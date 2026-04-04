Zapišite 20. april: Stiže veliki novac, a ova 3 znaka će do kraja meseca plivati u luksuzu

Saznajte za koga stiže veliki novac u aprilu. Donosimo astrološku prognozu za Vage, Lavove i Vodolije i otkrivamo ključne datume za zaradu.

Veliki novac u aprilu stiže onima koji su spremni da prepoznaju prave prilike, a zvezde kažu da će se do kraja meseca novčanici najviše puniti Vagama, Lavovima i Vodolijama.

Svi smo bar jednom osetili taj pritisak u grudima kada sredina meseca donese više izdataka nego što je novčanik spreman da podnese.

Baš sada, dok pokušavate da „zakrpite“ sve rupe i ugodite svima oko sebe, nebo vam otvara vrata ka iznenadnom luksuzu o kojem ste do juče samo maštali.

Ova energija donosi iznenadne prilike koje mogu značajno popuniti vaš kućni budžet do 30. aprila.

Koji datum treba da zaokružite u kalendaru?

Mnogi se pitaju kada će se tačno osetiti taj nalet sreće i promenu u novčaniku.

Najbitniji datum za sve koji očekuju vesti o zaradi je 20. april.

Tada se dešava redak astrološki fenomen koji otvara kanale za dodatnu zaradu ili povraćaj nekog starog, zaboravljenog duga.

Vage: Diplomatija donosi neočekivani profit

Vage, za vas je ovaj period bio pun balansiranja između želja i mogućnosti, ali se trud konačno isplaćuje.

Veliki novac u aprilu dolazi vam kroz saradnju sa osobom iz prošlosti koja vam sada nudi konkretan i veoma isplativ posao.

Očekujte priliv novca oko 22. aprila, koji će vam omogućiti da sebi priuštite ono o čemu mesecima maštate.

Vaša prirodna šarmantnost i osećaj za pravdu otvoriće vam vrata koja su do juče bila čvrsto zaključana.

Lav: Sjaj i luksuz se vraćaju u vaš život

Lavovi su navikli na najbolje, a ovaj mesec im donosi upravo to – povratak na staze stare slave i finansijske moći.

Vaša kreativnost će biti primećena od strane nadređenih, što rezultira bonusom ili većom platom.

Veliki novac u aprilu za Lavove nije samo sreća, već nagrada za sve one besane noći i projekte koje ste radili sa 110% snage.

Nemojte se ustručavati da taj dobitak uložite u sebe i svoju edukaciju, jer će se to višestruko isplatiti do leta.

Vodolija: Inovacije koje menjaju stanje na računu

Vodolije, vaša sposobnost da vidite budućnost pre drugih donosi vam ozbiljan finansijski skok.

Do kraja meseca, jedan vaš „hobi“ ili usputni projekat može prerasti u ozbiljan izvor prihoda.

Najveće šanse za dobitak imate u periodu od 25. do 28. aprila, kada planete podržavaju svaku vašu originalnu ideju.

Iskoristite ovaj talas da rešite neka stara zaostala dugovanja i uđete u maj potpuno čisti i rasterećeni.

SAVET ZA APRIL

Da biste dodatno privukli energiju obilja, do 21. aprila očistite svoj novčanik od starih računa i nepotrebnih papirića. Stavite u njega jednu crvenu traku ili kovani novac koji ste dobili od drage osobe, jer red u novčaniku simbolizuje spremnost za novi priliv.

Kako da pametno usmerite dobijeni novac?

Dobiti novac je jedna stvar, ali znati kako ga sačuvati je prava umetnost koju srpske domaćice najbolje poznaju.

Isplatite sitna dugovanja odmah, a ostatak usmerite u nešto što će vam donositi dugoročnu sigurnost.

Mudar raspored sredstava omogućiće vam da proleće provedete bez stresa i nervoze zbog neplaćenih računa.

Koji znakovi će imati najviše sreće sa novcem u aprilu?

Ovaj put su u fokusu Vage, Lavovi i Vodolije, ali će i Ovnovi osetiti značajno poboljšanje u drugoj polovini meseca.

Da li je ovo dobar period za igre na sreću?

Astrolozi kažu da je sreća na vašoj strani, ali je uvek pametnije osloniti se na sopstveni rad i konkretne ponude koje stižu preko posla.

