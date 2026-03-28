Vikend horoskop za 28. i 29. mart: Ovan traži akciju, Bik traži mir

Spremni ste za odmor, ali planete ne miruju. Vikend horoskop za subotu i nedelju 28. i 29. marta donosi posebnu energiju za druženje.

Vikend horoskop za 28. i 29. mart 2026. godine predviđa uzbudljive dane pune strasti i odluka. Pročitajte šta vas čeka i iskoristite povoljne aspekte za lični napredak.

Otkrijte šta vam zvezde spremaju za subotu i nedelju, 28. i 29. marta.

Vikend horoskop za 28. i 29. mart

Ovan – višak energije

Posao: Iako je vikend, razmišljate o svojim sledećim koracima. Subota je dobra za ideje, nedelja za odmor.

Ljubav: Strast je naglašena, ali pazite na nestrpljenje. Slobodni mogu spontano upoznati nekoga.

Zdravlje: Višak energije zahteva kretanje.

Bik – pravite pauzu

Posao: Vikend vam donosi potrebu za potpunim odmorom od obaveza. Napravite pauzu.

Ljubav: Mir i stabilnost u vezama. Uživanje u jednostavnim trenucima.

Zdravlje: Telu je potreban odmor i opuštanje.

Blizanci – izlasci

Posao: Ideje dolaze spontano. Zapišite ih, ali nemojte donositi odluke.

Ljubav: Društveni ste i komunikativni. Subota je odlična za izlaske, nedelja za razgovor.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.

Rak – vikend je za porodicu

Posao: Ostavite poslovne teme po strani. Vikend je za porodicu i mir.

Ljubav: Emocije su izražene. Vaš partner zahteva više pažnje.

Zdravlje: Osetljivost na stres.

Lav – nije vreme za ozbiljne odluke

Posao: Razmišljate o planovima, ali vikend nije vreme za ozbiljne odluke.

Ljubav: Želite pažnju i zabavu. Druženje vam posebno dobro ide.

Zdravlje: Dobra energija, ali pazite da se ne prenaprežete.

Devica – ne morate sve da analizirate

Posao: Pokušajte da se opustite i ne analizirate sve.

Ljubav: Stabilne veze donose osećaj sigurnosti.

Zdravlje: Varenje osetljivo na stres.

Vaga – romantika za vikend

Posao: Poslovne brige padaju u drugi plan. Kreativnost dolazi kada se opustite.

Ljubav: Romantična atmosfera obeležava vikend.

Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između odmora i društva.

Škorpija – ne žurite

Posao: Razmišljate o važnoj odluci. Ne žurite.

Ljubav: Duboki razgovori mogu promeniti vezu.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.

Strelac – spontanost i humor

Posao: Naglašena je želja za promenom rutine.

Ljubav: Spontanost i humor donose lepe trenutke.

Zdravlje: Dobra energija, ali pazite na tempo.

Jarac – planirajte u miru

Posao: Razmišljate o dugoročnim planovima. Nedelja je bolja za mirno planiranje.

Ljubav: Vaš partner zahteva više pažnje.

Zdravlje: Ukočenost i napetost.

Vodolija – zapišite ideje

Posao: Ideje dolaze iznenada. Zapišite ih.

Ljubav: Traže se sloboda i iskrenost.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost.

Ribe – intuicija uvek pomaže

Posao: Intuicija vam pomaže da stvari vidite drugačije.

Ljubav: Nežna i emotivna atmosfera.

Zdravlje: Mir i opuštanje su vam posebno pogodni.

(Index.hr)

