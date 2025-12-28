Veliko obilje i sreću privlače ova 4 znaka, konačno ispravljaju greške i kreću u bolji život

Koristeći lekcije koje su naučili, usavršavaju svoj pristup i prave promene. Ovo donosi veliko obilje i sreću za Ribe, Vage, Ovna i Devicu.

Četiri horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću 28. decembra 2025. U nedelju, planeta komunikacije Merkur pravi trigon sa Hironom u Ovnu. Merkur je za brzinu, a Hiron za bol koji postaje motivacija za rast. Određene aktivnosti dobro funkcionišu pod ovom energijom.

Zapisivanje ciljeva i preduzimanje koraka ka svom snu se isplati. Takođe je dobar dan da se hrabro suočite sa strahovima i saopštite svoju nameru drugima. Otkrićete kako je svaka lekcija koju ste naučili tokom prošle godine promenila način na koji gledate na svet.

Dobro i efikasno komunicirate, što vam pomaže da se podignete na viši nivo, poboljšate svoj život i privučete veliko obilje i sreću.

1. Devica – razgovorom do pametnih odluka

Obilje se manifestuje kroz praktične, utemeljene razgovore u nedelju koji vode do pametnih odluka. Jasno artikulišete šta vam je potrebno drugima, posebno na poslu ili sa voljenima, u vezi sa finansijskim situacijama. Pošto ste jasni i koncizni, ljudi pozitivno reaguju na vašu direktnost. Ne gubite vreme, a dan ostaje produktivan.

Shvatate da imate veliko obilje i sreću na dohvat ruke. Nešto sa čime ste se borili u prošlosti više nije prepreka. Merkur trigon sa Hironom vam pomaže da vidite kako možete iskoristiti prošlost u svoju korist. Znate šta ne funkcioniše zbog onoga što ste iskusili u prošlosti.

Koristeći lekcije koje ste naučili, usavršavate svoj pristup i pravite promene. Sreća dolazi od korišćenja vašeg iskustva za pregovaranje o boljim uslovima ili poboljšanje sistema koji vam dugoročno koristi, što dovodi do vrste obilja i sreće koja vam je potrebna.

2. Ovan – fokusirani ste na cilj

Uvek komunicirate sa autoritetom. Najteže životne lekcije su vas naučile da svako ima svoje borbe, a ovo znanje vam daje sposobnost da se distancirate i da ne shvatate stvari defanzivno u nedelju. Umesto toga, fokusirate se na svoj cilj, što privlači sreću i obilje.

Ljudi slušaju šta imate da kažete jer ste zaslužili njihovo poverenje. Znate kako da kontrolišete svoj rast i ne gurate druge na stvari za koje nisu spremni. Umesto da se povlačite, dozvoljavate životu da se kreće organski, i pošto ste autentični, pronalazite gde pripadate.

28. decembar vam ide u prilog posebno zato što je Hiron u vašem znaku, a Merkur u vašoj kući društvenog statusa. Zalažete se za sebe, i to vam pomaže da budete sagledani u novom svetlu.

3. Vaga – iskren dijalog i razumevanje donosi obilje

Vaša sreća i obilje 28. decembra dolaze kroz iskren dijalog i međusobno razumevanje sa drugima. Merkur u trigonu sa Hironom vam pomaže da vodite podržavajuće razgovore koji brzo rešavaju probleme. Čak i ako situacija potraje, osećate kako da je prevaziđete i poboljšate stvari.

Imate talenat za rešavanje osetljivih tema bez napetosti u nedelju, gradeći poverenje i postižući značajan napredak. Prošlost vas je naučila kako da budete osetljiviji. Znate kada da koristite ove veštine da biste se drugi osećali viđeno i čuto. Prilike da provedete vreme sa drugima i stvorite trajne uspomene dolaze vam na put, čineći vaš dan ispunjenim.

4. Ribe – verujete instinktima i privlačite obilje i sreću

Privlačite obilje i sreću u svoj život verujući svojim instinktima 28. decembra, a najbolje od svega je što znate kako da potkrepite ono što osećate akcijom. Merkurova komunikativna energija vam pomaže da zapišete svoje ciljeve i pretvorite ih u rezultate. Uz pravi tajming, stvari počinju da se odvijaju brže nego što ste očekivali, štedeći vam vreme.

Hiron u vašoj kući novca pomaže vam da uspešno rešite probleme sa novcem. Otkrivate nove načine da uštedite novac ili smanjite troškove. Tamo gde je obilje bilo teško pronaći zbog finansijskih problema, vidite da postoji rešenje na dohvat ruke. Govorite o tome šta vam je potrebno i pronalazite ono što želite. Sreća vas prati jer ste konačno prestali da sumnjate u svoju vrednost.

(Krstarica/YourTango)

