se upustite u emotivni odnos pa je savet da taj susret odložite za neki drugi dan kada se budete bolje osećali i kada budete bolje raspolozeni.

Zdravlje: Odlično!

Vaga

Posao: Prva polovina Meseca doneće vam ograničenja i prepreke kroz posao, ali moći ćete sve da rešite na najbolji mogući način. Druga polovina meseca je jako povoljna za vaš napredak, moći ćete da realizujete sve sjajne ideje koje su vam se vrtele po glavi predhodnog perioda. Sada je povoljan trenutak i za započinjanje novog posla, ako ste to planirali ili imate takve namere. Za one koji vec dugo traze posao sada je sjajan period da imaju uspeh u tome. Postoji mogucnost da se dva posla pojave, i da se dvoumite koji posao da odaberete.

Ljubav: U poslednje vreme ste nekako dosta ozbiljni i kruti u ponašanju što vama nije svojstveno. U narednom periodu imate velike šanse da povratite vašu ležernu i zavodljivu prirodu u društvu jednog simpatičnog Strelca. On će izmamiti neodoljive osmehe na vašem licu i verovatno će odmah napraviti planove za zajedničko putovanje. Mozda će vam se to učiniti ishitreno i ne previše ozbiljno ali avantura bi vam svakako prijala. Za Vage, koje su u stabilnoj, dugoj vezi, sledi kritika od strane partnera. Moguće je da vam zameri da ste sebični i da mislite samo na sopstvene potrebe.

Zdravlje: Blagi pad imuniteta moze vam doneti sklonost prehladama.

Škorpija

Posao: Uticaj Vašeg vladara Marsa u zemljanom znaku Bika doneće vam veliku usmerenost na posao ali i na finansije. Ovaj Mesec je za Vas jako povoljan, povoljan da se finansije uvećaju ali i da imate dodatnu zaradu kroz neke sporedne poslove koji će biti plodni i uspešni. Za one koji su u privatnim vodama ovaj mesec donosi povecanje posla ali i pronalazenje novih poslovnih saradnika sa kojima ćete moći na lagan način da ostvarite vaše planove i ciljeve.

Ljubav: Ovih dana delujete zamišljeno i tajanstveno što još više doprinosi vašoj magnetičnoj prirodi. Ako ste u ozbiljnijoj vezi partner može da bude ljubomoran i posesivan i da vam napravi scenu ili pak da vas uhodi i proverava a to vam se nimalo neće dopasti. Već neko vreme ste nezadovoljni i potrebni su vam novi izazovi, potrebne su vam veće promene jer je veza došla u krizu. Možda ne bi bilo loše da napravite pauzu i da preispitate svoje emocije. Pojava osobe iz prošlosti vas neće ostaviti ravnodušnim i moguće je da je nova ljubav na pomolu.

Zdravlje: Slaba tačka mokraćni putevi i bešika.

Strelac

Posao: Uticaj Saturna na polje karijere naglašava da je najvaznije za Vas da postavite nove temelje i ciljeve vezane za posao. Ako zelite promenu, potrebno je i da postavite stabilnu strukturu na kojoj će se ta promena zasnivati, temeljiti i imati uspeha u budućnosti. Vama ne nedostaju nove ideje, ono što su nedostaci je nestrpljenje i skolonost da stvari ubrazate, i tako pravite greške koje Vas posle skupo koštaju.

Ljubav: Kritički ste nastrojeni prema partneru i stalno mu nešto zamerate. Došlo je do obostranog zasićenja i odlazak na put bi pomogao da se odnos izgladi i dovede u red. Slobodni Strelčevi će ovih biti u centru pažnje suprotnog pola i pokupiće sve simpatije. Doći će do izražaja vaša duhovita priroda i neiscrpan smisao za humor. Bićete iznenadjeni naklonošću jednog Ovna za koga ste mislili da vam je samo prijatelj. Ne ulazite u nove veze dok još niste rasčistili stare jer postoji mogućnost da nekoga povredite a to sigurno ne biste želeli.

Zdravlje: Slaba tačka kosti i zglobovi.

Jarac

Posao: Sjajan period je pred Vama jer Vam se otvraju nove poslovne mogućnosti. Povezanost sa ljudima i dobra saradnja učinila je to da sada lako mozete da nadjete tim lojalnih i talentovanih osoba koji će vam pomoći da realizujete svoje nove poslovne ciljeve. Sakupili ste sve potrebne informacije, znate kako da napravite dobru realizaciju koja je pokrivena iz više uglova, povoljan je period za novi start, za novi početak.

Ljubav: Previše ste opterećeni poslom i obavezama zbog kojih zapostavljate partnera u poslednje vreme. Njemu je dosadilo da stalno sluša priče sa vašeg posla i postoji mogućnost da će početi da vas izbegava. To ne treba da vas iznenadi već da Vas podstakne na pozitivnu promenu. Obradujte vašu bolju polovinu pažnjom ili nekim poklonom, krajnje je vreme. Za one koji su slobodni sledi iznenadni susret sa jednim romantičnim Rakom. Bićete zbunjeni emocijama koje su se probudile. Nemojte da ih potiskujete, skinite sve maske i okove i krenite u akciju.

Zdravlje: Obratite paznju na ishranu, konzumirajte više tečnosti.

Vodolija

Posao: Februar mesec donosi nove prilike za posao. Vi već imate neki svoj zacrtani plan, ali ove prilike mogu biti dosta različite od očekivanih. Sada je pravi momenat da se otvorite za nove mogućnosti, da razmotrite sve opcije koje dolaze do vas, vidi se velika mogucnost da baš neki takav posao, koji niste ni razmatarli, bude nova prilika koja će vam promeniti i poboljšati poslovnu situacju, i otvoriti vrata za Veliku promenu koju vi u dubini duše već duže vreme zelite.

Ljubav: U nastojanju da zadovoljite vašeg partnera nekako ste počeli da gubite identitet i niste više zanimljivi, spontani i originalni kao što ste nekada bili. To sigurno primećuju vaši prijatelji i tužni su zbog toga. Postoji opasnost da Vas partner bude dominantani da postane egocentričan u vezi a to će uskoro početi mnogo da vam smeta. Menjajte to dok još ima vremena. Slobodnim Vodolijama sledi poznanstvo sa jednim Bikom. Medjutim, nećete hteti odmah da se vezujete već ćete više hteti da budete u prijateljskoj, slobodnoj vezi što jednom Biku sigurno neće odgovarati.

Zdravlje: Problemi sa spavanjem, mentalna iscrpljenost.

Ribe

Posao: Polje posla nije pod najsjajnijim uticajima, neke stvari koje se ponavaljaju dosta će Vas iscrpljivati. Ovaj mesec može doneti stagnaciju ali i osećaj da se samo vrtite u krug i da se ništa ne pokreće u pravcu koji bste Vi zeleli. Dobra vest je da su ti uticaji prolaznog karaktera, i da već narednog meseca ide sasvim nova energija koja je povoljna za Vas. Za one koji su nezaposleni, uspeh će imati u poslovima koji su povezani sa ekonomijom, bankarstvom, nekretninama, finansijama…

Ljubav: Iznenadni susret sa jednom osobom ponovo će u Vama probuditi emocije. Nemojte previše da idealizujete stvari i puno da maštate, ovoga puta pokušajte da budete malo realniji. Ima izgleda da uskoro udjete u emotivnu vezu što bi vam mnogo značilo jer ste već duže vreme sami. Zauzete Ribe će uživati u pažnji svojih partnera, naročito ako negde otputujete. Ima velikih izgleda da se ponovo zaljubite i probudite emocije koje su se uspavale. Bićete zavodljivi, originalni, nepredvidivi …što će se veoma dopasti vašem partneru .

Zdravlje: Odlično!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.