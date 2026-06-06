Venera ulazi u Lava i donosi poboljšanje života od 8. do 14. juna za sve znakove. Evo šta vama znači ova promena

Venera ulazi u Lava i donosi mnogo bolji život za sve znakove od 8. do 14. juna. Proverite šta je vama prioritet.

Život postaje mnogo bolji za svaki horoskopski znak tokom nedelje od 8. do 14. juna 2026. godine. Ove nedelje Venera ulazi u Lava i dešava se snažna energetska promena.

Ovo je veoma očaravajuća nedelja, jer Venera u Lavu revitalizuje veze u našim životima. Ljubav nas sada okružuje i na nama je da je prihvatimo. U međuvremenu, Mesec u Blizancima olakšava izražavanje sebe i prikazivanje naše vizije svetu kroz naše umetničke aktivnosti.

Ovan – razmislite pre nego što progovorite

Jun vas tera da usporite i razmislite pre nego što progovorite. Svi vidimo kako reči imaju moć. Ovo je trenutak da stvorite ili se vratite radu na nečemu što je u toku.

Venera ulazi u Lava u subotu, zato se pripremite da se povežete sa svojom kreativnom stranom i da sve te ideje unesete u posao koji vas najviše zanima.

Bik – preispitajte ljubav prema sebi

Skriveni talenti se pojavljuju ove nedelje dok ih otkrivate kroz zahtevan posao koji obavljate. Ulazak Venere, vaše vladajuće planete, u Lava je pozitivna energija koja vam omogućava da razvijete rutinu brige o sebi i naučite da utišate svog unutrašnjeg kritičara.

Ulijte puno ljubavi u sebe i razmislite o vrstama veza koje želite da uspostavite kada Jupiter uđe u Lava kasnije ovog meseca.

Blizanci – emotivna nedelja i lepe prilike

Ovo može biti veoma emotivna nedelja, ali stvari izgledaju bolje sa ulaskom Venere u Lava u subotu. Vaši umetnički poduhvati blistaju. Pripremite se za nove veze i avanture tokom narednih šest meseci.

Univerzum donosi lepe prilike i pomaže vam da vidite čuda sveta. Motivisani ste da istražujete i zaronite u novo putovanje učenja.

Rak – ostavite sećanja u prošlosti, važna je sadašnjost

Talac sećanja se vraća ove nedelje. Univerzum vas gura da usporite stvari i razmislite o svom rastu tokom prošle godine. Saturn pravi kvadrat sa Merkurom u Raku početkom nedelje, čineći vas disciplinovanijim i sposobnijim da se efikasnije nosite sa odgovornostima.

Jupiter i Venera u vašem znaku vas mnogo uče o brizi o sebi. Ovi alati vam omogućavaju da budete pobedonosni, čak i ako se osećate preplavljeni velikom energijom. Ostavite ta sećanja u prošlosti i fokusirajte se na svoje uspehe u sadašnjosti.

Lav – bićete još popularniji, ali oprez je neophodan

Pripremite se da budete još popularniji jer mesec jun pojačava stvari i izvlači vašu društvenu entuzijazam. Upoznajete nove ljude, posebno sa Venerom koja ulazi u vaš znak pre mladog Meseca u Blizancima 15. juna.

Sa prilivom novih potencijalnih prijatelja i poslovnih partnera, možda ćete želeti da razmislite o tipovima ljudi koje želite da privučete. Budite pronicljiviji i nemojte previše lako dati svoju energiju.

Devica – stižu priznanja za vaš trud

Energija ove nedelje uglađuje vaše reči i čini vas strpljivijim. Ove nedelje dobijate više priznanja za svoj trud, jer drugi cene vašu radnu etiku i talenat.

Sa Jupiterom i Venerom koji nastavljaju svoju labavu konjunkciju, i dalje otkrivate koliko ste divni i koliko ste otporni. Drugi sada navijaju za vas. Prigrlite ljubav koju osećate i pokažite se kada Venera uđe u Lava.

Vaga – divna i uspešna nedelja je pred vama

Ovo je divna nedelja za vas. Venera, vaš vladar, je i dalje u istom znaku kao i Jupiter, dodajući sreću i obilje vašem životu. Vaši rastući nivoi samopouzdanja su očigledni dok prihvatate svoju ulogu lidera.

Preuzimanje kontrole nad reflektorima može biti cilj tokom ovog perioda, zato budite svesni kako komunicirate sa drugima i fokusirajte se na diplomatiju. Saturn je u suprotnosti sa vašim znakom i mogao bi drugima pokazati drugačiju stranu od one koju ste vi kulirali.

Škorpija – ostavite prošlost

Ostavite prošlost u prošlosti. Energija ove nedelje vas tera da kopate po starim poglavljima, a informacije koje otkrivate predstavljaju blokade. Srećom, Jupiter i Venera pružaju alate za prevazilaženje bilo kakvih iznenađenja.

Ovo je prilika da rastete i krenete dalje od tih sećanja. Ne dozvolite da vas prošlost definiše zato što ste ratnik. Venera ulazi u Lava krajem nedelje, dokazujući vašu snagu i upornost.

Strelac – vreme je za iskrenost, dobra komunikacija je ključ

Za vas, veze su najviše pogođene ove nedelje. Ako ste krili informacije od romantičnog partnera, ovo je vreme da se otvorite. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga u narednih šest meseci.

Dobra komunikacija je neophodna za napredovanje. Omogućava vam da budete transparentniji i iskreniji sa ljudima koje volite na dubljem nivou.

Jarac – napredak u poslu

Sa profesionalne ili akademske perspektive, ovo je dobra nedelja za vas da izgradite saveze i naučite kako da radite sa ljudima sa kojima se ne slažete. Saturn u Ovnu vam pokazuje kako da budete disciplinovaniji.

Jupiter u Raku vam je omogućio da proširite veze koje imate sa drugima. Sada možete napredovati u profesionalnom sektoru i biti udobniji preuzimajući liderske uloge.

Vodolija – optimizam u vezama i nove ideje

Astrološka energija ove nedelje služi kao uvod u dugo očekivani tranzit Jupitera u Lavu kasnije ovog meseca. Venera ulazi u Lava, donoseći optimizam u vaše veze. Pripremite se da upoznate nove ljude tokom narednih šest meseci i povežete se sa svojom umetničkom vizijom.

Takođe biste se mogli zaljubiti u novi hobi ili kreativni projekat. Vaš proces učenja se razvija tokom ovog perioda kako se sve više osećate u vezi sa svojom vizijom.

Ribe – otkrijte svoje talente i drugima

Ove nedelje se od vas traži da se pojavite pred svojim voljenima i povežete se sa svojom kreativnom energijom kod kuće. Možda ćete biti inspirisani da napravite neke promene ili renovirate. Venera ulazi u Lava, tako da bi se i vaše samoizražavanje moglo razvijati tokom narednih nekoliko nedelja.

Ovo je prilika da otkrijete svoje talente i da ih drugi vide. Ako ste skrivali svoje projekte, možda će vam biti udobnije da delite završene radove sa drugima.

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