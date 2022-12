Veliki novčani horoskop za 2023. godinu: Koga čeka bogatstvo, a ko treba da stegne kaiš

Finansijski horoskop za iduću godinu otkriva koji će znakovi odlično zarađivati, a koji bi trebalo da pripaze na troškove. Zvezde neće svima biti jednako naklonjene pa u nastavku saznajte spadate li u one srećnike koji će se u 2023. obogatiti ili će vas nepovoljne prilike ipak naterati na štednju.

Ovan

Do sredine maja uživaćete podršku Jupitera pa vam novčane prilike neće biti loše, ali od juna pa sve do kraja godine doživećete finansijski preporod. Iako ćete odlično zarađivati, pazite da vas to ne zanese. Nemojte sve potrošiti na zabavu i užitke.

Bik

Pred Bikovima je povoljna godina na svim poljima, pa tako i na finansijskom planu. U proleće će im porasti finansijski apetiti pa će se više angažovati oko napredovanja ili pronalaska bolje plaćenog posla. Neće se bojati promena, a odvažnost i samopouzdanje osiguraće im sjajne prilike.

Blizanci

Mnogima će se u prvim mesecima godine poboljšati finansija situacija, bilo kroz povećanje plate ili pronalazak dodatnog izvora prihoda, a moguća je i dobit od nasledstva. Nakon proleća okolnosti se menjaju pa će se sve do kraja godine žaliti na nestabilne prilike. Racionalizujte troškove i pazite se nesigurnih ulaganja.

Rak

Iako početak godine neće obećavati, dolaskom proleća primetićete da sve polako leže na svoje mesto. Doći ćete u posed novca koji vam pripada pa će vam neko vratiti dug ili isplatiti zaostale honorare. Mnogi će se udružiti s prijateljem i pokrenuti posao koji će biti dobar dodatni izvor zarade. U letnjim mesecima mogući su povećani troškovi.

Lav

Ove ćete godine biti široke ruke, ali vaše finansijske prilike neće biti toliko povoljne da bi vam omogućile luksuzan život. Trošićete više nego što biste trebali, a takav pristup mogao bi dovesti do dugova. Razmislite o štednji i u dogovoru s ukućanima smislite racionalan plan trošenja.

Devica

Pred Devicama nije naročito povoljna godina, ali na finansijskom planu neće im ići loše. Prvi deo godine nekima donosi dobit od ulaganja ili nasledstva, a posebno je izražena korist od dugoročnih investicija. Nekima će rad u inostranstvu pružiti priliku da uvećaju kućni budžet.

Vaga

U prvom delu godine Vage možda neće biti zadovoljne primanjima, ali nakon maja pružiće im se mogućnost da zarade od pametnog ulaganja, a dobit je moguća i preko nasledstva ili prodaje nekretnine. Iduća će im godina doneti priliku da izađu iz dugova i poboljšaju materijalnu situaciju.

Škorpija

Škorpije će u martu primetiti da stvari idu nabolje. Rešiće neke stare dugove i otplatiti kredite, nakon čega će osetiti olakšanje, a u isto vreme pružiće im se prilika da napreduju na poslu ili pronađu dodatni izvor prihoda. Jesen je povoljna za nove investicije i veće kupoprodajne akcije.

Strelac

Razdoblje do svibnja bit će relativno povoljno, ali ostatak godine zahtevaće da malo stegnu pojas. Zaređaće im se nepredviđeni troškovi pa će shvatiti da bi trebalo da uvek imaju sa strane nešto novca za crne dane.

Jarac

Jarce očekuje finansijski plodna godina. Na početku im se možda neće tako činiti, ali dolaskom proleća primetiće da im se novčane prilike poboljšavaju. I sami će za to biti zaslužni jer će se više angažovati i pokrenuti dodatne poslove od kojih će odlično zarađivati.

Vodolija

Pred njima je finansijski izazovna godina. Okolnosti će ih navesti da promene potrošačke navike i počnu više da štede. Odreći će se nekih luksuza, ali to im čak i neće teško pasti jer će biti zadovoljni ostvarenom uštedom. Tokom leta mogući su nepredviđeni troškovi.

Ribe

Ribama će prva polovina godine biti prilično plodna. Jupiter u polju finansija donosi povoljne prilike za zaradu, a mudrost i promišljenost pomoći će im da razaznaju obećavajuće prilike od lažnih pokušaja prevare. Mogli bi da pronađu dodatni izvor zarade ili bolje plaćen posao.

