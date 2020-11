Veliki mesečni horoskop za novembar 2020.

Ovan

Posao: Ovaj mesec može biti jako naporan, jer će vas uticaji usporavati, tražiće od vas strpljenje kao i da se ponovo vraćate na neke propuštene ili nedovršene stvari iz prethodnih perioda. Postoji tendencija da se obaveze nagomilavaju i da imate izazove sa rokovima i sa dogovorima, pa pripazite. Za one koji studiraju, sada je odličan period da polažu neke teže ispite koje su odlagali. Za nezaposlene Ovnove, takođe, nije naročit period za zaposlenje i neke nove poslovne prilike, ali ako već duže vreme čekate na neki posao koji vam je obećan, ovog meseca ima šanse da se realizuje.

Ljubav: Ovih dana ste veoma zadovoljni i dešavaju vam se lepe stvari. Ako ste u vezi, prilično je dobar period za ljubav i odnos sa partnerom, kao i za zajedničke planove u vezi sa odlaskom na put. Unapredićete vašu vezu i otkriti nove, interesantne stvari koje će vas još više približiti voljenoj osobi. Slobodni Ovnovi imaće dosta prilika za nova poznanstva. Biće vam zanimljiva osoba koju srećete preko posla a postoji i mogućnost poznanstva preko prijatelja. Sve u svemu, neće izostati simpatija i udvaranje. Biće vam prijatno, a ima izgleda i da uđete u vezu.

Zdravlje: Odlično!

Bik

Posao: Bikovima je sjajan period za posao, naročito za one Bikove koji se bave poslovima u vezi sa modom i lepotom ili nekim drugim kreativnim zanimanjima. Vaša vladarka Venera je ušla u znak Vage, u znak gde se oseća dobro i stabilno i gde je njeno prirodno mesto, pa će vam donositi i dobre kontakte i povoljne poslovne dogovore. Finansije ovog meseca, takođe, mogu znatno da se uvećaju. Za nezaposlene Bikove je povoljan period za pronalaženje posla, naročito prva polovina meseca.

Ljubav: Želite da uredite vaš život i preokupirani ste takvim planovima. Zapostavili ste neke obaveze i sada biste hteli to da raščistite. Partner vas razume i pomaže vam u svemu. Drago vam je što na njega možete da se oslonite u svakoj prilici. Imate zaista kvalitetan odnos. Slobodni Bikovi će takođe biti okupirani poslovima. Uspeh na poslu vas raduje i srećni ste zbog toga. Takođe, zanimljiva osoba sa posla vam se udvara, pa razmišljate da li da prihvatite ili ne. Ne biste da mešate posao i ljubav, ali ipak vas sve to privlači. Šta god da se desi, potrudite se da ne pokvarite vaš poslovni odnos.

Zdravlje: Povedite računa o ishrani, postoji tendencija da nabacite koji kilogram više.

Blizanci

Posao: Blizancima ovaj mesec može donositi poteškoće i brige kada su poslovi u pitanju. Vaš vladar Merkur je u kvadratu sa Saturnom, pa lako možete napraviti neku grešku u proceni ili pak ostaviti negativan utisak na poslovne saradnike. Bićete kruti u razmišljanju i stavovima i možete se držati nečeg starog što je u prošlosti donosilo uspeh, ali sada je potrebno da promenite perspektivu gledanja i da prihvatite novonastale situacije bez prevelikog analiziranja ili prosuđivanja. Za one koji su nezaposleni, ovaj mesec može doneti posao, naročito ako je povezan sa ekonomijom, bankarstvom i finansijama.

Ljubav: Druženje sa prijateljima vas opušta i čini srećnim. Pred vama je mnogo lepih trenutaka u društvu bliskih osoba. Ako ste sami, upravo preko prijatelja postoji mogućnost da nekoga upoznate. Moguće da ćete sa tom osobom imati i nekakve dogovore oko posla. Ovo je veoma pozitivan uticaj koji može da vam donese ne samo ljubav, već i zanimljive poslovne ponude. Blizanci koji su u braku imaju pred sobom stabilan period i uspeh u svim zajedničkim planovima i poduhvatima. Jedino umete ponekad da budete nestrpljivi i da naglo reagujete, što kvari vaš odnos sa partnerom.

Zdravlje: Slaba tačka su vam disajni putevi, kao i sklonost prehladama.

Rak

Posao: Rakovima je jako plodan period za posao, stabilizaciju i uspeh, ali i za finansije. Oni koji su u privatnim poslovima, privatnom biznisu, imaće uspeh i u širenju posla, kao i nove poslovne prilike koje mogu doneti poboljšanje i u narednim periodima. Za nezaposlene Rakove je, takođe, jako povoljan period za pronalaženje posla, naročito u velikim kompanijama koje imaju dobar status i koje su na dobrom glasu. Za studente koji se spremaju za ispite je povoljan period, imaće dobru koncentraciju za učenje, ali i sreće na ispitima.

Ljubav: Sjajan period za ljubav. Ako ste sami, potrebno je da se aktivirate i izađete iz inercije kojoj ste skloni. Potrebno je i da vi napravite neke korake ako mislite da vam se nešto desi. Oslušnite dešavanja oko sebe – moguće je da imate pozive nekih osoba koji vam se čine nezanimljivim, pa ih izbegavate, a možda i uporno sami sebe sputavate a da toga niste ni svesni. Sada je vreme da manje razmišljate, a više da se prepustite situacijama koje dolaze. Upravo iz takvih situacija može nešto potpuno da vas iznenadi – kada se najmanje budete nadali i očekivali.

Zdravlje: Slaba tačka su vam stomak i želudac.

Lav

Posao: Lavovima predstoji značajan period na polju karijere i posla. Uticaji vas podržavaju da postignete uspeh i da ostvarite ciljeve za koje ste se spremali već duže vreme. Bićete veoma zapaženi kod kolega i nadređenih i vaša energija i odlučnost će prijati vašim poslovnim saradnicima, pa ćete uspeti da napravite dobre dogovore i da realizujete projekte na veoma brz i lak način. Nezaposlenim Lavovima nije najpovoljniji period za pronalaženje adekvatnog posla, ali neki sporedni poslovi, kratkoročni, mogu da dođu u obzir.

Ljubav: Ako ste već duže vreme sami, emotivno neispunjeni, mislite kako vam se ništa ne dešava i upali ste u kolotečinu svakodnevnog života – pravo je vreme da razmislite o svemu i da napravite neke nove korake i uvedete nešto sasvim novo u vaš život. Prisetite se svega što ste nekada voleli, a vremenom na to zaboravili. Da li je to nekakav hobi ili nešto slično, nije ni važno, krajnje je vreme da se aktivirate na nekom drugom planu jer to novo doneće vam veće promene u vaš život. Kada proširite polje interesovanja napravićete prostora za nova poznanstva, nove ljubavi…otvorićete nove puteve koji će vas odvesti ko zna gde.

Zdravlje: Skloni ste iscrpljivanju. Više se odmarajte!

Devica

Posao: Devicama će biti jako naporan mesec, sa mnogo obaveza, ali i nekih prepreka kada je posao u pitanju. Vaša potreba da sve bude savršeno i odrađeno na vreme, može vas koštati nerava, a neće vam doneti željeni rezultat. Sada je povoljan period da malo zastanete, da budete strpljivi, da dozvolite sebi i poneku grešku, jer će ovi uticaji ipak relativno brzo proći. Za one koji traže posao, sada je povoljno vreme za poslove koji su u vezi sa podučavanjem, prevođenjem i trgovinom.

Ljubav: Već neko vreme ste dosta osetljivi, emotivno nezadovoljni, naročito ako ste u dužoj vezi ili u bračnoj zajednici. Vreme je da razmislite o svemu, da preispitate vaše emocije, kao i odnos sa partnerom. Skloni ste da donosite pogrešne zaključke, da se za nešto uhvatite, a pritom da previdite pravu istinu i gde zapravo leži vaš problem. Potrebno je da na jednom dubljem nivou raščistite stvari i postavite ih na pravo mesto. Odlično je vreme za to, da o svemu iskreno porazgovarate sa svojim partnerom, da definišete problem i da zajedno pokušate da ga rešite.

Zdravlje: Slaba tačka su vam kolena i zglobovi.

Vaga

Posao: Vaša vladarka, Venera, smeštena u znaku Vage, donosi vam mogućnost uspeha na poslu, kao i napredovanja. Ostavljaćete dobar utisak na saradnike, lako ćete moći da pravite poslovne dogovore, bićete uspešni i efikasni u poslovima, naročito u onim koji zahtevaju kontakte sa ljudima ili prezentacijama i marketingom. Za nezaposlene Vage je jako povoljan period za pronalaženje dobrog posla, tako da je savet da ovoga meseca budete jako aktivni i da imate inicijativu.

Ljubav: Možda nije najsjajniji period za ljubav, imate malo otežanje na tom polju, ali sa druge strane, moguće je da učvrstite vašu vezu u kojoj se trenutno nalazite. Ako ste sami, moguće je poznanstvo sa osobom koja je dosta ozbiljna, možda čak malo starija od vas. Došlo je vreme da se i vi uozbiljite kada su emocije u pitanju i da počnete da negujete prave vrednosti, da se naučite odgovornosti. Ovakva pozicija može vam uskratiti radost i zabavu ukoliko ste površni i neodgovorni, ali isto tako dovodi vas u situaciju da se vi menjate i da razmislite o sebi i svojim postupcima, o izborima partnera i o vašem odnosu prema ljubavi i emotivnim vezama.

Zdravlje: Odlično!

Škorpija

Posao: Škorpijama je izuzetno povoljan mesec za posao i za napredovanje u poslu, naročito druga polovina meseca. Sunce sa Saturnom donosi vam uspeh i stabilnost i jaku volju za postizanjem uspeha. Mnogi od vas ovog meseca mogu znatno napredovati i poslovno, ali i finansijski. Povoljan je i period za sve one koji su u privatnom biznisu. Ovoga meseca bićete nagrađeni sa sav trud koji ste ulagali proteklih meseci. Za one koji su nezaposleni jako je povoljan period da pronađu dobar posao, posao u struci ili posao koji su želeli i kojem su se nadali.

Ljubav: Ako ste u dužoj vezi – očekujte nagle obrte i promene. Moguća su nepredvidiva dešavanja, pa budite spremni. Partner može da vam zameri mnoge stvari i da se ponaša čudno, a vi niste na to navikli. Isto tako, doživećete mnoge interesantne stvari i sasvim nove situacije sa partnerom. Zauzete Škorpije, naročito one koje su u braku, u poslednje vreme imaju nejasan odnos sa voljenom osobom. Mnoge stvari mogu vam biti čudne, pa ispitajte to. Moguće je da je došlo do zasićenja i potrebno je da unesete promene u vaš odnos. Odlazak na put bi sve popravio.

Zdravlje: Nervoza i napetost.

Strelac

Posao: Strelcima su i dalje prisutna poteškoće na polju posla, ali ne toliko dramatična kao što su bila u proteklom periodu. Sada je povoljan period za nove početke, za realizaciju nekih poslovnih planova na koje ste čekali pravi momenat, pa se može reći da će vam ovaj mesec doneti poslovno pokretanje. Međutim, pravo vreme za Vas tek dolazi. Za one koji su nezaposleni, povoljan je period za poslove u državnim institucijama ili poslove u vezi sa građevinom, mašinstvom, kao i sa zanatskim poslovima.

Ljubav: Udvara vam se osoba koju verovatno poznajete sa posla. Sve to vam veoma prija. Ima izgleda da je ta osoba zauzeta, ali sada ste pod uticajem tajnih veza i postoji mogućnost da upravo i takvu vezu ostvarite. Ako ste već duže vreme sami – eto prilike da se malo zabavite. Strelčevi, koji su u dužim vezama, u poslednje vreme su veoma nezadovoljni. Partner je okupiran svojim obavezama, pa se čini kako vas je zapostavio. Zabavite se sami ili u društvu prijatelja, jer ovaj uticaj brzo prolazi. Skloni ste da često menjate raspoloženja i da se brinete, pa pokušajte da se opustite.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora!

Jarac

Posao: Jarčevi još ne mogu da odahnu kada je posao u pitanju, jer imaju dosta obaveza i pritisaka. Međutim, vi ćete se sa tim preprekama izboriti, kao i obično, pa ćete na kraju ipak imati satisfakciju jer ćete postići clj koji ste sami sebi zacrtali. Povoljan je period za kupovinu ili prodaju nekretnina, pa ga iskoristite maksimalno ako imate tako nešto na umu. Za one koji traže posao, sada lako mogu doći do posla koji može biti kvalitetan i na duže staze. Povoljan je period za one koji su u privatnom biznisu – očekujte stabilnost, kao i povećanje finansija.

Ljubav: Dosta ste napeti u poslednje vreme, što, naravno, može da se odrazi i na vaš odnos sa partnerom. Pokušajte da budete fleksibilniji i ne dozvolite da okolnosti utiču na vašu vezu. Ako ste slobodni, najbolje je da negde otputujete jer ima izgleda da na taj način upoznate jednu zanimljivu osobu. Ako ste u braku, već neko vreme trpite negativne uticaje. Mogućnost svađa i razmirica je ogromna, pa se potrudite da to izbegnete. Pojavljivaće se često neki izazovi, kritike na vaš račun i tome slično. Pokušajte mirno da saslušate šta partner ima da vam kaže. Moguće je da i vi u nečemu grešite. Razmislite.

Zdravlje: Slaba tačka su vam leđa i noge.

Vodolija

Posao: Vodolijama je povoljan period za promenu posla ili za proširenje i neku vrstu poslovne reorganizacije. Uticaji nose neku nestabilnost, brzinu… pa ćete morati i brzo da reagujete, da ne biste propustili nove šanse i nove poslovne prilike. Za one koji su u privatnom biznisu može nastupiti neki period zastoja, ali nemojte da brinete, jer su ti uticaji prolazni. Studentima je jako povoljan period za polaganje ispita, pa ga iskoristite maksimalno.

Ljubav: Oni koji su zauzeti ili u dužim vezama imaju pred sobom sjajan period sa voljenom osobom, mnogo lepih trenutaka, ostvarenja planova, zanimljivih situacija sa zajedničkim prijateljima… Zadovoljni ste i ispunjeni. Oni koji su u dužim vezama lako mogu planirati zajednički život ili brak. Odličan je period za tako nešto. Slobodne Vodolije imaju više mogućnosti. Za početak, to je poznanstvo sa veoma privlačnom i energičnom osobom, moguće rođenom u znaku Škorpije. Ako ništa ozbiljnije, to bi mogla da bude strastvena avantura. Takođe, osoba koju poznajete kroz posao neće vas ostaviti ravnodušnim. Postoji i mogućnost ulaska u vezu.

Zdravlje: Mentalna napetost i iscrpljenost. Boravak na svežem vazduhu bi vam veoma prijao.

Ribe

Posao: Što se Riba tiče – ulazite u jedan period kada je potrebno napraviti neke poslovne promene, kao i doneti neke nove odluke. Sada će mnogi od vas preseći tapkanje u mestu i odvažiti se da naprave korenite poslovne promene. Za one koju su u privatnom biznisu posao se pokreće i ubrzava. Uhvatite taj tempo i iskoristite ove uticaje na najbolji mogući način. Za nezaposlene Ribe nije baš najbolji period za pronalaženje adekvatnog posla. Strpite se još neko vreme, bolji dani tek dolaze.

Ljubav: Partner je postao nekako dominantan i vi to shvatate kao da on stalno želi da bude u prvom planu, kao da se sve vrti oko njega i njegovih želja. Čini vam se da je postao malo sebičan. Verovatno je da ste ga razmazili, pa se zato tako ponaša. Moguće su manje nesuglasice, ništa ozbiljno. Slobodne Ribe uživaju u druženju sa prijateljima i dobro se provod. Jedno prijateljstvo može lako da se pretvori u emotivnu vezu. Moguće je da je ta osoba rođena u znaku Raka. Odličan je period za ljubav, tajne veze, flert i udvaranja.

Zdravlje: Za vas je najvažnije da uhvatite dobar ritam, nađete balans između posla i privatnog života i slobodno vreme da se posvetite isključivo sebi.

