4 znaka kojima će u julu novac padati sa neba, a neće ni prstom mrdnuti

Sudbina se okrenula u korist četiri znaka. U julu im stiže veliki novac, a ono najbolje je da za to neće morati ni prstom da mrdnu.

Bik, Lav, Vaga i Ribe u julu dobijaju ono što su godinama čekali, a najlepše je što za to neće morati da se preznoje. Veliki novac ovog leta stiže iznenada, kroz povraćaj duga, sitnu nasledstvenu papirologiju ili posao koji vam je neko gurnuo u krilo dok ste pili kafu.

Bik: Stari dug vam se vraća kad se najmanje nadate

Biku se u prvoj polovini jula otvara priča koja je dugo stajala zakopana. Neko kome ste davno pozajmili, a već ste digli ruke od te pare, javlja se sredinom meseca sa punim iznosom. Nemojte odbijati kad vam u utorak neko ponudi sastanak oko nekretnine ili stana. Tu se krije finansijski dobitak koji menja vaš plan za jesen.

Planete su se namestile tako da zemlja koju gazite konačno počinje da rađa.

Lav: Reflektor se pali, a sa njim i ponuda

Lavu jul donosi pažnju koju obožava, ali ovog puta uz konkretnu cifru. Neko sa pozicije primećuje vaš rad i predlaže saradnju o kojoj niste ni sanjali. Ne žurite da kažete da u prvi mah, sačekajte vikend i pustite da druga strana podigne ponudu.

Veliki novac Lavu ne dolazi kroz znoj, već kroz jedan poziv koji stiže krajem druge nedelje. Budite gospodski strpljivi i cifra raste sama.

Vaga: Papir koji ste zaboravili odjednom vredi

Vagi se u julu razrešava nešto što je mesecima visilo u vazduhu. Razgovor oko podele, ugovora ili stare dokumentacije ide vama u korist, i to bez svađe koje ste se pribojavali. Sve se završava glatko i bez uobičajenog natezanja.

Neočekivani priliv stiže kroz osobu iz vaše okoline koja vam duguje uslugu, a vrati je u novcu. Najbolji dan za potpisivanje bilo čega je sredina meseca.

Ribe: Intuicija vam pokazuje gde leži novac

Ribama jul vraća osećaj da konačno mogu da prodišu. Nešto što ste osetili još u proleće, a niste smeli da verujete, pokazuje se kao tačno. Pratite taj unutrašnji glas kad vam neko predloži zajednički poduhvat krajem meseca. Ovde se ne radi o sitnišu.

Punjenje novčanika dolazi kroz ljude kojima verujete, a najveća greška bila bi da iz skromnosti odbijete pomoć. Primite je, jer vam je ovog leta zaista namenjena.

Ova četiri znaka dobijaju otvorena vrata, ali samo onaj ko zakorači unutra napuni novčanik.

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