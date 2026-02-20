Vikend horoskop od 20. do 22. februara: Dok se jednima puni novčanik, ovom znaku se prošlost vraća u život

Horoskop za vikend od 20. do 22. februara donosi finansijski bum i ljubavne drame. Pročitajte odmah šta zvezde spremaju vašem znaku.

Horoskop za vikend od 20. do 22. februara donosi energiju koja mnoge može zateći nespremne. Dok se jedni pripremaju za odmor, zvezde su isplanirale ozbiljne preokrete, posebno na polju finansija i ljubavi. Planete se nameštaju tako da nagrađuju hrabre, ali kažnjavaju nepromišljene poteze. Ključna stvar koju treba da znaju svi znaci Zodijaka krije se u nedelju popodne, kada jedan aspekt menja sve.

Kome zvezde donose iznenadni finansijski dobitak?

Bikovi i Jarčevi su apsolutni favoriti zvezda u narednim danima kada je u pitanju novac. Ovi zemljani znaci mogu očekivati priliv novca iz izvora na koji su potpuno zaboravili, bilo da je reč o starom dugu ili bonusu koji kasni.

Dugogodišnje iskustvo u praćenju tranzita pokazuje da ljudi često greše kada ignorišu male signale. Horoskop za vikend sugeriše da Bikovi treba da provere stare džepove ili zaboravljene račune. Ljudi se često žale da im novac izmiče, a problem je u tome što svi očekuju milione preko noći, dok zvezde nagrađuju strpljenje. Ovaj vikend je dokaz za to. Bikovi, opustite se i častite sebe nečim lepim, zaslužili su to.

Rakovi se suočavaju sa duhovima prošlosti

Dok jedni broje novac, Rakovi će morati da se suoče sa emotivnim izazovima. Horoskop za vikend upozorava da se prošlost vraća na velika vrata. To može biti poruka od bivše ljubavi ili slučajan susret u gradu koji će probuditi stare rane. Mnogi misle da je ignorisanje rešenje, ali direktno suočavanje donosi mir.

Najveća greška koju Rakovi prave u ovakvim situacijama je povlačenje u svoju ljušturu. Nemojte to raditi sada. Planete traže da se stvari raščiste jednom zauvek. Verujte, posle toliko vremena nauči se da je zatvoreno poglavlje najbolji temelj za novu sreću.

Šta očekuje ostale znake?

Ova astrološka prognoza ne bi bila potpuna bez saveta za ostale:

Ovan: Energija je na vrhuncu, idealno vreme za fizičku aktivnost.

Blizanci: Pazite na reči, mogu biti pogrešno shvaćene u subotu uveče.

Lav: Očekuju ih prijatna iznenađenja u krugu porodice.

Devica: Vikend je savršen za reorganizaciju doma i misli.

Vaga: Ljubavni horoskop im je naklonjen, moguće je novo poznanstvo.

Škorpija: Intuicija je nepogrešiva, slušaju svoj unutrašnji glas.

Strelac: Želja za putovanjem je jaka, neka isplaniraju makar izlet.

Vodolija: Kreativnost cveta, neka zapišu svoje ideje.

Ribe: Potreban im je odmor više nego ikada, neka isključe telefon.

Pravilan položaj planeta ukazuje na to da će nedelja veče doneti smirenje za sve. Iskoristite to vreme za pripremu za narednu radnu nedelju. Ne dozvolite da vikend prođe u brizi oko stvari na koje ne mogu uticati.

