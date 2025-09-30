Veruje se da je ovaj horoskop najtačniji na svetu: Izuzetno precizan, a evo šta govori o vašem znaku…

Većina naroda imala je svoje astrološke sisteme, pa tako postoji i jedan koji se naziva „jevrejskim horoskopom“, iako judaističko učenje ni na koji način nije povezano s ovim principima.

Ipak, ono što se obično naziva jevrejski horoskop zapravo je kabalistička astrologija, poznata još i kao mazalot, sistem zasnovan na kabali, mističnom i filozofskom sistemu u judaizmu.

Ovi horoskopski znakovi podudaraju se sa uobičajenim zapadnjačkim horoskopom, a imaju i mnoge slične crte. Ono što je zanimljivo jeste da se ovaj horoskop često proglašava najtačnijim na svetu, pa ako verujete u njega, proverite ima li istine u tome.

TALE (Ovan)

Ljudi rođeni u tom znaku su impulsivni, lako planu, često su nestrpljivi i imaju probleme sa samokontrolom. Imaju vrlo izraženu snagu volje, vatreni su i poznati po intenzivnim osećanjima, što može da objavi njihovu brzopletost i netoleranciju. Međutim, oni nisu bez vrlina – časni su, iskreni, veoma pošteni, pa to objašnjava zašto je mnogo heroja rođeno u ovom znaku. U ljubavi im uvek treba uzbuđenje, žive za strast i umeju da pokazuju ljubomoru.

ŠOR (Bik)

Kao i Bik ili Ekser u arapskom horoskopu, ljudi rođeni kao Šor su stabilni, čvrsto stoje na zemlji obema nogama. Spadaju u ljude na koje možete da se oslonite, jer su izvanredni u organizaciji, a veoma su otvoreni, tolerantni i odlikuju ih hrabrost i čast. Umeju, međutim, da budu i tvrdoglavi osvetoljubivi.

Ljudi ovog znaka obožavaju materijalno, a ponekad mogu da budu i gramzivi u svojoj ljubavi prema raskošnom životu i obilju. Pripadnici tog znaka uglavnom su izuzetno posesivni u ljubavi, pa prave ljubomorne scene.

TEOMIM (Blizanci)

Izražene inteligencije, ovakvi ljudi su snalažljivi i veoma kreativni, posebno kada su u pitanju reči. Zato se sjajno snalaze u komunikaciji i odnosima sa drugima, a prilično su radoznali i obožavaju da polemišu i razgovaraju sa ljudima suprotnih stavova. Nisu škrtice i rado će podelilti sve što imaju i sa ljudima koji im nisu bliski, a uprkos tome što su pomalo nestalne prirode, večito Teomimi tragaju za spokojem i onom savršenom drugom polovinom s kojom će uploviti u mirnu luku i biti odani do kraja života.

SARTAN (Rak)

Veoma intuitivni, Sartani su izuzetno inteligentni i veliki umetnici, a nije im strano ni da pokažu svoju romantičnu stranu i senzualnost. Iako to neće lako pokazati, ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo osetljivi, baš kao i Rakovi. Isto tako, deluju kao neko ko obožava svađu i da „istera svoje“, ali će na kraju uglavnom popustiti i pokazati veliku toleranciju. Nije im strano osvetoljublje, često sumnjaju u sve i svakoga, a umeju da budu i vrlo egocentrični. Međutim, u ljubavi su pažljivi i često su svojoj okolini primer idealnih bračnih partnera.

ARIEH (Lav)

Baš kao i Lavovi, ljudi rođeni u znaku Arieha, često deluju sujetno i nadmeno, ali su oni prema svojim najmilijima vrlo pažljivi umeju da pokažu zahvalnost. U svakom slučaju, cene sebe, izuzetno su elegantni, dostojanstveni i pošteni, a neretko i fizički atraktivni. U životu uvek teže tome da budu među najuspešnijima, žude za luksuznim životom i hedonizmom, a u ljubavi pružaju sve i traže isto to. Ako im date povod za ljubomoru, čuvajte se!

BETULA (Devica)

Takvi ljudi su uglavnom odlični organizatori, intelektualci i izuzetno obrazovani. Veoma su im važni tačnost i da sve bude kako je planirano, pa umeju da budu vrlo naporni i kritikuju druge kada ne prate slepo instrukcije, pravila i red. Umeju Betule da budu previše principijelne, a dogodi im se da u životu budu nezapaženi iako imaju kvalitete. Što se tiče ljubavi, tu im uglavnom ide lošije nego na poslu, pa su četo usamljene, a zbog naivnosti ih lako izigraju.

MOZNAIM (Vaga)

Ljudi rođeni u znaku Monzaima su često veoma plemeniti, vedrog duha i vrlo društveni. Kao i Vage, ističu se manirima, gracioznošću i elegancijom i iznad svega cene lepotu, a vrlo su dinamične prilike. Umeju sa lakoćom da reše konflikte i veoma su šarmantni. Nekad su, međutim, neodlučni i beže iz napetih situacija, a u ljubavi su izvanredni partneri. Posebno se ističu kao neki od najboljih roditelja u astrologiji.

AKRAV (Škorpija)

Akravi su veoma hrabri beskompromisni, a izuzetno su dinamični, energični i inteligentni. Razmišljaju logično, ali ih ostrašćenost ponekad koči da ostvare uspeh. Obožavaju da se takmiče, borbeni su i veoma lojalni, a skloni su spiritualnosti. Neretko su misteriozni, a u ljubavi izuzetno posesivni, pa imaju ljubomorne ispade i umeju da odu predaleko.

KEŠET (Strelac)

Duhoviti kao i Strelčevi, Kešeti obožavaju zabavu, provod, društvo. Iznad svega cene slobodu, pa uvek teže nezavisnosti i načinu da se izraze onako kako im prija. Umeju da budu materijalisti i uvek razmišljaju nekoliko koraka unapred, a nekad su pomalo uobraženi i narcisoidni. Ponekad mogu da budu prezahtevni u ljubavi i važno im je da budu dominantni u odnosu, pa čak i da imaju kontrolu nad partnerom.

GEDI (Jarac)

Ljudi rođeni u znaku Gedija su vrlo pedantni i ponekad prestrogi, a imaju izuzetno čvrst karakter. Pouzdani su, pa možete imati poverenja u njih, ali ne zaboravljajte da im je njihov lični interes ipak najvažniji. Odlični su s novcem, pa ga uvek imaju, a u ljubavi uglavnom imaju skromne zahteve. Međutim, okolina uglavnom mora da uloži mnogo napora da bi ih razumela i prihvatila jer se teško uklapaju u novo društvo i sredinu.

DELI (Vodolija)

Ljudi koji spadaju u Delije su uglavnom veoma pošteni i bitno im je opšte dobro, pa su humani i spremni da se odreknu nečega važnog zbog drugim. Ponosni su, ali jednostavni. Umeju da budu pomalo zavidni i misle da su bolji od drugih jer su svesni svojih kvaliteta. Obično su privrženi porodici, a trude se da u braku imaju ravnopravan odnos s partnerom i da na prvom mestu budu prijatelji.

DAGIM (Ribe)

Izražene intuicije, instinktivne i duboko emocionalne, ove osobe su umetnici, a sklone su okultnom i mističnom. Izuzetno cene pravdu i stalno teže uspostavljanju mira i ravnoteže, a imaju pomalo nestabilnu prirodu i umeju da budu plašljivi. Društveni su i obožavaju da zabavljaju druge, ali se često povlače u sebe. Nakon što prasnu na druge, uglavnom se brzo pokaju. Vole da ugađaju partneru, a važno im je da ga zadovolje kako fizički tako i emocionalno. Kao roditelji su često previše popustljivi.

