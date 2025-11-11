Veoma dobar horoskop danas imaće ovih 5 znakova, konačno srećan dan, bez problema i pun ljubavi!

Veoma dobar horoskop imaće 11. novembra Ribe, Ovan, Vaga, Bik i Devica. Retrogradni Jupiter je veoma dobra stvar za ove astrološke znake. Možda ćete dobiti manje od onoga što ste primili, a to pomaže u otklanjanju ogromnog problema.

Ali šta ako vam je retrogradni kretanje pomoglo jer je zaustavilo vreme da prebrzo teče? Šta ako je delovalo zaštitnički? Današnji početak retrogradne sezone Jupitera može zaustaviti ono što izmiče kontroli i učiniti ga lakšim za upravljanje.

Nisu sva retrogradna kretanja loša. U stvari, početak jednog dana može učiniti da se jedan dan oseća kao jedan od najboljih. To se dešava sa pet astroloških znakova kojima je u utorak dat dar zaobilaznog puta.

1. Ribe – imate ljubav za sve

Retrogradni Jupiter će vam pomoći da ponovo poverujete u romantiku. Ljubav je u srži svega što radite. Vi ste ljubavnik, a ne borac. Kada pogrešite, to je zato što previše volite. Kada radite dobro, to je zato što vam je stalo. Uvek tražite nove načine da obasipate ljude svojim obožavanjem, a ipak vas je to naučilo da svet nije tako ljubazan. Vaša ljubaznost može biti uzvraćena daljinom.

Ali tokom retrogradnog Jupitera, otkrivate nešto što ranije niste znali. Otkrivate da vam ne treba predmet kome ćete izlivati svoju naklonost. Možete obasipati ljubavlju svoje prijatelje ili porodicu. Možete se posvetiti svojoj umetnosti ili kućnim ljubimcima. Imate sposobnost da volite tako značajno. Retrogradni Jupiter obnavlja ovo u vama, i to je divan osećaj

2. Ovan – recite zbogom bolu, oproštaj dolazi sam

Veoma dobar horoskop, u utorak se nosite sa problemima koji utiču na vaš porodični život i stanje mentalnog mira. Dom je tamo gde je srce, ali ponekad će vaše srce biti stavljeno u položaj u kojem se oseća kao da je zgaženo. Povredili su vas ljudi kojima ste verovali. Ranjeni ste do srži. Znate da ljudi neće uvek tražiti oproštaj. Voleli biste da traže, ali to nije uvek slučaj.

Tokom retrogradnog Jupitera, mirite se sa činjenicom da se oproštaj mora dogoditi u vakuumu. Činite to sami za sebe, a ne za bilo koga drugog. Oslobađate se, i težina nestaje. Dobro je reći zbogom bolu koji vam više ničemu ne služi.

3. Bik – oslobodite se obećanja

Oslobodite se obećanja koje ste dali, a koje ne možete da ispunite u utorak. Ne dajete obećanja olako. Vi ste osoba koja ispunjava obećanja, i kada date reč, nameravate da je održite.

Međutim, možda ste precenili dubinu određene veze i shvatili ste da je situacija jednostrana. Ne želite da posvetite svoje vreme i energiju. Ne želite da budete zaključani u nešto što vas povezuje sa prošlošću.

Univerzum to zna i dešava se nešto neobično. Retrogradni Jupiter vas oslobađa i oslobađa vas svega što ste mislili da morate da uradite. Odlično!

4. Devica – koristite vreme za sebe

Retrogradni Jupiter vam pomaže da steknete nove prijatelje i oslobodite se toksične mreže. Veoma dobar horoskop danas za vas. Prijatelji dolaze i odlaze, ali čudno je da se pogrešni ljudi lepe kao čičak. Današnji retrogradni Jupiter oslobađa lance koji vas vezuju. Otkrivate da možete da se distancirate i niko ne pokušava da sazna gde ste. Ne zovu niti šalju poruke.

Divan je osećaj kada vam se vreme vrati. Možete ga iskoristiti za druge stvari, poput izlaska, sticanja novih prijatelja i druženja u krugovima koji više odgovaraju onome ko želite da budete u životu.

5. Vaga – saznaćete ko vas ogovara, i biće korisno

U utorak rešavate probleme koji su uticali na vaš društveni status. Direktni Jupiter vas može staviti na radar na sve pogrešne načine. Međutim, tokom svoje retrogradnosti, možete povratiti vlasništvo nad svojom ličnom pričom i revidirati narativ koji je kružio.

Niko ne voli da se o njemu loše govori, ali ljudi često govore ono što žele. Saznaćete da li kruže neke glasine o vama. Pronaći ćete izvor i znati kako da donesete konačnost onome što se govori. U početku će biti izazovno, ali će na kraju biti korisno.

Bolje je znati i upravljati svojim životom. Kada se desi kriza, što može jer tako ljudska bića funkcionišu, tokom retrogradnog Jupitera u Raku, spremni ste za nju.

