3 znaka koja veliki novac tokom maja 2026. Imaće mnogo više sreće i mogućnosti da dođu do bogatstva

Ovan, Bik i Blizanci imaju više mogućnosti i sreće da dođu do bogatstva u maju 2026. godine. Veliki novac privlače uz pomoć planeta.

Tri horoskopska znaka privlače veliki novac u maju 2026. Postoji znatno više sreće mogućnosti za finansijski rast i uspeh sada kada je Uran napustio Bika. Napredak je i dalje spor, zato budite strpljivi; ono što sada radite vodi dugotrajnim rezultatima.

Maj počinje sa naletom energije Bika. Još uvek postoji grupa planeta u Ovnu, tako da nešto od onoga što ste doživeli u maju igra ulogu u vašem finansijskom životu do ponedeljka, 18. maja.

Fokusirajte se na ono što želite da rastete i brinite o tome sa pažnjom. Merkur ulazi u Bika 3. maja, a zatim sledi Mlad Mesec u ovom zemljanom znaku 16. maja Merkur je u dva znaka u maju; Od 1. do 16. maja, Merkur nameće stabilno razmišljanje; zatim, posle 17. maja, kada uđe u Blizance, počinju da se formiraju nove ideje i mogućnosti.

Ono što želite počinje stvaranjem temelja za rast i dugotrajan uspeh, a zatim kreativnošću da biste videli šta funkcioniše da biste to ostvarili.

1. Ovan – razmotrite sve mogućnosti pre akcije

Odvojite vreme da privučete finansijski uspeh u maju. Dok započinjete mesec koji je pred vama, stelijum je u vašem horoskopskom znaku Ovna. Ovo bi vas moglo navesti da se osećate impulsivno ili kao da jednostavno treba nešto da uradite. Pokušajte da ovo uravnotežite strpljenjem i potvrdite sebi da nema nikakve hitnosti, posebno u vašem finansijskom životu. Maksimalno koristite energiju Bika koja stiže sa Merkurom u subotu, 2. maja, i mladim Mesecom u subotu, 16. maja.

Bik vlada vašom kućom bogatstva, ali traži da usporite. Ne možete žuriti u onome što želite da rastete ili postignete. Tokom ovog perioda, želite da osigurate da je vaša finansijska osnova stabilna i da istražite sve nove mogućnosti.

Pre nego što preduzmete akciju, razmotrite sve mogućnosti i zatražite pomoć ili podršku kako biste do sredine meseca bili sigurni da će ono u šta ulažete dovesti do vašeg uspeha.

2. Bik – veliki novac i uspeh stižu neočekivano

Uspeh i veliki novac stiže u neočekivanim trenucima. U nedelju, 17. maja, Merkur ulazi u Blizance, aktivirajući vašu kuću bogatstva i uspeha. Merkur pomaže u donošenju novih ponuda i mogućnosti. Međutim, sa Uranom koji je sada u Blizancima kao deo svog novog ciklusa, on takođe stiže neočekivanim putevima. Merkur i Uran u Blizancima zahtevaju da delujete brzo, tako da morate biti odlučni u vezi sa onim što želite i kako to postižete.

Iskoristite početak maja, dok ste u svom solarnom povratku, da se emocionalno uzemljite i postavite namere tako da dok se krećete kroz energetsku sredinu meseca Blizanaca, stvarate uspeh. Do trenutka kada se pun Plavi Mesec u Strelcu pojavi 31. maja, u Blizancima se nalazi stelijum sa pet planeta, stvarajući ogromnu priliku za finansijski uspeh. Veliki novac privlače vam planete.

3. Blizanci – najobilniji period godine za vas

Neka vas vodi samopouzdanje. Ulazite u uzbudljivo i značajno vreme u svom životu. Sada počinjete da osećate efekte Urana u svom horoskopskom znaku Blizanaca, faze koja traje do 2033. Doživljavate lične promene u načinu na koji pristupate svojim finansijama i životu, otvarajući vam nove i neočekivane mogućnosti.

Ipak, tokom ove faze, radite sa Venerom u Raku počev od ponedeljka, 18. maja, zajedno sa Jupiterom, planetom sreće i izobilja. Venera je u Raku do 13. juna, dok Jupiter ostaje ovde do 30. juna. Ulazite u finansijski najobilniji period ove godine, zato ga iskoristite maksimalno. Neka vas vodi samopouzdanje i otvorićete se novim načinima zarađivanja i upravljanja novcem i imovinom.

