Vikend horoskop – šta vašem znaku predviđa sudbina za 11. i 12. april?
Subota, 11. april 2026. godine, donosi specifičnu planetarnu energiju koja podstiče akciju, ali i traži unutrašnji mir. Dok proleće uveliko traje, zvezde su se poređale tako da favorizuju nove početke i rešavanje starih dilema. Saznajte kroz vikend horoskop šta vaš horoskopski znak može da očekuje tokom ovog uzbudljivog vikenda.
Ovan (21. mart – 19. april)
Sa Suncem u vašem znaku, vaša energija je na vrhuncu. Danas je idealan trenutak da započnete fizički projekat ili konačno završite „uradi sam“ zadatak koji odlažete. Verujte svojoj intuiciji – trenutno je nepogrešiva.
Bik (20. april – 20. maj)
Mogli biste osetiti potrebu za osamom ili mirnim okruženjem. Sjajan je dan da se fokusirate na neposrednu okolinu – možda lagana organizacija doma ili rad u bašti. Udobnost vam je prioritet; prepustite joj se.
Blizanci (21. maj – 20. jun)
Komunikacija je vaša supermoć ovog vikenda. Možda ćete se naći u ulozi „mosta“ između različitih grupa ljudi. Odlično je vreme za razmenu ideja ili poziv starom prijatelju kojeg niste dugo čuli.
Rak (21. jun – 22. jul)
Vaš fokus se pomera ka dugoročnim ciljevima i praktičnoj stabilnosti. Osetićete zadovoljstvo dok budete precrtavali obaveze sa liste. Ne bojte se da preuzmete vođstvo u porodičnim ili kućnim pitanjima.
Lav (23. jul – 22. avgust)
Avantura vas zove, čak i ako je to samo promena ambijenta u vašem komšiluku. Žudite za novim perspektivama. Angažovanje oko dobre knjige, dokumentarca ili novog hobija zadovoljiće vašu intelektualnu radoznalost.
Devica (23. avgust – 22. septembar)
Danas je sve u detaljima. Imate strpljenja da rešite složen problem koji bi druge frustrirao. U privatnom životu, iskren razgovor može dovesti do mnogo dubljeg razumevanja sa bliskom osobom.
Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Balans je vaša glavna tema. Ako ste naporno radili, zvezde vas podstiču da pronađete „vreme za sebe“. Fokusirajte se na harmoniju u odnosima i izbegavajte preveliko trošenje energije na tuđe probleme.
Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Nalazite se u izuzetno produktivnoj zoni. Bilo da je reč o profesionalnom planiranju ili ličnim zdravstvenim ciljevima, imate disciplinu da napravite stvaran napredak. Ostanite fokusirani, ali ne zaboravite na kratke pauze.
Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Kreativnost i razigranost su na visokom nivou. Ovo je divno vreme za umetničko izražavanje ili jednostavno uživanje u laganim aktivnostima. Vaš optimizam je zarazan i bićete zvezda svakog društvenog okupljanja.
Jarac (22. decembar – 19. januar)
Dom i porodica su vam u mislima. Možda ćete dobiti inspiraciju da istražite porodičnu istoriju ili unapredite svoj životni prostor. Aktivnosti poput pripreme tradicionalnog obroka doneće vam poseban mir.
Vodolija (20. januar – 18. februar)
Vaš um radi brzinom svetlosti. Možda ćete dobiti „genijalnu ideju“ za projekat ili efikasniji način za obavljanje svakodnevne rutine. Zapišite svoje misli pre nego što ispare!
Ribe (19. februar – 20. mart)
Danas je dan za zahvalnost. Materijalna ili finansijska pitanja mogu zahtevati kratak pregled, ali generalno, energija podržava stabilan rast. Častite sebe nečim malim što budi vaša čula.
