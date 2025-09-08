Veliki nedeljni horoskop: Kome stiže neočekivan prihod, a ko mora da pripazi na probavne smetnje

Ovaj nedeljni horoskop donosi ključne astrološke aspekte koji će pokrenuti vašu energiju i otkriti nove prilike. Venera u Ovnu pojačava magnetizam Ovnovima, dok Merkur u Devici donosi jasnoću i preciznost Devicama.

Ovan

Venera u vašem znaku čini vas neodoljivima u društvu, a samci mogu očekivati uzbudljivo poznanstvo krajem vikenda. Na poslovnom planu imate snagu da pokrenete važne projekte, ali pazite na preteranu stimulaciju kofeinom i adrenalinske trenutke.

Bik

Venera u Biku do četvrtka donosi vam dodatnu privlačnost i mogućnost neočekivanog prihoda, posebno kroz inostrane ili partnerske projekte. Metabolizam vam je usporen, pa prilagodite ishranu i obratite pažnju na grlo i vratnu kičmu.

Blizanci

Merkur vam donosi izuzetnu komunikativnost i brzo razmišljanje, što je idealno za pregovore i nove profesionalne inicijative. Obratite pažnju na nervni sistem – joga ili meditacija pomoći će vam da smirite um.

Rak

Intuicija vas vodi do važnih porodičnih vesti i produbljuje emotivne veze. Kreativni poduhvati u vezi s domom ili hranom mogu doneti poslovne prilike. Pazite na želudac i probavni sistem – birajte laganu ishranu bez jakih začina.

Lav

Vaša prirodna harizma i kreativnost privlače pažnju, a javni nastupi mogu doneti priznanje. Srce i cirkulacija su u fokusu, pa se preporučuje umereni kardio trening i vežbe za leđa.

Devica

Merkur u vašem znaku donosi jasnu viziju i uspeh u svim projektima. Praktičnost u ljubavi rezultira skladom, a samci mogu upoznati nekoga na poslu ili u zdravstvenim ustanovama. Crijeva i probava zahtevaju pažnju – uključite više vlakana i probiotika u ishranu.

Vaga

Želja za harmonijom jača veze, a samci mogu upoznati nekoga na kulturnim ili društvenim događajima. Partnerstva u poslu donose rast, posebno kroz fer pregovore. Bubrezi i mokraćni sistem zahtevaju više negu – pijte više vode i smanjite unos soli.

Škorpija

Strast i intenzitet dostižu vrhunac, što može izazvati ljubomoru, ali i produbiti emotivne veze. Vaša sposobnost istraživanja donosi neočekivane prilike u sigurnosnim i istraživačkim sektorima. Reproduktivni sistem traži redovnu negu i izbegavanje prekomernog alkohola.

Strelac

Avantura i međunarodni kontakti donose ljubavne i poslovne prilike. Učenje i putovanja šire vidike, ali obratite pažnju na bedra i zadnju ložu – redovno istezanje i boravak na otvorenom olakšaće napetost.

Jarac

Ozbiljnost u ljubavi privlači zrele i ambiciozne partnere, a vaša disciplina u poslu konačno se isplaćuje kroz napredovanje. Kosti, zubi i koža zahtevaju pažnju – uvrstite kalcijum i vitamine u ishranu, i usmerite stres na kreativan rad.

Vodolija

Nezavisnost i bliskost zahtevaju ravnotežu, a inovacije u IT i društvenim mrežama obećavaju uspeh. Cirkulacija i zglobovi gležnja mogu slati signale stresa – praktikujte tehnike opuštanja i laganu gimnastiku.

Ribe

Intuicija vas usmerava na prave susrete, pa su moguća karmička i spiritualna poznanstva. Kreativnost u umetnosti ili duhovnim praksama donosi unutrašnje bogatstvo. Stopala i limfni sistem trebaju vašu negu – alergije mogu biti pojačane, stoga praktikujte meditaciju i boravite u prirodi.

