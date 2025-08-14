Veze između ovih parova horoskopa se uvek zavrašavaju burno – kada oni raskidaju šerpe i lonci lete posvuda!

Ko zna, možda ste baš i vi među njima?

Astrološki raskidi – bolna realnost ili sudbina zapisana u zvezdama? Otkrijte da li ste među ovim neusklađenim parovima koji su uvek osuđeni na teške raskide!

Ovan i Bik: Vatrena strast ili sudar bika? Ovan, hrabar i impulsivan, žudi za promenom dok Bik, stabilan i tvrdoglav, voli sigurnost. Njihov spoj može izazvati vatru koja se teško gasi. Ovnovi su poznati po svojoj eksplozivnoj prirodi, dok Bikovi često gaje duboke emotivne veze. Međutim, upravo ta razlika u temperamentu može dovesti do neslaganja i konačnog raskida.

Lav i Škorpija: Moćna igra ega ili fatalna privlačnost? Lavovi su poznati po svojoj samouverenosti i potrebi za pažnjom, dok Škorpije često kriju svoje duboke emocije i teže kontroli. Kada se ova dva vatrena znaka sukobe, rezultat je pravi vatromet emocija. Lavovi vole da budu u centru pažnje, dok Škorpijevole duboke i intimne veze. Ova razlika u potrebama može dovesti do konflikata i na kraju do raskida.

Blizanci i Strelac: Pustolovina ili kaos komunikacije? Blizanci su znatiželjni i komunikativni, dok Strelčevi teže slobodi i avanturi. Ova dva znaka žude za slobodom, ali kad dođe do raskida, reči mogu biti oštrije od britve. Blizanci su poznati po svojoj dvostrukoj prirodi i sklonosti promeni, dok Strelčevi često teže dubljem smislu i svrsi u životu. Ova razlika u stavovima može dovesti do nesporazuma i raskida.

Vaga i Jarac: Harmonija ili borba za dominaciju? Dok Vaga lako okreće novi list, Jarac se grčevito drži za prošlost. Hoće li njihova ljubav izdržati ovu svojevrsnz bitku volje? Vage su poznate po svom šarmu i društvenosti, dok Jarčevi često teže stabilnosti i tradiciji. Ova razlika u vrednostima može dovesti do konflikata i na kraju do raskida.

