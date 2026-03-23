Veliki prolećni horoskop: Neki dobijaju novac, drugi veliku ljubavnu romansu. A vi?

Proleće 2026. donosi snažan osećaj kretanja i potrebu za promenom. Nakon sporijeg početka godine, ovo je period u kojem mnogi znaci donose konkretne odluke, posebno u poslu i finansijama, dok veze prolaze kroz fazu iskrenog razjašnjenja.
Veliki prolećni horoskop
Ovan – prilika za novi početak
Posao: Proleće vam donosi priliku za novi početak ili važan projekat. Bićete među najaktivnijima, ali uspeh zavisi od strpljenja i saradnje.
Finansije: Mogući su veći troškovi i veća zarada. Ključ je u kontroli impulsivnog trošenja.
Ljubav: Strast i dinamika karakterišu veze. Stabilne jačaju, nestabilne se raspadaju.
Zdravlje: Mnogo energije, ali pazite na iscrpljenost.
Bik – stabilno, ali štedite
Posao: Stabilan, ali važan period. Izgradite temelje koji će se kasnije isplatiti.
Finansije: Unapređenje kroz pametne odluke i štednju. Mogući veći troškovi sa dugoročnim koristima.
Ljubav: Tražite sigurnost i stabilnost. Odnosi postaju ozbiljniji.
Zdravlje: Dobro, ali je potrebno više kretanja.
Blizanci – novi kontakti i mogućnosti
Posao: Mnogo komunikacije, novi kontakti i mogućnosti. Fokus i završavanje onoga što započnete su ključni.
Finansije: Nestabilno, novac dolazi i odlazi. Potrebna je bolja kontrola.
Ljubav: Razigran period. Samci imaju više opcija, zauzeti ljudi treba da izbegavaju površnost.
Zdravlje: Mentalni umor, potreban je odmor od buke.
Rak – mešate emocije i posao
Posao: Emocije se mešaju sa poslovnim odlukama. Važno je postaviti granice.
Finansije: Troškovi vezani za dom ili porodicu. Stabilnost dolazi sa planiranjem.
Ljubav: Dubok i emotivan period. Odnosi se produbljuju.
Zdravlje: Osetljiv stomak i stres.
Lav – timski rad u prvi plan
Posao: Vreme je da se dokažete, ali kroz timski rad. Priznanje dolazi ako smanjite svoj ego.
Finansije: Stabilno, ali pazite na luksuzne troškove.
Ljubav: Strast i potreba za pažnjom. Važno je pokazati nežnost.
Zdravlje: Dobra energija, ali pazite na iscrpljenost.
Devica – produktivan period
Posao: Produktivan period. Organizacija i disciplina donose konkretne rezultate.
Finansije: Stabilno, ali budite oprezni sa zajedničkim troškovima.
Ljubav: Smireno i stabilno. Manje drame, više sigurnosti.
Zdravlje: Varenje i stres su povezani.
Vaga – saradnja donosi napredak
Posao: Saradnje i kreativni projekti donose napredak.
Finansije: Mogući dodatni prihodi kroz partnerstva.
Ljubav: Romantičan period. Odnosi postaju topliji i iskreniji.
Zdravlje: Potrebna ravnoteža između obaveza i odmora.
Škorpija – promene i važne odluke
Posao: Vreme promena i važnih odluka. Intuicija vam pomaže.
Finansije: Oprez sa investicijama. Stabilnost dolazi kroz disciplinu.
Ljubav: Duboki razgovori i transformacija odnosa.
Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.
Strelac – uzbudljiv period
Posao: Novi projekti i ideje donose motivaciju. Pazite na žurbu.
Finansije: Rast kroz dodatne aktivnosti, ali i sklonost ka trošenju.
Ljubav: Spontan i uzbudljiv period.
Zdravlje: Dobra energija, ali je potreban red.
Jarac – moguće napredovanje
Posao: Stabilnost i dugoročni planovi dolaze do izražaja. Moguće priznanje ili napredovanje.
Finansije: Stabilne, sa razmišljanjima o većim investicijama.
Ljubav: Emocije su dublje nego što pokazujete.
Zdravlje: Ukočenost i umor.
Vodolija – kontrola je potrebna
Posao: Ideje i promene obeležavaju proleće. Važno je da ne donosite ishitrene odluke.
Finansije: Mogući neočekivani troškovi. Potrebna je kontrola.
Ljubav: Sloboda i iskrenost su ključni.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost.
Ribe – nežan i emotivan period
Posao: Kreativan period. Intuicija vam pomaže da donosite odluke.
Finansije: Stabilne, ali budite oprezni sa kreditima i nejasnim ugovorima.
Ljubav: Nežan i emotivan period. Odnosi se produbljuju.
Zdravlje: Potreban vam je mir i kvalitetan odmor.
(Index.hr)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com