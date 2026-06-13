Venera ulazi u Lava 13. juna i sija jakim sjajem: ova 4 znaka odjednom privlače obilje, novac i pozive koje su dugo čekali

Venera ulazi u Lava 13. juna i otvara 26 dana sjaja za 4 znaka. Proverite da li ste na spisku i kako da privučete obilje.

Venera ulazi u Lava 13. juna, i sledećih 26 dana niko vas neće moći da prečuje. Planeta lepote u najsjajnijem znaku zodijaka budi glad za svim što blista, a četiri znaka odjednom počinju da privlače obilje koje su dugo čekali. Trik je jednostavan: ponašajte se kao da već imate ono što želite.

Da, ima tu malo materijalizma. Sjaj na tašni, jarko crvena ili roze u garderobi, ekstra blesak na autu, sve to nosi potpis ovog tranzita. Do 9. jula univerzum teško ignoriše onoga ko živi na veliko.

Lav: vaše leto sjaja konačno počinje

Venera ulazi u vaš znak baš ove subote, Lave, i donosi vam blesak koji ste tražili godinama. Sve što privlačite stiže vam onako kako vi to želite, samo zato što radite na tome da budete najbolja verzija sebe. Hoćete da napredujete na poslu? Obucite se za deset. Hoćete bistriju glavu? Isključite struju i otvorite knjigu koja vas gradi. Ovo je dan kada stvari procvetaju, vi prvi.

Rak: novac koji bira kvalitet, ne kvantitet

Venera napušta vaš znak i pali sektor novca. Vreme je da preispitate sve što imate i sve čemu se nadate. Kada krenete u kupovinu, polovno ili na sniženju, birajte vrhunski kvalitet po najnižoj ceni. Brza moda od 13. juna više nije za vas. Vaš ukus se okreće luksuzu, a kad sebe smatrate otvorenim samo za najbolje, to i privlačite.

Šta zapravo znači kada Venera ulazi u Lava 13. juna

Venera u Lavu je tranzit koji traje od 13. juna do 9. jula i pojačava želju za lepotom, sjajem i prepoznatljivošću. Aktivira potrebu da vas drugi vide u najboljem izdanju.

Bik: dom koji odjednom traži lepši izgled

Volite da uđete u lepu kuću, Biče, i kada planeta lepote uđe u sektor doma i porodice, instinkt za gnezdom oživi. Primećujete sve što vam para oči. Ne dozvoljavate nijednom kutku da izgleda jeftino. Vama vlada Venera, pa raste i osetljivost na loš materijal. Svaki put kada izbacite nešto ispod svog nivoa i zamenite ga boljim, šaljete jasan signal: samo najbolje je dovoljno dobro. To 13. juna i privlačite.

Vaga: pozivi na mesta gde ne ulazi svako

Pošto vama takođe vlada Venera, energija Lava vam prija i obasjava prijateljstva. Prepoznajete prave ljude i želite ih oko sebe. Žudite za društvom koje voli da izgleda najbolje moguće. Obilje vam stiže kroz pozive na otmene događaje i mesta na koja ulaze samo određeni ljudi. Od 13. juna do 9. jula nameravate da zablistate, i nećete propustiti nijednu priliku za to.

Kako da iskoristite ovih 26 dana

Najbolji način da privučete ono što želite tokom ovog tranzita jeste da se ponašate kao da to već posedujete. Obucite najbolju verziju sebe, birajte kvalitet umesto gomile, okružite se ljudima koji vas dižu. Venera nagrađuje one koji ne čekaju dozvolu da blistaju.

Koji od ova četiri znaka ste vi i šta prvo planirate da promenite kada Venera uđe u Lava? Napišite u komentarima

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