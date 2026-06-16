Venera u Lavu do 9. jula otključava novac i lojalnu ljubav za 4 znaka, jedan od njih je već u centru pažnje

Venera u Lavu do 9. jula puni novčanike i veže ljude koji vas vole. Proverite da li ste među četiri znaka koja sada hvataju zalet.

Venera u Lavu do 9. jula radi dve stvari istovremeno: puni vam novčanik i pretvara prolazne simpatije u nešto ozbiljno. Astrološkinja Abigejl Rouz-Remer ovaj tranzit zove „veoma smelim“, a smela je i njegova logika. Što ste vidljiviji, to vam više stiže. Novac i lojalnost dolaze istim vratima.

Venera je 13. juna napustila Raka i ušla u vatreni, strastveni znak Lava. Ta promena nosi osećaj da vas neko konačno vidi i obožava. Četiri znaka sada produbljuju veze i gledaju kako im finansije rastu brže nego što su očekivali.

Lav: u centru pažnje, i to vam se isplati

Čeka vas poslastica. Sa Venerom u vašem znaku, ulazite u sobu i svi okreću glavu. „Ovo vas čini veoma magnetnim i privlačnim“, kaže Abigejl. Talenti vam blistaju, pa vas primećuju i na poslu. Ipak, najjači efekat osetićete u ljubavi. Očekujte velike romantične geste i jasne dokaze odanosti. Vaš šarm vuče i ljude i novac u isto vreme.

Vodolija: posvećena ljubav, a ne prolazna avantura

Za vas tranzit Venere kroz Lava otvara vrata pravoj romansi. Ne govorimo o bezveznim avanturama. „Ovo je odlično za romantičnu ljubav, posebno zato što Vodolija ima vezu sa Saturnom“, objašnjava Abigejl. To znači posvećenu, lojalnu ljubav u kojoj ćete uživati kad Jupiter krajem meseca uđe u Lava. Predaja obično nije vaš stil. Ovog puta se ne plašite. Veza koja stiže ne uzima vam slobodu, ona vas podržava.

Šta tačno znači Venera u Lavu za novac i ljubav?

Venera u Lavu je tranzit od 13. juna do 9. jula koji pojačava privlačnost, lojalnost u vezama i priliv novca. Vidljivost donosi i romantične i finansijske dobitke, naročito uoči ulaska Jupitera u Lava 30. juna.

Ovan: flert, drama i rizik koji se isplati

Flertujte do mile volje. Dok je Venera u znaku Lava, samopouzdanje vam je na vrhuncu. Abigejl ovaj period opisuje kao „veoma koketan, zabavan i dramatičan“. U vezi ste? Isplanirajte neobičan sastanak i napravite veliki gest. Slobodni ste? Izađite i počnite da flertujete bez kočnice. Ova energija nije samo ljubavna. Iskoristite je i u poslu. Osećate se sigurno, pa lakše preuzimate proračunate rizike koji se vraćaju u krupnom.

Rak: naporan rad konačno stiže na naplatu

Poslednje vreme bilo je haotično, ali sledi olakšanje. Venera u Lavu je, po Abigejl, „harmonična za zarađivanje više novca“. Trud koji ste uložili sada se isplaćuje. Nadali ste se povišici ili unapređenju? Ovo bi mogao biti baš vaš trenutak. Možete unovčiti svoje kreativne talente. Samo nemojte trošiti impulsivno. Sačekajte 30. jun, kad Jupiter uđe u Lava, pa se počastite nečim posebnim.

Ako se prepoznajete u nekom od ova četiri znaka, ne čekajte da vam prilika sama pokuca. Koju ste odluku odlagali baš do ovog tranzita, novčanu ili ljubavnu? Napišite u komentarima.

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