Veliki MESEČNI horoskop za JANUAR 2022.

Ovan

Posao: U januaru će se u Ovnovima probuditi želja za suštinskom promenom u životu, pa će stoga biti prvenstveno usmereni na sebe. Možete izgledati rezervisano ili čak egocentrično u svom okruženju, što može podstaći vašu sklonost da se ponašate sebično. Zato izbegavajte opširne monologe o sopstvenom životu i pokušajte da pokažete interesovanje samo za dešavanja na poslovima koje obavljate. Priroda ovog temperamentnog znaka se manifestuje maksimalno i Ovnovi stoga mogu da se raduju odgovarajućem opterećenju zbog rokova koji moraju da se ispoštuju, zbog čega će doći u sukob sa saradnicima. Potrebno je strpljenje!

Ljubav: Januar će biti prilično bogat za Ovna. Mars će preuzeti vlast i tako će ove osobe dobiti obilje nekontrolisane energije. Pošto će se vaša snaga volje povećati, ne bi trebalo da imate problema sa ispunjavanjem novogodišnjih odluka. Štaviše, zahvaljujući ovoj planeti, vaša seksualna energija će biti mnogo jača. Ako ste u ozbiljnoj vezi, budite oprezni jer bi to moglo da vam preokrene svet. Na poslu ćete biti prilično egocentrični i brinuti samo o sebi. Iako se možda osećate kao da vas niko ne može pratiti, pokušajte barem da doprinesete svom timu i pomognete svojim kolegama.

Zdravlje: U ovom periodu vaš imuni sistem će biti malo osetljiviji nego inače. Bićete skloni

prehladama, ali i virusnim infekcijama.

Bik

Posao: Kako Nova godina počinje, Merkur prelazi u znak Vodolije. Ovo može uzrokovati da se osećate posebno frustrirano svojim svakodnevnoj komunikaciji. Vaše frustracije oko ovoga mogu zauzvrat dovesti do nepotrebnog preterivanja. Važno je da se zaista fokusirate na održavanje umerenosti i suptilnosti u svemu što radite – bez obzira na to koliko vam to može biti teško. Vaši kreativni projekti će ovde naći krajnji uspeh. Ovo će vam donekle doneti olakšanje – osećate se sve više iritiranim nedostatkom napretka oko vaše kreativnosti. Aspekti će omogućiti vašim kreativnim istraživanjima da dobiju pravi zamah i rezultiraju namernim delovanjem. Dugoročni ciljevi će se konačno ostvariti.

Ljubav: Prvi mesec 2022. će se u velikoj meri fokusirati na Bikove trenutne odnose i veze sa voljenim osobama. Kao rezultat toga, očekujte da vidite važnost odnosa da imaju povećano prisustvo u vašem životu tokom ostatka godine. Srećom, planetarni položaji početkom januara aludiraju na pozitivne promene u vašim odnosima u narednoj godini. Počevši od prve nedelje januara 2022, Venera je u Jarcu. Ovo će vas dovesti do izuzetno pozitivnih mogućnosti da se vaši trenutni odnosi produbljuju i razvijaju. Međutim, pazite da ne razmišljate previše o ovim odnosima – oni će prirodno procvetati u nešto lepo.

Zdravlje: U ovom period slaba tačka će biti stomak i sistem organa za varenje.

Blizanci

Posao: Mlad Mesec u Jarcu 2. januara inspirisaće prvi nagoveštaj promene. Mladi mesec će vas inspirisati da se usredsredite na lični rast i tražite svoj puni potencijal. Bićete u mogućnosti da dobijete dalju jasnoću i uvid u sopstvenu psihu. Možda ćete imati prosvećenost u ovom pogledu, a ovaj lični rast će povećati vaš entuzijazam za život. Međutim, važno je da ne budete previše impulsivni – to će dovesti do mnogih grešaka. Ne pokušavajte da požurite sa stvarima prebrzo. Strpljenje je vrlina, koja zahteva dodatni rad sa vaše strane. Osećaćete se neverovatno inspirisanim, čak i najobičnijim stvarima.

Ljubav: Moći ćete da se povežete sa prošlim prijateljstvima i oživite veze za koje ste mislili da su odavno nestale. Ove obnovljene veze će vas takođe inspirisati da razmislite o vašim trenutnim prijateljstvima i drugim odnosima. Nažalost, januar će za vas biti napet mesec za romantične poduhvate. Vladar ljubavi, Venera, biće u prilično napetom aspektu. Do 29. u mesecu, Venera će biti retrogradna, što će posebno otežavati održavanje novih veza. Ako za to vreme ulazite u novu vezu, upozoreni ste. Umesto da započnete nešto novo, usmerite svoju energiju na jačanje veza i veza koje već imate. Ovo će stvoriti iznenađujuću, ali mnogo dublju vezu.

Zdravlje: Januar će vam doneti jaku vitalnu energiju, ali i sklonost povredama. Naročito su ugroženi donji deo ledja, kukovi i noge.

Rak

Posao: Rakovi će, nažalost, imati težak početak godine. Biće to dug mesec pun bolne, teške borbe za unutrašnji rast. Iako će ovo biti težak put za vas, vi ćete zaista biti jača osoba za to. Vaše doživotne nade, snovi i težnje suočiće se sa sopstvenim nizom izazova – od kojih će neki biti zauvek promenjeni. Konkretno, biće loše vreme za donošenje velikih odluka u vezi sa poslovanjem i finansijama. Dobro bi bilo da obratite dodatnu pažnju na posebnu brigu koja je potrebna za zdrav bankovni račun. Finansije nisu nešto na šta obično fokusirate mnogo svoje energije, ali će se vaše finansije pokazati posebno važnima do kraja januara.

Ljubav: Venera će veći deo meseca biti retrogradna – što će vam doneti velike promene u vašem emocionalnom stanju. Možda će vam biti teško da razumete svoje emocije na uticajnom nivou, ali kako mesec dostigne svoj vrhunac, moći ćete da postignete duboko razumevanje svoje unutrašnje psihe. Uprkos izazovima koje ste imali u postizanju ovog nivoa unutrašnjeg mira, na kraju ćete biti zahvalni za ova iskustva. Počevši od 11. januara, Mars će preći u Strelca, povećavajući svaku napetost u vašim ličnim odnosima. Ova pozicija nije poznata po tome što je neverovatno strpljiva i može izazvati neke nesrećne efekte na vaše odnose.

Zdravlje: Odlično.

Lav

Posao: Horoskop za januar 2022. poziva Lava da se izbori sa njegovom teškom potrebom – da prestane da pridaje preveliki značaj reakcijama drugih. Bolje je da se fokusirate na obavljanje stvari bez gubljenja vremena na nerealne planove. Ne treba ulaziti u konfrontaciju: razlozi mogu biti beznačajni, a posledice dalekosežne. Preporučljivo je ublažiti svoju tvrdoglavost i sklonost samodivljenju. Velike kupovine, izlaske i potpisivanje važnih ugovora bolje je odložiti do proleća. Ovo nije najbolje vreme za izgradnju novih odnosa, ali povoljno za jačanje postojećih.

Ljubav: Preporučuje se oprez u komunikaciji, ne davanje ishitrenih obećanja. Napeta situacija retro Venere podseća na skromnost u ispoljavanju osećanja i sposobnost da se zadovolji sa malim. 18. januara nastupiće pun Mesec u znaku Raka , što će povoljno uticati na mogućnost samospoznaje i osećaj unutrašnje harmonije. Venera nastavlja da deluje napeto, pa treba da se setite potrebe za uštedom novca i umerenosti u izražavanju romantičnih osećanja. Partner zbog toga može biti nezadovoljan.

Zdravlje: Napetost u odnosima može doneti promene u pritisku. Tahikardija.

Devica

Posao: Horoskop Device za januar 2022. preporučuje pronalaženje optimalne ravnoteže između impulsivnosti i opreza. Mesec karakteriše odlično zdravlje, emocionalna stabilnost i povoljne mogućnosti za unapređenje sopstvenih interesovanja. Međutim, Device karakteriše preterani perfekcionizam, arogancija i neka odvojenost od stvarnosti. Treba trezveno da procenite izvodljivost svojih ciljeva, a u kretanju ka njima treba da birate samo poštene, etičke metode, a da ne padate u osudu i nervozu. U januaru 2022. ljuta narav i agresivnost su naglašene. Dok delujete odlučno i nezavisno, isplati se ostati taktičan i diskretan.

Ljubav: Početkom meseca Sunce u trigonu u znak Device povećava hrabrost i vitalnost. Ovo je dobro vreme za kreativno samoizražavanje i dijalog sa decom. Merkur u vašem Suncu podstiče koncentraciju, istrajnost, ali i preteranu tvrdoglavost. Preporučuje ise zbegavanje kritike. Društveni događaji su uspešni. Ipak, treba imati na umu da je planeta u retro fazi, pa je bolje da se postojeće veze jačaju, nego započinju nove. Mars u kvadratu sa vašim znakom može pokazati samovolju i aroganciju. Horoskop savetuje da ne podleže provokacijama.

Zdravlje: Preporuka je da se više bavite sportom, posetite vellness centar.

Vaga

Posao: Horoskop Vaga za januar 2022. pokazuje da će glavni trendovi meseca biti porast ambicije, hrabrosti i nezavisnosti, uz preteranu zahtevnost i opsesivnost. Preporučuje se da se ne zazire od odgovornosti, već da se izbegne preterivanje. Ovo vreme može ići na dobro profesionalnog polja, pod uslovom da budete pažljivi prema drugima i da se pronađe razuman kompromis. Pprisutni su oduktivni pregovori i mala putovanja. Osim toga, Mars u Strelcu će Vagi dati pojačanje samopouzdanja i odlučnosti da promoviše razvoj karijere.

Ljubav: Otpornost na iskušenja, sposobnost zaobilaženja oštrih reči bez pritiska na partnera – biće od velike koristi u periodu retro-Venera. Horoskop Vaga poziva na mir i ravnotežu u ličnim i materijalnim sferama. Tokom januara, Merkur će olakšati plodnu interakciju, ali vas ohrabruje da poštujete maksimalnu taktičnost u komunikaciji. Preporučuje se da svesno pokažete svoju volju, vodeći računa o interesima partnera. Mlad Mesec 2. januara pomoći će u postavljanju temelja za budući uspeh – planirajte i sanjajte!

Zdravlje: Posledica stresa su neumerenost i lenjost.

Škorpija

Posao: Zahvaljujući konstruktivnim aspektima Marsa tokom celog meseca, januar je odlično vreme za Škorpione da ostvare originalne ideje i strateške planove. Inicijativa i hrabrost će vam omogućiti da postignete uspeh na profesionalnom polju. Istovremeno, horoskop savetuje da se postupa pošteno, izbegavajući lukavstvo i dvostruke standarde. Za efikasno korišćenje kreativne energije biće potrebna izuzetna samodisciplina i sposobnost koncentracije. Postoji šansa da zauzmete lidersku poziciju ili poboljšate veštine i talente.

Ljubav: Napredujući na lestvici karijere ili razvijajući posao, Škorpije ne bi trebalo da zaborave na porodicu i lični život – na kraju krajeva, uspeh u poslu u velikoj meri zavisi od međusobnog razumevanja sa voljenima. Za pun mesec 18. januara, iako ga karakteriše preterana sentimentalnost, aspekt Meseca u horoskopu Škorpije daće emocionalnu stabilnost i raspoloženje. Druga dekada u mesecu je veoma pogodna za razvoj postojećih romantičnih veza, međutim, treba izbegavati iskušenje da se upustite u ljubavnu avanturu.

Zdravlje: Moguće su tegobe sa urogenitalnim sistemom.

Strelac

Posao: Energetski potencijal predstavnika vatrenog znaka stvoriće čvrstu osnovu za sprovođenje planova. Povećana marljivost i odlučnost će dovesti do visoke produktivnosti rada. Komunikacijske veštine i aktivna posvećenost urodiće plodom u karijeri. Ali bolje je odložiti sklapanje novih poznanstava. Ne treba zaboraviti da se snage moraju mudro trošiti. Horoskop Strelca upozorava: ovog meseca ne bi trebalo da se bavite nekoliko stvari odjednom. Preporučuje se da vodite računa o svom finansijskom blagostanju uzdržavanjem od impulzivnih kupovina.

Ljubav: Aspekt Venere će se manifestovati ličnim šarmom, što može dovesti do uspeha kod suprotnog pola. Ukoliko ste zauzeti ili u braku, iskoristite ovaj trenutak da izgradite odnose sa porodicom i poslovnim partnerima. Izbegavajte pritisak i nametanje mišljenja partneru, jer će se osetiti potpuno potcenjen. Nezadovoljstvo može kulminirati u sukob, pa i razmišljanje o prekidu. Potreban je samo mali korak, kojim uspevate da prevaziđete nesuglasice i zakoračite zajedno u budućnost.

Zdravlje: Dolazi do pada imuniteta. Preporučuje se povećan unos vitamina i minerala.

Jarac

Posao: Preporučuje se Jarčevima da nisu škrti i da budu pozitivniji prema drugima. Manifestacija velikodušnosti i velikodušnosti omogućiće vam da se osećate najbolje. Međutim, ne zadržavajte se na egu, pokazujući snishodljivost prema sopstvenim slabostima i lenjosti. Ovog meseca, energična fizička aktivnost i naporan rad postaće izvor dopune unutrašnjih resursa. Period je dobar za duhovni rast i pronalaženje harmonije. Raditi ono što volite doprineće vašem blagostanju. Januar 2022. godine povoljan je za ambiciozne planove, koji će uz dužnu posvećenost svakako moći da se realizuju.

Ljubav: Venera u vašem znaku otvoriće mogućnosti za jačanje ljubavnih odnosa. Preporučljivo je ne padati u ekstravaganciju i emocionalnost. Mars polusekstil sa Jarcem će dati mogućnost ulivanja poverenja, zahvaljujući druželjubivosti i skromnosti. Na pun Mesec Raka 8. januara, bićete osetljiviji, pa se preporučuje da provedete vreme u mirnom kućnom okruženju. Porodica vam je uvek na prvom mestu, jačajte poverenje, nesebično pokazujte osećanja, ako želite da vam partner pokaže ista.

Zdravlje: Treba više da se krećete i da se bavite sportom. Trudite se da održite dobro raspoloženje.

Vodolija

Posao: Horoskop za januar 2022. obećava Vodoliji srećan period za razvoj talenata, sticanje potrebnih veština i javne aktivnosti. Povećana radoznalost će doprineti povećanju edukacije, a pokretljivost uma – njegovoj efektivnoj upotrebi. Međutim, horoskop ne preporučuje finansijska ulaganja. Januar je pogodan za intelektualni rad i plodnu poslovnu komunikaciju. Horoskop Vodolije pokazuje da želja da svuda stignete na vreme i da svima ugodite može dovesti do preteranog rada.

Ljubav: Gracioznost će postati ključ uspeha sa suprotnim polom. Horoskop ne preporučuje upuštanje u romantične avanture. Venera može doneti zadovoljstvo od društvenih događaja. Horoskop Vodolije za januar 2022. savetuje da iskoristite povećani šarm da biste stekli popularnost kod suprotnog pola. Već duže vreme neko vas posmatra, a vi sve do sada nećete tome pridavati značaj. Razmislite da li zaista želite neke korenite promene u svom ličnom, emotivnom životu.

Zdravlje: Da bi ste očuvali zdravlje morateviše da se odmarate, spavate. Ne smete se izlagati hladnoći zbog reumatičnih oboljenja.

Ribe

Posao: Sredina meseca biće plodna za privredni sektor. Možda pojava novih obaveza, čije ispunjenje obećava Ribama unapređenje, bonuse ili drugu nagradu. Merkur u polusekstilu prema Suncu oduševiće iznenadnim uvidima i lakoćom komunikacije, stvarajući uslove za intelektualni rad i rad sa ljudima. Od 16. planeta komunikacija se okreće nazad, pa horoskop Ribe savetuje da se ne odvaja od stvarnosti. Zahvaljujući uticaju Venere, interakcija sa drugima biće toliko efikasna da će predstavnici znaka moći privući čak i protivnike na svoju stranu.

Ljubav: Marsov kvadrat u januaru 2022. upozorava na preopterećenost i nasilnu emocionalnost. Horoskop za Ribe preporučuje da ne propustite priliku da se dokažete, već da izbegavate impulsivnost i beskompromisnost. Venera u fazi retrogradnog kretanja, iako ne obećava vrtoglav uspeh u ličnom životu, pogoduje razvoju odnosa. Ostaje samo da se pridržava preporuka horoskopa, pokazujući ljubaznost i osetljivost u komunikaciji sa voljenima. Planetarni tranziti takođe upozoravaju na žurbe i temperament.

Zdravlje: Mogući problemi sa gihtom i stopalima.

