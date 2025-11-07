Veoma dobar horoskop, čudesnu energiju daju danas planete ovim znakovima, biće bolji nego ikad!

Lav, Ovan, Jarac, Ribe i Devica imaće u petak, 7. novembra veoma dobar horoskop. Intenzivno Sunce u Škorpiji će harmonično sarađivati sa Severnim čvorom ovog petka, što je veoma dobra stvar za ove astrološke znake.

7. novembra 2025. godine će se dve moćne sile u astrologiji udružiti kako bi stvorile prelepu energiju. Sunce u Škorpiji će napraviti trigon sa Severnim čvorom u Ribama.

Sunce je vitalna sila u svetu, i kada osvetli tačku na nebu koja usmerava vaš rast i životnu svrhu, osećate se pozvanim da radite stvari kojih ste se previše plašili u prošlosti.

Pošto je Sunce u Škorpiji, možete otkriti skrivenu osobinu ili oživeti mrtvu veštinu i vratiti je u život. Pošto je Severni čvor u Ribama, vaši skriveni neprijatelji se otkrivaju pre nego što vas unište i postaju stepenica ka vašem usponu.

Njihova vitalnost je energija za vašu svrhu. Preuzimate kontrolu nad svojom sudbinom sa obnovljenom snagom.

Umesto da se plašite onoga u čemu ste propali u prošlosti ili da o tome razmišljate kao o prediktoru budućnosti, pet astroloških znakova shvata da mogu učiti iz iskustva i koristiti ga da postanu bolji nego ikad pre.

1. Lav – bolji porodični život

Imaćete veoma dobar horoskop u petak, 7. novembra, jer Sunce u Škorpiji najpozitivnije aktivira vaš porodični život. Primetićete promenu u načinu na koji vi i vaši voljeni upravljate i delite resurse koje svi koriste. Neverovatno je koliko stresan život može biti kada ste zabrinuti da vaši rođaci ne poštuju blagoslove koje ste dobili u životu.

Ipak, kada Sunce razgovara sa Severnim čvorom, primećujete malu promenu u načinu na koji stvari teku, posebno ako imate članove porodice koji su Ribe ili Device.

Čini se kao da je energija krenula na bolje. Shvatate da ne morate da držite predavanja, molite ili nagovarate ljude koji rade sa vama da urade pravu stvar. Oni to sami rade automatski.

Vaš um može da se odmori i pronađe mir. Vaša energija može da se okrene ka vašem poslu, vašem radu i svim ciljevima koje ste postavili. Shvatate koliko je energije iscrpljeno rasipnim razmišljanjem. Sada je okrenuta ka produktivnosti i praktičnom rastu.

2. Ovan – dobra informacija, sreća kreće

Vaš horoskopski znak će imati veoma dobar horoskop 7. novembra 2025. godine, jer otkrivate tajnu koja menja koliko se osećate bogatim. Sunce u znaku Škorpije ima način da iznese na videlo informacije koje su skrivene. Otkriva detalje i iznenađuje vas – o vama samima.

Vidite šta treba da promenite u sebi, a ta informacija može biti činjenica koju vam je saopštila Škorpija ili neko ko je Lav. Njihova istina može da boli u početku, ali duboko u srcu znate da je znanje moć.

Ne pokušavate da živite život u strahu ili da radite stvari koje vas sputavaju. Sa Suncem koje briljantno sija na svrhu vašeg života, dobijate priliku da povratite svoje vreme, moć i energiju — da živite život koji vam je predodređen.

3. Jarac – prijateljstva su neverovatno dobar dar

Imaćete veoma dobar horoskop 7. novembra, jer će vas prijatelji gurati da budete najbolji što možete biti. Prijateljstva su neverovatan dar. Dobri prijatelji vam pomažu da rastete. Kada je Sunce u Škorpiji, vaši saradnici, platonski, profesionalni i ležerni, su tu da vas osvrnu na ono što radite što vas razočarava.

Vi ste Jarac, tako da vam nije suđeno da se igrate sitno u životu. Ako ne želite da budete tamo gde ste sada, dobra je ideja da napravite trajnu promenu. Možete pitati ljude šta misle da dobro radite i uporediti njihovu procenu sa vašom sopstvenom istinom.

Sunce, u harmoniji sa Severnim čvorom u Ribama, sudbinskom tačkom koja je povezana sa vašim znakom, sprečava vas da lažete sebe. Umesto toga, današnji horoskop vam daje snagu da donesete veliku odluku koja je najbolja za vas.

Imate moć da to uradite, i neće vam biti nimalo teško jer ćete znati šta vam je potrebno i ići ćete ka tome.

4. Ribe – danas vam je iluzija iza stvarnosti

Vaš horoskopski znak će imati veoma dobar horoskop 7. novembra, jer ćete naučiti nešto što menja način na koji gledate na svet. Volite da imate sanjalački, optimističan način razmišljanja, pa se spremno oslobađate očekivanja i fokusirate se na trenutak.

Fokusirate se na dobro, ali danas osećate kao da želite da zavirite u istinu o drugima. Želite da znate mane i stvari koje su skrivene kako biste pomogli u isceljenju ili pokazali ljubav. Tako ste dobri u slušanju, a danas možete da podučavate kroz najviši oblik izražajnosti: ljubaznost.

Nalazite se u svom najčistijem izrazu moći kada ljudima pokazujete da su bezbedni i sigurni u vašem prisustvu. Danas je taj dan kada iluzija zauzima drugo mesto u odnosu na stvarnost, i to je za vas tako moćno iskustvo.

5. Devica – partneri vam veruju, srećan dan

Imaćete veoma dobar horoskop 7. novembra, zahvaljujući tome koliko su vaša partnerstva međusobno podržavajuća. Znate da svet nije stvoren da bi ljudi živeli u izolaciji. Dobra prijateljstva čine razliku; važno je ko je u vašem životu i ko je tu za vas kada ste loše. Uvek pokušavate da izgradite nešto smisleno sa drugima.

Današnja moć dolazi iz povezivanja i stvaranja svrhe. Vi partnerstva vidite kao savršen okvir. Ljudi vašu nameru doživljavaju kao iskrenu i okupljaju se oko vas. Vide vas kao osobu kojoj mogu verovati, a kada uspete, svi pobeđuju.

