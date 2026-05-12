Veliki nebeski preokret 16. maja: Za 3 znaka Mlad Mesec odnosi sve brige i otvara put ka čistoj sreći

Mlad Mesec u maju nije isti za sve - za 3 znaka odnosi sve brige i otvara put ka sreći zbog koje će zaboraviti na sve što su prošli.

Mlad Mesec u maju ne liči ni na jedan koji ste osetili poslednjih godinu dana. Onaj koji stiže 16. maja nosi energiju kakva se retko viđa, i dok će većina samo proći kroz dan, za Bika, Devicu i Strelca ovaj trenutak znači stvarnu prekretnicu.

Brige koje ste vukli mesecima, pitanja bez odgovora, periodi čekanja koji su izgledali beskrajno, sve to 16. maja gubi svoju težinu.

A na njihovo mesto dolazi nešto što ova tri znaka odavno zaslužuju – čista sreća.

Bik: Vreme je da naplatite ono što ste odavno zaslužili

Bik retko traži, ali pamti sve. Tiho radi, tiho gradi i tiho trpi kada drugi ne primete koliko daje. Majski Mlad Mesec donosi vam upravo ono što vas je najviše pritiskalo, finansijska napetost koja vas je budila noću počinje da popušta. Posao koji je delovao kao slepa ulica dobija novi obrt. Stiže ponuda, povišica ili dug koji vam vraćaju posle dugo vremena.

Uz to, dolaze ljudi koji vas konačno vide onakve kakvi jeste i cene vas bez kalkulacije. Čista sreća za Bika izgleda jednostavno: stabilan račun, miran dom i osećaj da ste konačno svoji na svome.

Devica: Sve što vas je pritiskalo izlazi na videlo

Devica dugo čuva stvari unutra. Brige, sumnje, neizrečene rečenice, sve to nosi dok ne postane pretežak teret. Mlad Mesec 16. maja donosi trenutak kada se taj teret skida sa ramena.

Na poslu, situacija koja je bila magla dobija konkretan rasplet, i to u vašu korist. U privatnom životu, odnos koji je visio na klimavim nogama ili se učvršćuje ili nestaje. U oba slučaja izlazite lakši i slobodniji. Ono što ostaje je pravo. A sa tim mirom dolazi i sreća kakvu Devica retko sebi dozvoljava.

Šta donosi Mlad Mesec u maju za Strelca

Strelac veruje čak i kada razuma za veru nema. Godinama tiho čeka, tiho se nada i tiho trpi. Majska lunacija je trenutak kada nebo to prepoznaje i odgovara.

Finansije se polako stabilizuju, novac stiže redovnije nego ranije

Putovanje ili selidba koju ste odlagali dobija zeleno svetlo

Usamljenost ustupa mesto toplini i bliskosti koju ste odavno priželjkivali

Dolazi onaj duboki unutrašnji mir zbog kojeg ujutru ustajete lakše

Kako iskoristiti nebeski preokret u maju

Za sva tri znaka važi isto pravilo, ne opirite se promenama koje dolaze.

Mlad Mesec u maju radi najjače u prvih 72 sata. Zapišite tri konkretne želje uveče 16. maja, naglas izgovorite ono čega se oslobađate i pustite da nebo uradi ostalo.

Probajte da ne donosite važne odluke iz straha, već iz mira.

16. maj je vaš datum

Majski Mlad Mesec nije samo astrološki podatak u kalendaru, za ova tri znaka to je linija koja deli pre i posle.

Brige ostaju iza, a put ka čistoj sreći se otvara širom. Prihvatite sve što dolazi, nebo je već odlučilo umesto vas.

