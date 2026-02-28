Vikend horoskop: Šta vam zvezde spremaju za subotu i nedelju? Jedan znak će pamtiti ove dane

Vikend horoskop predviđa uzbudljive dane pune strasti i odluka. Pročitajte šta vas čeka i iskoristite povoljne aspekte za lični napredak.

Spremni ste za odmor, ali planete ne miruju. Ovaj vikend horoskop donosi specifičnu energiju koju smo retko viđali tokom ove godine. Ako ste Bik ili Škorpija, sedite pre nego što nastavite čitanje, jer vas čekaju vesti koje niste planirali. Mnogi misle da su dani vikenda isključivo za relaksaciju, ali zvezde često imaju drugačiji plan.

Kako planete utiču na raspoloženje ovog vikenda?

Trenutni raspored zvezda donosi naglašenu emotivnost i potrebu za povlačenjem u porodični krug, uz iznenadne nalete inspiracije za rešavanje starih finansijskih problema koji vas muče već duže vreme.

Često vidim ljude kako forsiraju izlaske kada im telo traži mir. Nemojte praviti tu grešku. Subota počinje prilično mirno, ali ne dajte da vas to zavara. Mesec pravi aspekte koji mogu izazvati nagle promene raspoloženja u popodnevnim časovima. Najbolja astro prognoza koju vam mogu dati jeste da slušate svoj unutrašnji glas, a ne planove prijatelja.

Škorpije, ljubav je u fokusu

Subota i nedelja su dani kada maske padaju. Venera je u izazovnom položaju, što znači da će svaka neiskrenost isplivati na površinu. Ako ste u vezi, izbegavajte teške teme kasno uveče. Iz iskustva znam da se najgore svađe dešavaju upravo tada, kada smo umorni i manje tolerantni. Umesto toga, fokusirajte se na zajedničke aktivnosti koje ne zahtevaju mnogo priče.

Slobodni pripadnici Zodijaka imaju drugačije ljubavne aspekte. Vama se savetuje akcija, ali samo ako osećate da je tajming pravi. Ne šaljite poruke bivšim ljubavima samo zato što vam je dosadno; to se retko završi dobro.

Bikovi, ovo je vaš trenutak istine

Bikovi, ovaj vikend horoskop je prekretnica za vas. Dok drugi budu spavali ili gledali serije, vi ćete dobiti ideju ili informaciju koja može drastično popraviti vaše finansijsko stanje. Ovakvi planetarni uticaji se ne dešavaju svakog meseca. Nemojte ignorisati taj „osećaj u stomaku“ koji vam govori da okrenete nečiji broj ili pošaljete taj mejl.

Ostali znaci ne treba da brinu, ali budite oprezni u saobraćaju i komunikaciji sa autoritetima. Ponekad je bolje prećutati i sačuvati mir nego isterati pravdu po svaku cenu. Zapamtite, energija vikenda služi da se napunite, a ne da se ispraznite u bespotrebnim konfliktima.

Da li ste primetili da vam se raspoloženje menja čim dođe petak veče ili vas stres drži do nedelje?

