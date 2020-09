Veliki NEDELJNI horoskop (od 28. septembra do 4. oktobra 2020)

Ovan

Imate previše obaveza, a vremenski ste ograničeni. Nemate puno vremena pa pojedine odluke donosite na brzinu. Kasnije će se pokazati da nisu bile najbolji izbor. Dopada vam se osoba koja je u inostranstvu. Optimista ste i smatrate da daljina nije nikakav problem. Što se tiče zdravlja očekujte probleme sa sinusima.

Bik

Imate odličnu komunikaciju sa saradnicima. Na istoj ste talasnoj dužini i sasvim lako donosite odlične poslovne planove. Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Ponašanje partnerke vam ne odgovara i razmišljate o raskidu. Trenutno nemate energije da se raspravljate sa njom. Što se tiče zdravlja cirkulacija je problematična.

Blizanci

Problemi stižu sa svih strana. Pokušavate na brzinu da ih podelite na one koji su urgentni i zahtevaju momentalnu akciju i one koji mogu da sačekaju. Emotivna sfera trpi zbog poslovnih obaveza. Partnerka je nezadovoljna, ali vi za sada ne možete ništa da uradite po tom pitanju. Čuvajte se prehlade.

Rak

Prilično ste ambiciozni i pravite grandiozne poslovne planove. Razmišljate i o pokretanju privatnog biznisa. Nezadovoljni ste emotivnim odnosom već duže vreme. Vaši napori da poboljšate odnos nisu urodili plodom. Smatrate da je pitanje dana kada će doći do prekida. Osećate se dobro.

Lav

Ambiciozni ste i fokusirani na postizanje poslovnih ciljeva. Na tom putu čekaju vas teškoće koje uspevate da prevaziđete. Ambicija uzima danak. Druga polovina se oseća zapostavljeno i to vam otvoreno daje do znanja. Pokušavate da objasnite situaciju na poslu, ali nju to ne zanima. Osećate bolove u donjem delu kičme.

Devica

Prethodne odluke koje ste doneli na brzinu ili poslovi koje ste na sličan način odradili zahtevaju reviziju. Pokušavate da ispravite sve propuste s tim što ste sada skoncentrisani i radite tempom koji vam odgovara. Imate simpatiju koja živi van vašeg grada. Pitate se da li veza ima perspektivu. Osećate se dobro.

Vaga

Zadovoljni ste situacijom na poslu. Posao se normalno odvija. Teškoće koje se pojave rešavate u hodu. Uspevate da prevaziđete i neke stare probleme. Partner je neraspoložen pa pokušavate da ga odobrovoljite i opustite. Njemu puno znači vaša podrška. Što se tiče zdravlja sve je pod kontrolom.

Škorpija

Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Imate utisak da ma koliko truda uložili u posao i dalje nema efekta. Emotivno ste takođe nezadovoljni. Ne samo da nemate partnerku nego niste raspoloženi ni za druženje što onemogućava novo poznanstvo i promenu statusa. Što se tiče zdravlja prolazite kroz faze neraspoloženja.

Strelac

Fokusirani ste na finansije. Prednost dajete onim poslovnim obavezama koje najbrže donose profit. Emotivno ste nesigurni. Postoji osoba koja vam se dopada i na koju mislite. Dotičnu ste idealizovali pa se sada pitate da li imate ikakve šanse kod nje. Što se tiče zdravlja, osećate se dobro.

Jarac

Tvrdoglavi ste, konzervativni i imate problem sa prilagođavanjem. Ne prihvatate promene na poslu i kolege smatraju da nije lako raditi sa vama. Emotivno ste okrenuti ka prošlosti pa obnavljate bivšu vezu uvereni da će ovog puta biti bolja. Povremeno vas hvata nervoza što vas navodi na zaključak da vam treba odmor.

Vodolija

Imate ozbiljnih problema sa finansijama. Ne očekujete neki značajan poslovan pomak i zbog toga razmišljate o uzimanju kredita ili pozajmice. Nervozni ste zbog poslovno-finansijske situacije pa započinjete svađu sa partnerkom. Što se tiče zdravlja, smeta vam variranje pritiska i raspoloženja.

Ribe

Prilično ste inventivni i smišljate nove načine rešavanja starih problema. Nije vam jasno kako vam rešenje nije ranije palo napamet kada je bilo pred vašim očima. Emotivno ste nezadovoljni, jer partnerkino ponašanje govori da je nezainteresovana za vezu. Umorni ste i neophodan vam je odmor.

