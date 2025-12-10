Veoma vredan poklon od univerzuma dobija svaki znak u ​​2026. godini, pogledajte šta je vama spremljeno

Zaista dobre stvari dolaze za svaki horoskopski znak u 2026. godini, jer svaki dobija veoma poseban poklon od univerzuma kada Jupiter uđe u Lava.
Ženska voda majke zodijaka, Raka, i muška vatra oca, Lava, isprepliću se u kosmičkoj ljubavnoj vezi, spajajući saosećanje i hrabrost, a Jupiter ih uzbuđuje u eliksir savršenstva.
Možete imati koristi od ovog moćnog tranzita ako se pridržavate jednostavnog, praktičnog i drevnog duhovnog principa da slično privlači slično.
Jupiter je davalac poklona, a znak kroz koji tranzitira postaje medijum kojim daruje svoju dobročinstvo. Dok putuje kroz Raka, njegov omiljeni znak, što više kanališete arhetip Raka, više blagoslova ćete dobiti od Jupiterovog gracioznog prisustva.
Pošto Rak predstavlja emocije, roditeljstvo, saosećanje, porodicu, nekretnine, sigurnost i negovanje, vaš cilj u prvih šest meseci 2026. godine je da se povežete sa ovim aspektima svog života.
Druge pogodnosti postajanja više Rakom uključuju mogućnosti za isceljenje porodičnih odnosa, osnivanje porodice, preseljenje, kupovinu nekretnine ili ponudu i primanje oproštaja od vaših saputnika duše. Pošto je Rakov kod „Osećam“, pokušajte da kažete „Osećam“ umesto „Mislim“. Na primer: „Osećam da će 2026. biti divna godina.“
U drugoj polovini godine, Jupiter prelazi u Lava, tražeći od nas da naduvemo grudi, ispravimo leđa (srcem i kičmom vlada Lav) i ričemo. Jupiter u Lavu želi da budete kraljevski, plemeniti, kreativni, detinjasti, razigrani, sportski nastrojeni, entuzijastični i zabavni. Pošto je Lavov kod „Hoću“, što jasnije znate šta želite, lakše će Jupiteru biti da ispuni vaše želje.
U nastavku je opisano kako vaš horoskopski znak može najbolje primiti Jupiterove darove i obilje u 2026. godini. Ne zaboravite da se fokusirate na osobine Raka u prvoj polovini i osobine Lava u drugoj.
Ovan – porodica
U prvoj polovini godine, Ovne, dom postaje vaše utočište, a porodične veze se produbljuju. Sa Saturnom i Neptunom u vašem znaku prvi put za skoro 200 godina, potrebno vam je svo saosećanje koje možete dobiti.
Posle juna, pažnja se pomera na radost i kreativnost. Romantika cveta, strast se ponovo rasplamsava, a vaša vatra inspiriše druge. Odlična je godina za dete, bilo da je to dete uma (kreativni projekat) ili beba.
Bik – osnivanje porodice ili preseljenje
Početak 2026. godine ispunjava vaš svet razgovorima i vezama koje proširuju vaše vidike. Pišite, govorite, putujte ili učite. Vaša radoznalost postaje vaša valuta kojom možete trgovati sa univerzumom.
Kasnije tokom godine, Jupiter vam pomaže da pronađete ili izgradite dom svojih snova, stvarajući sigurnost koja hrani vašu dušu. Divno vreme za osnivanje porodice ili preseljenje.
Blizanci – finansije u usponu
Od januara do juna, Jupiter pojačava vaše talente i pomaže vam da privučete finansijske nagrade. Ovo je odlično vreme za pokretanje projekata, pregovaranje o poslovima, traženje povećanja plate i ulaganje u vaše veštine.
Posle juna, vaše reči i ideje putuju dalje nego ikad — kroz medije, nastavu ili pisanje — otvarajući nove puteve uticaja.
Rak – samopoštovanje i finansije rastu
Sa Jupiterom uzvišenim u vašem znaku tokom prve polovine 2026. godine. Ponovo otkrivate samopouzdanje i svrhu. Život se čini lakšim, a vrata se otvaraju prirodno. Pazite da se ne raspršite previše.
Do leta, vaše finansije i samopoštovanje rastu, pomažući vam da emocionalnu mudrost pretvorite u opipljiv uspeh.
Lav – duhovni rast kao poklon od univerzuma
Godinu počinjete u povlačenju fokusirajući se na isceljenje i duhovni rast. To je odlično vreme za terapiju, kreativnost i negovanje mašte.
Zatim, Jupiter ulazi u vaš znak krajem juna, pokrećući potpunu ličnu renesansu. Energija, harizma i liderstvo narastaju. Svet je spreman za vaš sledeći čin – vreme za fizičko i mentalno isceljenje.
Devica – prijatelji, ali i samoća
Prva polovina 2026. godine donosi timski rad, saradnju i zajednicu. Uskladite se sa inspirativnim ljudima koji dele vašu viziju. To je odlično vreme za privlačenje novih prijatelja, kako ljudskih, tako i onlajn.
U drugom delu godine, samoća postaje vaša snaga. Odmorite se, oprostite i pripremite se za svoje sledeće veliko poglavlje. Puštanje donosi izobilje.
Vaga – savršena godina za napredak
Od januara do juna, vaš profesionalni život se širi priznanjem ili unapređenjem. Zakoračite u vidljivost. Ovo je odlično vreme za povećanje plate ili novi projekat na poslu.
U drugoj polovini 2026. godine, prijateljstva i savezi cvetaju. Grupni projekti napreduju, a vaš društveni krug raste sa svrhom i radošću. Savršeno vreme za nadogradnju vaših digitalnih veza.
Škorpija – putovanja i profesionalni napredak
Početak 2026. godine podstiče putovanja, obrazovanje i duhovno istraživanje. Proširite svoj svet i recite da avanturi. Takođe je povoljno za podučavanje, učenje i pravna pitanja.
Posle juna, stižu profesionalni proboji, unapređenja, liderske uloge ili nova nezavisnost u vašoj karijeri. Ovo je odlično vreme za rešavanje problema sa autoritetima.
Strelac – oslobođenje od onog što smeta, putovanja
Početak 2026. godine, produbljuje emocionalnu i finansijsku intimnost. Strast raste, a isceljenje počinje u vašim najbližim vezama. Vreme je da se oslobodite onoga ili onoga što vas ometa. Vaš partner može imati finansijske koristi od ovog aspekta, a vaš sopstveni magnetizam se povećava, to je vaš poklon od univerzuma.
Zatim, Jupiter, vaša vladajuća planeta, ponovo rasplamsava vašu avanturističku stranu kada uđe u Lava u junu. Ovo počinje vreme kada putovanja, učenje i podučavanje donose ispunjenje i širenje. Možete preuzeti ulogu mentora ili učenika.
Jarac – divan period za brak
Ljubav i saradnja zauzimaju centralno mesto na početku 2026. godine. Izgradite ili obnovite odnose zasnovane na poverenju i zajedničkim vrednostima. To je divan period za brak ili privlačenje poslovnog partnera.
U drugoj polovini 2026. godine, intimnost vas transformiše, ponovo vas povezujući sa vašim strastima i finansijskim mogućnostima kroz investicije ili nasledstvo. Oslobodite se starog i otvorite se dubljoj vezi.
Vodolija – društveni život cveta
Jupiter u Raku, energizira vaše svakodnevne rutine, olakšavajući izgradnju zdravih navika i uživanje u onome što radite. Dobro je vreme da usvojite kućnog ljubimca, započnete novi projekat ili poboljšate svoje zdravlje.
U drugoj polovini godine, vaši odnosi cvetaju, i romantični i profesionalni. Odlično vreme za privlačenje poslovnog ili životnog partnera.
Ribe – ravnoteža i mir
Početkom godine, radost se vraća kroz romantiku, kreativnost ili decu. Igrajte se, slikajte, pevajte i volite bez straha, primite ovaj poklon od univerzuma.
Do druge polovine godine, vaš radni život postaje glatkiji i isplativiji. Stalan ritam donosi isceljenje, ravnotežu i mir. Odlično je vreme da usvojite kućnog ljubimca, promenite radno mesto ili usavršite svoju dnevnu rutinu.
(Krstarica/YourTango)
