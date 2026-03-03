Veliki teret prošlosti skidaju ova 4 znaka danas, moćna energija donosi im neverovatnu sreću i izobilje

Bik, Vodolija, Blizanci i Škorpija skidaju danas veliki teret prošlosti. Dešava se veliki preokret koji im donosi značajno izobilje i sreću.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 3. marta 2026. godine. Veliki teret prošlosti skidaju sa svojih leđa danas. Pomračenje Meseca u Devici tokom punog Meseca je oslobađa naviku koja im nije potrebna.

Pomračenje je pauza pre nego što intenzitet svetlosti zasija iz punog Meseca. Ta pauza je zlatna za vas danas jer vam pomaže da prekinete obrazac iz prošlosti. Loše navike štete produktivnosti jer vas obaraju. Trik za privlačenje obilja i sreće tokom punog Meseca je u konjunkciji sa Južnim čvorom. Predajete se prošlosti i onome što ne možete kontrolisati.

Današnje pomračenje vam pomaže tako što podstiče svest neposredno pre nego što se pojave obrasci ponašanja. Ovaj uvid vam dolazi baš u trenutku kada je vaš mozak povezan na način koji je previše dugo potkopavao vašu sreću.

Možete da izaberete cilj van sebe koji remeti tok, a drugačiji izbor resetuje vašu energiju. Ovi astrološki znaci ubiraju plodove ove moćne energije u utorak i koriste je da privuku obilje i odbace veliki teret prošlosti koji više ne funkcioniše.

1. Škorpija – oslobodite se odgovornosti

Pošto se pomračenje Meseca punog Meseca 3. marta dešava u vašoj jedanaestoj kući partnerstava, puštanje nečega privlači obilje i sreću u vaš život. Oslobođeni ste odgovornosti za koju je potrebna samo jedna osoba da obavi posao. Kada neko drugi preuzme posao koji više ne morate da radite, možete usmeriti svoju energiju na nešto drugo.

Kada nešto prestane da funkcioniše, a vi ne možete da shvatite zašto, napravite tajm-aut i napravite pauzu. Kada se univerzum promeni, potrebno je da ostanete mirni i pažljivi. Ono što se čini kao odlaganje koje vas košta vremena i energije postaje iznenadna promena koja je korisna, zdrava i savršena za sledeći mesec.

2. Vodolija – poklon ili nasleđe donosi obilje

Privlačite obilje i sreću kroz neku vrstu nasleđa 3. marta. Nasleđe ne mora da znači smrt. To može biti kraj poglavlja koje omogućava osobi da bude velikodušna prema vama. Prijatelj bi mogao da prođe kroz ludilo čišćenja, a vi ćete dobiti stvari koje volite, ali mu više nisu potrebne. Možda ste korisnik nečijeg veoma dobrog raspoloženja. Šta god da je, otvorite ruke, jer je vaše vreme da primite. Obilje i sreća dolaze!

3. Blizanci – univerzum uklanja prepreku

Kada pomračenje Meseca u punom Mesecu stigne u vaš sektor partnerstava 3. marta, osećate intenzivnu prazninu koju je teško opisati. Ovo pokreće vapaj univerzumu, tražeći da se ukloni. Onda se iznenada to dešava. Pronalazite mesto za kanalisanje te energije, poput prijateljstva koje ima potencijal za više ili posla koji želite da razvijate.

Svest je super moćna i korisna je kada stigne u pravo vreme. Kristalno jasno otkrivate šta želite. Nema više reči da vam je suđeno da letite sami celog života. Nema više negativnog razmišljanja. Umesto toga, svetlo na kraju tunela sija, i poput moljca, privlači vas plamen.

4. Bik – smišljate novi plan

Izgovori nestaju 3. marta. Više ne govorite da nemate vremena ili da je život zaista zauzet. Umesto toga, tražite trenutke zadovoljstva gde god da ih možete pronaći. Pomračenje Meseca u Devici simbolizuje praktično donošenje odluka. Dakle, u utorak počinjete da istražujete kako da spojite delove svog života kako bi se izgladili. Smišljate plan sa ili bez prijatelja. Nije ga teško pratiti. Na putu ste ka životu koji želite da živite i ništa vas ne sprečava.

(Krstarica/YourTango)

