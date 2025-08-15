Vikend horoskop: Novac stiže za 2 znaka – ali dolazi sa cenom koju nisu spremni da plate

Novac stiže – ali ne bez posledica. Dva znaka ovog vikenda dobijaju priliku koju su dugo čekali, ali iza nje se krije odluka koja menja odnose, planove i možda – poverenje. Otkrij da li si među njima.

Ovaj vikend donosi neočekivane obrte na finansijskom planu, ali i emotivne turbulencije koje će testirati granice strpljenja i vrednosti. Dva horoskopska znaka dobijaju priliku da napune novčanik – ali pitanje je: po koju cenu?

Bik: novac stiže, ali sa emotivnim uslovom

Bikovi će ovog vikenda dobiti ponudu koja zvuči kao ostvarenje snova. Moguće je da se radi o poslu, nasledstvu ili pomoći od bliske osobe. Međutim, iza te ponude krije se emotivna zamka — osećaj dužnosti, krivice ili obaveze koja ih može opteretiti više nego što su spremni da priznaju.

Savet: Pre nego što kažete „da“, zapitajte se da li ste spremni da nosite i ono što dolazi uz novac. Nije sve zlato što sija, pogotovo kad dolazi iz srca koje traži nešto zauzvrat.

Škorpija: finansijski dobitak, ali uz gubitak kontrole

Škorpije ulaze u vikend sa snažnim osećajem da se nešto „kuha iza kulisa“. I biće u pravu. Novac dolazi — ali kroz situaciju koja zahteva kompromis, gubitak kontrole ili čak izlaganje nečemu što su dugo potiskivali. Možda će morati da sarađuju sa osobom kojoj ne veruju, ili da prihvate uslove koji ih emotivno uznemiravaju.

Savet: Ako osećate da gubite moć nad sobom, novac neće doneti mir. Bolje je odbiti nego se izgubiti.

Za ostale znakove: mirniji ton, ali važne poruke

Ovan i Blizanci imaju šansu za emotivno čišćenje, dok Rakovi i Device dobijaju priliku da se povuku i razmisle o prioritetima. Lavovi i Vage osećaju potrebu za promenom, ali još ne znaju u kom pravcu. Strelčevi, Jarčevi, Vodolije i Ribe imaju stabilan vikend, ali sa naglaskom na komunikaciju i iskrenost.

Novac dolazi – ali ne bez pitanja

Ovaj vikend nije samo astrološka prognoza, već poziv na unutrašnju iskrenost. Ako vam se nudi nešto što zvuči predobro da bi bilo istinito, možda i jeste. A ako dolazi sa cenom koju ne možete emotivno da platite — možda je vreme da kažete „ne“.

