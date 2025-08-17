Verovatno ste „hejter“ ako ste rođeni u jednom od ovih horoskopskih znakova

Ko su stručnjaci za suptilnu (i ne baš tako suptilnu) mržnju?

Ako ste jedan od ovih znakova, niste loša osoba. Samo ste alergični na prosečnost. Nažalost, veći deo života je upravo to.

Jarac

Jarci se ne preteruju. Ni zbog vašeg novog posla, ni zbog vašeg lansiranja proizvoda, niti zbog preskupog mača. Njihovo lice kaže „čestitam“, ali njihov ton kaže „trudi se više“. Mogli biste osvojiti Oskara, a oni bi vas pitali zašto vam je toliko dugo trebalo.

Devica

Device ne mrze zabave radi. Mrze zato što primećuju svaku manu, svaku nedoslednost i svako loše urađeno krilo ajlajnera. Nisu ni glasni zbog toga. Samo jedna podignuta obrva, i šteta je učinjena.

Škorpija

Škorpije vas neće vući u javnost. Samo će se držati te jedne stvari koju ste pogrešno rekli 2019. i pominjati je svaki put kada objavite priču o „eri isceljenja“. Ako napredujete, a oni vas ne vole, ponašaće se kao da to nisu ni videli.

Počasna mesta: Vodolija i Blizanci

Vodolija mrzi trendove. Ponose se time što su originalni, čak i ako to znači nošenje kroks cipela sa ogrtačem. Blizanci mrze kada nisu najsmešnija osoba u prostoriji.

