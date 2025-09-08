Veruju svima i rado pomažu, ali na svoju štetu: Ovi horoskopski znakovi lak su plen za manipulatore

Prema astrološkim tumačenjima, karakterne osobine mogu nas učiniti izuzetno otvorenima za tuđe uticaje. Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, dobro obratite pažnju na to kako postavljate granice u odnosima.

Ribe – suviše empatične

Ribe prirodno osećaju emocije drugih i rado pružaju podršku. Upravo ta duboka empatija može biti zloupotrebljena, jer manipulatori prepoznaju njihov nagoveštaj dobrote i ciljano ga koriste da ostvare svoje interese.

Vaga – majstorka kompromisa

Vođene željom za harmonijom i principom „svi treba da budu zadovoljni“, Vage često ustupaju sopstvene potrebe kako bi sačuvale mir. Ti ustupci, međutim, mogu poslužiti onima koji vrše pritisak da dobiju više nego što zaslužuju.

Rak – lojalnost iznad svega

Rakovi grade odnose na snažnoj odanosti i zaštiti najbližih. Manipulatori ciljaju taj zaštitnički instinkt, namećući se kao žrtve ili prijatelji kojima Rak mora „uskočiti u pomoć“, čak i kada to ide na štetu njegovih interesa.

Ovan – impulsivni pokretač

Ovnovi rado kreću u akciju i veruju da brzo rešenje znači i pravično rešenje. Manipulatori im prodaju hitne situacije i nameću nepromišljene odluke, računajući na njihovu brzopletost i želju da „stave tačku“ na problem.

Strelac – zaljubljenik u slobodu

Strelci biraju optimizam i avanturu, te često ne pomišljaju na skriveni motiv drugih. Njihova vera da svako zaslužuje priliku otvara vrata onima koji se predstavljaju kao „spasitelji“, dok im zapravo ciljaju na slabu tačku – ljubav prema spontanosti.

Svesni svojih ključnih slabosti, pripadnici ovih znakova mogu naučiti da postave čvršće granice i prepoznaju prve znakove manipulacije. Izgradnja samopouzdanja i jasna komunikacija želja najbolji su štit protiv tuđeg uticaja.

