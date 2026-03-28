Vikend horoskop za 28. i 29. mart: Ovan traži akciju, Bik traži mir

Vikend horoskop za 28. i 29. mart 2026. godine predviđa uzbudljive dane pune strasti i odluka. Pročitajte šta vas čeka i iskoristite povoljne aspekte za lični napredak.
Vikend horoskop za 28. i 29. mart
Ovan – višak energije
Posao: Iako je vikend, razmišljate o svojim sledećim koracima. Subota je dobra za ideje, nedelja za odmor.
Ljubav: Strast je naglašena, ali pazite na nestrpljenje. Slobodni mogu spontano upoznati nekoga.
Zdravlje: Višak energije zahteva kretanje.
Bik – pravite pauzu
Posao: Vikend vam donosi potrebu za potpunim odmorom od obaveza. Napravite pauzu.
Ljubav: Mir i stabilnost u vezama. Uživanje u jednostavnim trenucima.
Zdravlje: Telu je potreban odmor i opuštanje.
Blizanci – izlasci
Posao: Ideje dolaze spontano. Zapišite ih, ali nemojte donositi odluke.
Ljubav: Društveni ste i komunikativni. Subota je odlična za izlaske, nedelja za razgovor.
Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.
Rak – vikend je za porodicu
Posao: Ostavite poslovne teme po strani. Vikend je za porodicu i mir.
Ljubav: Emocije su izražene. Vaš partner zahteva više pažnje.
Zdravlje: Osetljivost na stres.
Lav – nije vreme za ozbiljne odluke
Posao: Razmišljate o planovima, ali vikend nije vreme za ozbiljne odluke.
Ljubav: Želite pažnju i zabavu. Druženje vam posebno dobro ide.
Zdravlje: Dobra energija, ali pazite da se ne prenaprežete.
Devica – ne morate sve da analizirate
Posao: Pokušajte da se opustite i ne analizirate sve.
Ljubav: Stabilne veze donose osećaj sigurnosti.
Zdravlje: Varenje osetljivo na stres.
Vaga – romantika za vikend
Posao: Poslovne brige padaju u drugi plan. Kreativnost dolazi kada se opustite.
Ljubav: Romantična atmosfera obeležava vikend.
Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između odmora i društva.
Škorpija – ne žurite
Posao: Razmišljate o važnoj odluci. Ne žurite.
Ljubav: Duboki razgovori mogu promeniti vezu.
Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.
Strelac – spontanost i humor
Posao: Naglašena je želja za promenom rutine.
Ljubav: Spontanost i humor donose lepe trenutke.
Zdravlje: Dobra energija, ali pazite na tempo.
Jarac – planirajte u miru
Posao: Razmišljate o dugoročnim planovima. Nedelja je bolja za mirno planiranje.
Ljubav: Vaš partner zahteva više pažnje.
Zdravlje: Ukočenost i napetost.
Vodolija – zapišite ideje
Posao: Ideje dolaze iznenada. Zapišite ih.
Ljubav: Traže se sloboda i iskrenost.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost.
Ribe – intuicija uvek pomaže
Posao: Intuicija vam pomaže da stvari vidite drugačije.
Ljubav: Nežna i emotivna atmosfera.
Zdravlje: Mir i opuštanje su vam posebno pogodni.
(Index.hr)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com