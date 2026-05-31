Veliki ruski horoskop za jun: Saznajte ko puni novčanike, a ko započinje sasvim novi život!

Veliki ruski horoskop za jun donosi tri znaka koja pune račune i četiri koja kreću iz početka. Pogledajte šta vas čeka.

Veliki ruski horoskop za jun deli znake u dve grupe, i razlika između njih je gotovo brutalna. Jedni od 6. juna počinju da broje novac koji su čekali mesecima, drugi pakuju stari život u kutije i kreću ispočetka, bez nostalgije.

Ovan – Račun za hrabrost stiže u drugoj polovini juna

Ovnu hrabrosti nikad nije manjkalo, a u prvoj polovini juna to konačno počinje da se isplaćuje. Posao koji ste prošle jeseni prihvatili iz inata, sada donosi prvi konkretan novac. Ne trošite ga odmah, jedna ponuda stiže oko 22. juna i tražiće brzu odluku.

Bik – Novčanik prestaje da bude razlog za stres

Biku se konačno smiruje ono što ga je nerviralo mesecima, a to su sitni, dosadni troškovi koji su iscrtavali mesec. Ruski astrolozi za jun najavljuju neočekivanu uplatu, najverovatnije kroz porodicu ili stari dug. Petak, 12. jun, dobar je dan za razgovor o povišici.

Blizanci – Razgovor koji menja sve počinje preko poruke

Blizancima jun donosi jednu poruku koja zvuči obično, a zapravo otvara potpuno nova vrata. Verovatno u utorak popodne, verovatno od osobe koju niste čuli najmanje godinu dana. Nemojte odgovarati istog trena, sačekajte da prespavate, jer prva reakcija nije najpametnija.

Rak – Život se menja od polovine meseca

Rak ulazi u jun pomalo umoran, ali sredinom meseca menja ton. Stara emotivna priča se zatvara, i to konačno bez ponovnog otvaranja. Junska prognoza ruskih astrologa najavljuje selidbu, renoviranje ili bar veliko prebacivanje stvari, nešto fizičko što označava novi početak.

Lav – Reflektor je vaš, ali pazite na ego

Lavu jun vraća scenu koju je propustio u martu. Pohvala javno, projekat koji dobija odobrenje, poziv koji ste odavno čekali. Najveći problem nije konkurencija, problem je vaš sopstveni ton kada se osetite sigurno. Smanjite glas za jedan stepen i sve ide glatko.

Devica – Mali plan koji donosi veliki red

Devica u junu rešava jednu administrativnu stvar koja se vukla godinama. Papir, ugovor, nasleđe, prijava, nešto što ste odlagali iz čistog gađenja. Kada to potpišete, najverovatnije u prvoj polovini meseca, oslobađa se prostor i za novac i za mir u glavi.

Vaga – Odluka između dva grada, dva čoveka, dva puta

Vagi ruska astrologija za jun donosi klasičnu situaciju, dve opcije i nemogućnost da odluči. Ne vagajte mesec dana, jedna od te dve mogućnosti nestaje do 25. juna. Slušajte šta vam govori telo ujutru, ne šta vam govore prijatelji uveče uz vino.

Škorpija – Novi život počinje tihim potezom

Škorpiji jun ne donosi dramu, donosi mirnu, tešku odluku. Prekid jedne saradnje, raskid jedne navike, kraj jednog ćutanja. To što sa strane izgleda kao gubitak, vama je oslobađanje. Novi život za Škorpiju ne počinje preseljenjem, počinje jednim ne izgovorenim glasno.

Strelac – Koji znak puni novčanike u junu

Strelac, Bik i Devica pune novčanike u junu, prema ruskoj zvezdanoj mapi za jun. Strelcu konkretno dolazi novac iz inostranstva ili kroz posao koji uključuje putovanja, predavanja, prevod. Ako vam neko nudi honorar u ratama, tražite avans.

Jarac – Posao koji ste otpisali, vraća se na sto

Jarac u junu dobija drugu šansu za projekat koji je smatrao mrtvim. Neko se javlja sa istom idejom, ali sa boljim uslovima. Ne ulazite iz osvete prema starom partneru, ulazite samo ako brojke imaju smisla. Hladna glava, topli ugovor.

Vodolija – Selidba, posao, ili oboje u istoj nedelji

Vodoliji ruski mesečni horoskop najavljuje promenu adrese ili promenu radnog mesta, ponekad i jedno i drugo u razmaku od nekoliko dana. Zvuči haotično, ali vama prija, jer odavno tražite da se nešto pomeri. Treća nedelja juna je prelomna.

Ribe – Tiha sreća koja se ne hvali na društvenim mrežama

Ribama jun donosi unutrašnji mir koji ne izgleda spektakularno spolja, a iznutra menja sve. Otplaćena obaveza, oprošten dug, izmiren razgovor sa nekim iz porodice. Veliki ruski horoskop za jun za Ribe ne piše o lutriji, piše o olakšanju.

Šta znači ruski horoskop u odnosu na klasični

Ruska astrološka tradicija više pažnje pridaje praktičnim posledicama tranzita, novcu, poslu i porodičnim odlukama, nego psihološkim opisima karaktera. Junska prognoza ruskih astrologa zato uvek deli znake na one koji dobijaju i one koji menjaju.

