Veoma dobre horoskope imaće ovih 5 znakova, oni danas sami diktiraju svoju sreću!

Veoma dobre horoskope imaće danas Rak, Bik, Strelac, Ribe i Blizanci. Kada Mars uđe u Strelca u utorak, neverovatna energija se pojavljuje u njihovim životima.

Mars je danas poslednji dan u Vagi, a sada će ući u Strelca, znak koji vlada filozofijom, religijom i putovanjima.

Mars donosi strastvenu energiju u vaš život. Vidite kako vaše razmišljanje utiče na vrstu akcija koje odlučujete da preduzmete. Shvatate da motivacija nije samo u tome kako se osećate.

Pet astroloških znakova će se u utorak fokusirati na svoju budućnost i shvatiti da ako će se to desiti, to će se desiti samo ako vi to učinite. Ne morate dozvoliti da okolina diktira njihov uspeh.

Vi ste oni koji rade na potezima, a danas imate veoma dobre horoskope što dokazuje da ako postoji dobro vreme, vreme da ostvarite svoje snove je sada.

1. Rak – spremni ste za promene

Imaćete savršen horoskop 4. novembra, nakon što Mars uđe u Strelca, jer ćete se osećati spremnim da napravite zdrave promene koje poboljšavaju vaš život.

Niste tip osobe kojoj je potreban dugačak spisak razloga zašto bi trebalo da radite ono što je najbolje za vas. Jedan je dovoljan, a u utorak je taj jedini razlog ulazak Marsa u vatreni znak.

Mars u Strelcu vam pomaže da se osećate kao da možete da uradite sve što ste naumili. Niste zavisni od okolnosti ili izgovora. Vi ste izgovor i to vam je dovoljno da danas učinite danom kada ćete učiniti velike stvari za svoj um, telo i duh. Nećete odugovlačiti i čekati do sutra; poboljšanja počinju odmah.

2. Bik – velikodušnost vam daje osećaj kontrole

Imaćete odličan horoskop 4. novembra nakon što Mars uđe u Strelca, jer ćete se osećati motivisano da činite stvari za druge i tražite ono što vam je potrebno. Nije vam lako da priznate kada vam je potrebna pomoć.

Volite da budete davalac. Velikodušnost vam daje snažan osećaj kontrole nad drugima, pa čak i nad svojim okruženjem. Međutim, možete biti velikodušni i prema sebi.

Otvaranje srca i pokazivanje ranjivih aspekata svog bića je neverovatno moćno kada se to radi sa nekim ko se iskreno brine o vama. Otkrićete da osećaj reciprociteta nešto čini za vas. Motiviše vas i inspiriše da uradite više nego ikada ranije. Shvatate da možete dosegnuti zvezde jer ste oslonac ljudima u vašem životu koji vas drže kada je teško.

3. Strelac – iskreni razgovor vas pokreće

Imaćete veoma dobar horoskop 4. novembra nakon što Mars uđe u vaš znak jer ćete želeti lični rast koji je utemeljen u akciji, a ne samo u mentalnoj gimnastici. Zamišljali ste čitav svet u svojoj mašti, a ipak ste preduzeli akciju samo na fragmentu onoga što ste sposobni da postignete.

Danas, Mars u vašem znaku pritiska dugme za odbijanje i baca vas u stvarnost. Uvučeni ste u vrtlog znanja gde shvatate da ste vi uzrok zašto se ono što želite nije manifestovalo. Ali volite taj nivo iskrenosti i istine. Cenite istinitost do srži. Zato je danas toliko važan dan za vas. Iskreni razgovor vas tera da radite ono što želite, i vi idete za tim.

4. Ribe – poboljšavate svoju karijeru

Imaćete danas odličan horoskop nakon što Mars uđe u Strelca, jer ćete shvatiti da imate moć da poboljšate svoju karijeru na snažan način. Oduvek ste znali da imate moć da to učinite, ali volite da se skrivate. Živite i postojite u tihim prostorima svog života i želite da bude tako. To nikoga ne uznemirava i svima pruža osećaj udobnosti.

Ipak, danas se suočavate sa brutalnom istinom: da biste pomogli većem broju ljudi, morate se uzdići.

Unapređenje sebe nije sebičnost sada; radi se o nesebičnosti, činu ljubavi iza kojeg možete stati i za koji možete vredno raditi.

5. Blizanci – bolji odnosi sa drugima

Blizanci, imate veoma dobar horoskop 4. novembra jer energija Marsa u Strelcu donosi poboljšanja u vaše odnose. Vi ste osoba koja živi i pušta druge da žive. Ne pokušavate da naterate ljude da rade ono što vi želite. Svakako ne ciljate da kontrolišete druge.

Ali sa Marsom u vašem sestrinskom znaku, shvatate da nešto mora da se promeni i da promene načina života naizgled počinju i završavaju se sa vama.

Tada vaša motivacija počinje da stvara duboku promenu, promovišući brigu za druge i osećaj odgovornosti u partnerstvu. Preduzimanje ovih koraka čini ogromnu razliku u vašim odnosima.

(Krstarica/YourTango)

