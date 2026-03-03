Veliki nebeski preokret 25. marta: Za 3 znaka Pun Mesec odnosi sve brige i otvara put ka čistoj sreći

Pun Mesec 25. marta nije isti za sve - za 3 znaka odnosi sve brige i otvara put ka sreći zbog koje će zaboraviti na sve što su prošli.

Nije svaki Pun Mesec isti. Onaj koji stiže 25. marta 2026. nosi sa sobom energiju kakva se retko viđa, i dok će neki to jedva osetiti, za Raka, Škorpiju i Ribu ovaj pun mesec u martu znači pravu prekreticu.

Brige koje su nosili mesecima, pitanja koja nisu imala odgovor, periodi čekanja koji su izgledali kao da nemaju kraj, sve to 25. marta nestaje. A na njihovo mesto dolazi nešto što ova tri znaka odavno zaslužuju – čista sreća.

Rak – brige odlaze, a dom postaje ono što je oduvek trebalo da bude

Rak je znak koji sve nosi u sebi. Retko se žali, retko traži pomoć, a iznutra nosi više nego što iko može da zamisli.

Pun mesec u martu odnosi vam tačno ono što vas je najviše pritiskalo – napetost u porodici koja se vukla mesecima sama se razrešava, finansijski pritisak koji vas je budio noćima počinje da popušta, a dom koji je bio izvor stresa postaje ponovo mesto mira i sigurnosti.

Uz to, dolaze i ljudi koji vas konačno vide onakve kakvi jeste – i cene vas zbog toga. Čista sreća za Raka izgleda ovako: miran dom, stabilne finansije i osećaj da ste konačno svoji na svome.

Škorpija – sve što vas je pritiskalo izlazi na videlo i nestaje

Škorpija dugo čuva sve unutra. Brige, sumnje, neizrečene stvari, sve to nosi u sebi dok ne postane pretežak teret. Pun mesec u martu donosi trenutak kada se taj teret skida.

Na poslu, situacija koja je bila nejasna i stresna dobija konkretan rasplet – i to u vašu korist.

U ljubavi, odnos koji je bio na klimavim nogama ili se učvršćuje ili nestaje, ali u oba slučaja vi izlazite lakši i slobodniji. Ono što ostaje je čisto i pravo. A sa tim mirom dolazi i čista sreća kakvu Škorpija retko dozvoljava sebi da oseti.

Riba – nebo vam odgovara na sve ono za šta ste se molili

Ribe su znak koji veruje čak i kada nema razloga za veru. Godinama tiho čekaju, tiho se nadaju i tiho trpe. Pun mesec u martu je trenutak kada nebo to prepoznaje i odgovara.

Finansijske brige koje su vas pratile polako se razrešavaju – novac počinje da stiže redovnije, a dugovi koji su izgledali nerešivo počinju da nestaju.

U ljubavi, usamljenost koja vas je pratila ustupa mesto toplini i bliskosti koje ste odavno željeli. A iznad svega – dolazi mir. Onaj duboki, unutrašnji mir zbog kojeg ujutru ustajete lakše i idete spati bez tereta. To je čista sreća koju vam 25. marta šalje nebo.

25. mart je vaš datum

Pun mesec u martu nije samo astrološki događaj – za ova tri znaka to je trenutak koji deli pre i posle. Brige ostaju iza, a put ka čistoj sreći se otvara.

Prihvatite sve što dolazi – nebo je već odlučilo.

