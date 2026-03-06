Veliki uspeh i preokret za 4 znaka kad završi retrogradni Merkur, 20. marta sve se okreće

Astrološkinja Elizabet Brobek ima dobre vesti za Ribe, Ovna, Devicu i Blizance. Predodređeni su za veliki uspeh i preokret posle 20. marta.

Niko nikada ne voli kada se Merkur vrati retrogradnom. Ova četiri specifična horoskopska znaka mogu imati problema, ali su predodređena za uspeh kada se retrogradni Merkur završi 20. marta 2026.

Poznata kao era užasa, većina ljudi se savija i drži se po strani dok Merkur ponovo ne krene direktno. Spolja, može se činiti da je retrogradni Merkur prilično najgorih nekoliko nedelja u vašem životu. Iako je istina da možda prolazite kroz neke drastične i često izazovne promene, nije sve loše. Kao i sve u životu, uvek postoji svetla strana.

Prema Kafe Astrologiji, „Dok je Merkur retrogradan u znaku Riba, možda se vraćamo prošlim projektima i usavršavamo ih ili doterujemo. Možemo pronaći korisnost u starim ili prošlim idejama i reciklirati ih na nove načine.“

Dakle, ako ste željni napretka, budite spremni. Nakon dubokog unutrašnjeg razmišljanja, ovi astrološki znaci pobeđuju kada se retrogradnost Merkura završi.

1. Ribe – razmišljajte o prošlosti, pomaže da donesete bolju odluku

Nažalost, Ribe, „Možda ćete osetiti ovaj retrogradni Merkur više nego drugi znaci“, objasnila je astrolog Elizabet Brobek. „To je zato što će biti u vašem znaku 100%.“ Dobra vest je da kada se završi, predodređeni ste za veliki uspeh i preokret.

Prema Brobeku, od sada do 20. marta duboko razmišljate o prošlosti. Možda ćete čak i vratiti bivšeg partnera u svoj život, upozorila je astrolog. Iako razmišljanje nije uvek prijatno, ono vam na kraju pomaže da razvijete bolji put napred, stavljajući vas na put ka ispunjavajućem uspehu.

2. Ovan – nastavite sa napornim radom, čeka vas veliki uspeh

Merkur je retrogradan u vašoj 12. kući podsvesnih misli i mentalnog zdravlja, tako da se možda trenutno borite malo više od drugih. Prema rečima astrologa i kanalizatora uzdizanja po imenu Dženi, verovatno doživljavate neke dodatno živopisne snove ili sanjate više nego obično. Iako ovo može biti malo neprijatno, kako je Dženi objasnila, ovo vam otvara „veliku priliku“.

Kroz ovo razmišljanje, Brobek je primetio da ćete se osećati samopouzdanije, što vas čini predodređenim za veliki uspeh i preokret kada se retrogradni Merkur završi 20. marta, posebno na poslu.

Dakle, ako ste želeli napredak, nastavite sa napornim radom. Teme na kojima ste vredno radili uskoro se završavaju!

3. Devica – vaš bivši ili bivši poslovni partner vam se vraća u život

Merkur je vaša vladajuća planeta, Devica, tako da se možda trenutno borite. U stvari, Brobek je primetio da verovatno osećate ovu fazu retrogradnog Merkura više nego bilo koji drugi horoskopski znak, posebno u vašim vezama. Pošto je retrogradni Merkur vreme za reviziju, Brobek je objasnio da je verovatno da se neko iz vaše prošlosti vraća u vaš život, bilo da je u pitanju bivši ili bivši poslovni partner.

Iako može biti primamljivo da se glavom vratite u partnerstvo, davanje sebi vremena da razmislite o dinamici može vam pomoći da sprečite da napravite iste greške kao ranije. Ali dok stignemo do aprila, rekao je Brobek, „bićete u potpuno novoj vremenskoj liniji“.

4. Blizanci – novi uspešni početak na svim poljima

Vama vlada Merkur, Blizanci, tako da se možda više mučite od drugih u ovom trenutku. Prema Dženi, retrogradna energija tokom narednih nekoliko nedelja usmerena je na vašu karijeru. Iako se možda još uvek ne oseća tako, ovo je zapravo uzbudljivo vreme za vas, rekla je Dženi, jer „vi Blizanci zaista dobijate ponovno pokretanje kada je u pitanju vaša karijera, vaše samopoštovanje, vaš novac i vaša svakodnevna rutina“.

Kao što je Dženi objasnila, „predodređeni ste da zaista idete sa tokom u svojoj karijeri“, a ova faza retrogradnog Merkura je šansa za resetovanje ako ste skrenuli sa tog puta.

Nakon što uložite trud, predodređeni ste za veliki uspeh i preokret u svim ovim oblastima kada se retrogradni Merkur završi 20. marta.

(Krstarica/YourTango)

