Vikend horoskop: Jedan znak puni novčanik do vrha, a drugi doživljava najlepši susret u godini

Vikend horoskop donosi neočekivanu uplatu jednom znaku i susret koji menja sve drugom. Pogledajte šta čeka vaš znak ovog vikenda.

Subota, 23. maj, donosi Devici neočekivanu uplatu koja konačno prekida višemesečnu frku sa novcem, dok Ribe iste večeri ulaze u susret koji će dugo pamtiti. Ostali znaci neće mirovati, ali su ova dva znaka u glavnoj ulozi ovog vikenda. Vikend horoskop vam otkriva šta tačno čeka svakog od nas, bez suvišnog ulepšavanja i praznih obećanja.

Ovan: razgovor koji ste odlagali dolazi sam

Ovnovi u petak uveče dobijaju poruku koju su izbegavali još od početka maja. Ne bežite od odgovora, jer subota traži jasan stav oko jednog poslovnog dogovora. Energija je vatrena, ali kratka, pa odluku donesite pre nedeljnog ručka.

Bik: kuća, papiri i tihi dobitak

Bikovi vikend provode oko kuće, ali ne dosadno. U subotu popodne stiže informacija vezana za nekretninu ili nasleđeni papir koji ste smatrali izgubljenim. Ne potpisujte ništa u nedelju, sačekajte ponedeljak i sopstvenu hladnu glavu.

Blizanci: previše poziva, jedan se isplati

Blizance ovog vikenda zatrpavaju pozivi, poruke i pozivnice na kafu. Razgovor u subotu uveče, sa osobom koju dugo niste videli, otvara vrata za posao o kojem niste razmišljali. Slušajte više nego što pričate.

Rak: porodični ručak menja raspoloženje

Rakovi u nedelju sedaju za sto sa nekim ko im je nedostajao više nego što priznaju. Stara svađa se rešava bez velikih reči, kroz jedan običan gest. Emotivni teret koji nosite od proleća konačno se spušta.

Lav: pažnja, ali ne tamo gde mislite

Lavovi će u petak biti u centru pažnje na jednom okupljanju, ali pravi poklon stiže iz drugog pravca. Osoba koja vam je dosad bila samo poznanik pokazuje interesovanje koje vas iznenadi. Ne odbacujte to olako, savetuje vikend horoskop.

Devica puni novčanik do vrha

Devica je zvezda ovog vikenda kada je novac u pitanju. Iznos koji ste otpisali, dug, honorar ili provizija, stiže u subotu prepodne i zatvara mesece nervoze oko računa. Konačno možete da prodišete i platite ono što ste odlagali. Iskoristite nedelju da naplaćeno odmah rasporedite, ne za impulsivnu kupovinu.

Vaga: odluka koja se ne odlaže više

Vage ceo maj odlažu jedan razgovor sa partnerom ili poslovnim saradnikom. Ovaj vikend gura vas u ugao gde ćutanje više nije opcija. U nedelju popodne donosite odluku koju ste znali još pre tri nedelje.

Škorpija: stara strast, novi okvir

Škorpije u subotu uveče sreću nekoga ko ih je nekada jako pogodio. Ovog puta vi držite konce, ne oni. Razgovor je kratak, ali zatvara poglavlje koje vam je dugo visilo nad glavom.

Strelac: put koji niste planirali

Strelčevi se pakuju u poslednjem trenutku. Poziv prijatelja, kratak izlet ili neplanirano putovanje obeležavaju nedelju. Na tom putu čujete informaciju koja menja vaš plan za jun.

Jarac: posao zove i u subotu

Jarčevi ovog vikenda ne uspevaju da se odvoje od telefona. Jedan poslovni razgovor u subotu uveče donosi ponudu koja zvuči previše dobro. Pažljivo pročitajte sitna slova pre nego što pristanete.

Vodolija: prijatelj postaje nešto više

Vodolije provode subotu u društvu i tu se dešava sitan, ali važan pomak. Neko koga ste smatrali samo prijateljem pokazuje da oseća više. Vikend horoskop savetuje da ne odlučujte naglo, dajte sebi do sredine sledeće nedelje.

Ribe doživljavaju najlepši susret godine

Ribe ulaze u vikend astrologija svrstava među najsnažnije periode godine za ovaj znak. Subota uveče donosi susret koji menja sve, na mestu na koje ste otišli bez velikih očekivanja. Razgovor traje duže nego što planirate, a osećaj koji ostaje retko se pojavljuje u životu. Ne forsirajte ništa u nedelju, pustite da se nastavi prirodnim ritmom.

