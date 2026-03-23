Veliki prolećni horoskop: Neki dobijaju novac, drugi veliku ljubavnu romansu. A vi?

Proleće 2026. donosi snažan osećaj kretanja i potrebu za promenom. Nakon sporijeg početka godine, ovo je period u kojem mnogi znaci donose konkretne odluke, posebno u poslu i finansijama, dok veze prolaze kroz fazu iskrenog razjašnjenja.

Veliki prolećni horoskop

Ovan – prilika za novi početak

Posao: Proleće vam donosi priliku za novi početak ili važan projekat. Bićete među najaktivnijima, ali uspeh zavisi od strpljenja i saradnje.

Finansije: Mogući su veći troškovi i veća zarada. Ključ je u kontroli impulsivnog trošenja.

Ljubav: Strast i dinamika karakterišu veze. Stabilne jačaju, nestabilne se raspadaju.

Zdravlje: Mnogo energije, ali pazite na iscrpljenost.

Bik – stabilno, ali štedite

Posao: Stabilan, ali važan period. Izgradite temelje koji će se kasnije isplatiti.

Finansije: Unapređenje kroz pametne odluke i štednju. Mogući veći troškovi sa dugoročnim koristima.

Ljubav: Tražite sigurnost i stabilnost. Odnosi postaju ozbiljniji.

Zdravlje: Dobro, ali je potrebno više kretanja.

Blizanci – novi kontakti i mogućnosti

Posao: Mnogo komunikacije, novi kontakti i mogućnosti. Fokus i završavanje onoga što započnete su ključni.

Finansije: Nestabilno, novac dolazi i odlazi. Potrebna je bolja kontrola.

Ljubav: Razigran period. Samci imaju više opcija, zauzeti ljudi treba da izbegavaju površnost.

Zdravlje: Mentalni umor, potreban je odmor od buke.

Rak – mešate emocije i posao

Posao: Emocije se mešaju sa poslovnim odlukama. Važno je postaviti granice.

Finansije: Troškovi vezani za dom ili porodicu. Stabilnost dolazi sa planiranjem.

Ljubav: Dubok i emotivan period. Odnosi se produbljuju.

Zdravlje: Osetljiv stomak i stres.

Lav – timski rad u prvi plan

Posao: Vreme je da se dokažete, ali kroz timski rad. Priznanje dolazi ako smanjite svoj ego.

Finansije: Stabilno, ali pazite na luksuzne troškove.

Ljubav: Strast i potreba za pažnjom. Važno je pokazati nežnost.

Zdravlje: Dobra energija, ali pazite na iscrpljenost.

Devica – produktivan period

Posao: Produktivan period. Organizacija i disciplina donose konkretne rezultate.

Finansije: Stabilno, ali budite oprezni sa zajedničkim troškovima.

Ljubav: Smireno i stabilno. Manje drame, više sigurnosti.

Zdravlje: Varenje i stres su povezani.

Vaga – saradnja donosi napredak

Posao: Saradnje i kreativni projekti donose napredak.

Finansije: Mogući dodatni prihodi kroz partnerstva.

Ljubav: Romantičan period. Odnosi postaju topliji i iskreniji.

Zdravlje: Potrebna ravnoteža između obaveza i odmora.

Škorpija – promene i važne odluke

Posao: Vreme promena i važnih odluka. Intuicija vam pomaže.

Finansije: Oprez sa investicijama. Stabilnost dolazi kroz disciplinu.

Ljubav: Duboki razgovori i transformacija odnosa.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.

Strelac – uzbudljiv period

Posao: Novi projekti i ideje donose motivaciju. Pazite na žurbu.

Finansije: Rast kroz dodatne aktivnosti, ali i sklonost ka trošenju.

Ljubav: Spontan i uzbudljiv period.

Zdravlje: Dobra energija, ali je potreban red.

Jarac – moguće napredovanje

Posao: Stabilnost i dugoročni planovi dolaze do izražaja. Moguće priznanje ili napredovanje.

Finansije: Stabilne, sa razmišljanjima o većim investicijama.

Ljubav: Emocije su dublje nego što pokazujete.

Zdravlje: Ukočenost i umor.

Vodolija – kontrola je potrebna

Posao: Ideje i promene obeležavaju proleće. Važno je da ne donosite ishitrene odluke.

Finansije: Mogući neočekivani troškovi. Potrebna je kontrola.

Ljubav: Sloboda i iskrenost su ključni.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost.

Ribe – nežan i emotivan period

Posao: Kreativan period. Intuicija vam pomaže da donosite odluke.

Finansije: Stabilne, ali budite oprezni sa kreditima i nejasnim ugovorima.

Ljubav: Nežan i emotivan period. Odnosi se produbljuju.

Zdravlje: Potreban vam je mir i kvalitetan odmor.

(Index.hr)

