Veliki mesečni horoskop za septembar je tu: Ko će plivati u parama, a kome se smeši nova ljubav

U septembru očekuju nas dva moćna pomračenja – mesečevo u Ribama 7. septembra i sunčevo u Devici 21. septembra – koji će otkriti šta se završava, ali i otvoriti vrata novim počecima.

Sunce boravi u Devici do 21. kada ulazi u Vagu, dok Merkur prelazi iz Lava u Devicu (2–18. septembra), pa zatim u Vagu. Venera se kreće kroz Lava do 19. i ulazi u Devicu, a Mars na juriš iz Vage zakorači u Škorpiju 22. septembra. Saturn se 1. septembra vraća u Ribe na poslednjih šest meseci, dok su Uran, Neptun i Pluton retrogradni, usporavajući tempo i pozivajući nas na unutrašnju refleksiju.

Ovan (21. mart – 19. april)

Do 21. septembra Sunce sija u vašoj kući zdravlja i posla, pa je idealno vreme za novu rutinu i postavljanje radnih ciljeva. Merkur u Devici pojačava preciznost u komunikaciji, dok će Mars u Škorpiji od 22. usmeriti akciju na tuđe finansije. Pomračenja će se zbiti u vašim 12. i 6. kući, ističući kraj starih navika i početak novih radnih i zdravstvenih projekata.

Bik (20. april – 20. maj)

Prvih 18 dana septembra Venera u vašoj četvrtoj kući donosi toplinu doma, a Sunce i Merkur do 21. rade na vašim ljubavnim i prijateljskim vezama. Nakon 19. Venera ulazi u vašu petu kuću, unoseći strast i kreativnost. Mars aktivira partnerske odnose, a pomračenja u 11. i 5. kući ističu važnost prijateljstava, ljubavi i, ako imate decu, njihovog blagostanja.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Jupiter u vašoj drugoj kući finansija donosi osećaj ekspanzije u septembru. Prvih 21 dan Merkur i Sunce u Devici pojačavaju fokus na svakodnevnu komunikaciju i porodicu, a nakon 21. preusmeravaju vas ka domu. Saturn se vraća u vašu 10. kuću karijere donoseći priznanje za prethodni trud, a pomračenja u 10. i 4. kući stavljaju akcenat na posao i porodicu.

Rak (21. jun – 22. jul)

Jupiter u vašem znaku obećava rast i dobre prilike, a Venera do 18. u drugoj kući podiže prihode. Sunce i Merkur podstiču komunikaciju, prelomljenu solarom u četvrtoj kući od 22. Planeta ljubavi i pomračenja u 9. i 3. kući pozivaju vas na putovanja, učenje i ukazivanje pažnje bližnjima.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Sunce i Venera u vašoj drugoj kući do 22. septembra fokusiraju vas na finansije, samopouzdanje i vrednovanje sopstvenih talenta. Merkur ubrzava prihode, a Saturn u 8. kući donosi ozbiljniji stav prema zajedničkim resursima. Pomračenja u 8. i 2. kući ističu tuđe novce i vrednost koju stvarate.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Saturn se vraća u vašu sedmu kuću partnerstva, pozivajući na odgovornost u vezi, dok vas Venera od 19. jača u samopoznanju. Dok je Sunce u vašem znaku, osećate polet i jasnoću ciljeva. Pomračenja u 7. i 1. kući otvaraju put promenama u odnosima i ličnoj prezentaciji.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Do 22. Saturn u vašoj šestoj kući donosi disciplinu u radu i zdravlju, a Sunce i Venera u Lava aktiviraju oblast prijateljstava i društvenih događaja. Nakon 18. Venera u Devici poziva na samousavršavanje, dok Mars u Škorpiji donosi veći konto za izdatke. Pomračenja u 6. i 12. kući pozivaju na introspekciju i bolje navike.

Škorpion (23. oktobar – 21. novembar)

Uran retrogradan u vašem znaku naglašava lične transformacije i neočekivane uvide. Sunce i Merkur u Devici pročišćavaju prijateljske veze, a Venera donosi društvene prilike do 19. Mars u 4. kući posveti vas porodici, dok pomračenja u 5. i 11. kući otvaraju društvenost i ljubavne šanse.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Jupiter u osmoj kući obećava finansijske dobitke, a Sunce u Devici naglašava karijeru do 22. Nakon toga, energija prelazi u 11. kuću prijatelja i društvenih mreža. Saturn u četvrtoj kući vraća fokus na dom, dok pomračenja u 4. i 10. kući podstiču promene na poslu i u porodičnom životu.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jupiter u partnerskoj kući donosi dublje veze, a Sunce u Devici naglašava putovanja i učenje do 21. Venera u osmoj kući daje dozu zagonetnosti u odnosima, a Mars u devetoj otvara želju za širenjem vidika. Pomračenja u 3. i 9. kući ukazuju na važne komunikacione i obrazovne prekretnice.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Saturn se vraća u vašu drugu kuću novca, pozivajući na promišljeno investiranje. Sunce i Merkur u Devici donose fokus na zajedničke resurse, a Venera produbljuje partnerske odnose. Mars u desetoj kući aktivira karijeru, dok pomračenja u 2. i 8. kući stavljaju akcenat na lična i tuđa sredstva.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Saturn završava svoj krug u vašoj prvoj kući, donoseći zrelost i preobražaj ličnosti. Venera u Lava daje vam dodatni šarm na poslu, a Sunce u Devici preusmerava fokus na partnere do 21. Mars aktivira osmu kuću putovanja i učenja. Pomračenja u 1. i 7. kući označavaju kraj jednog i početak drugog važnog životnog poglavlja u vezama.

