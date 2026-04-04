Vikend horoskop za 4. i 5. april: Vikend donosi mir, ali i prekretnice za neke znake

Iskoristite povoljne aspekte ovog vikenda koje vam nagoveštava vikend horoskop. Idealno vreme za opuštanje i miran odmor.

Vikend horoskop za 4. i 5. april 2026. godine predviđa zanimljive dane i odmor sa prijateljima, ali i prekretnice za neke znakove horoskopa. Pročitajte šta vas čeka i iskoristite povoljne aspekte za lični napredak.

Otkrijte šta vam zvezde donose za subotu i nedelju, 4. i 5. aprila.

Vikend horoskop za 4. i 5. april

Ovan – konačno pauza od posla

Posao: Iako je vikend, teško je potpuno se isključiti od obaveza. Subota donosi potrebu da završite nešto što ste odlagali, dok nedelja konačno donosi pauzu od posla.

Ljubav: Emocije su direktne i iskrene. U vezama se otvaraju teme koje su dugo izbegavane, a samci mogu osetiti iznenadnu privlačnost prema nekome.

Zdravlje: Napetost će se nakupljati tokom vikenda. Kratke fizičke aktivnosti će pomoći u ublažavanju stresa.

Bik – odmorite

Posao: Vikend vas usporava i podseća da ne morate biti produktivni sve vreme. Možda će se javiti misli o finansijama, ali bez pritiska.

Ljubav: Bliskost dolazi kroz zajedničke rituale. Jednostavni trenuci imaju veću vrednost od planiranih događaja.

Zdravlje: Telo traži odmor i uživanje, ali pazite na količinu hrane i poslastica.

Blizanci – intenzivna komunikacija

Posao: Subota donosi zanimljive ideje koje dolaze kroz razgovor. Nedelja je bolja za distanciranje i tišinu nego za planiranje.

Ljubav: Komunikacija je intenzivirana, ali i malo rasejana. Neko iz prošlosti bi vam se mogao vratiti.

Zdravlje: Mentalni umor će biti izražen. Smanjite količinu informacija koje apsorbujete i vreme provedeno ispred ekrana.

Rak – mirna atmosfera

Posao: Vikend vas odvlači od poslovnih briga, ali vas vraća razmišljanju o sigurnosti i budućnosti.

Ljubav: Emocije su naglašene, posebno u porodičnom okruženju. Nedelja donosi osećaj topline i pripadnosti.

Zdravlje: Osetljivi ste na spoljašnje uticaje. Mirna atmosfera i poznato okruženje vam najviše odgovaraju.

Lav – usporite

Posao: Iako ste navikli na dinamiku, ovaj vikend zahteva da se povučete i usporite. Razmišljate gde trošite svoju energiju.

Ljubav: Potreba za pažnjom je prisutna, ali sada više cenite iskrenost nego spektakl.

Zdravlje: Energija varira. Odmor i kvalitetan san su ključni.

Devica – sve je pod kontrolom

Posao: Subota donosi potrebu za organizacijom, čak i u privatnim stvarima. Nedelja vas podseća da nije sve pod vašom kontrolom.

Ljubav: Sitnice dolaze u fokus. Važno je da ne preterano analizirate ono što bi trebalo da bude spontano.

Zdravlje: Varenje je osetljivo. Lagana ishrana i rutina donose stabilnost.

Vaga – značajan susret

Posao: Kreativne misli dolaze kada se opustite. Vikend nije za konkretne poteze, već za pronalaženje inspiracije.

Ljubav: Nežnost i pažnja obeležavaju ovaj vikend. Slobodni bi mogli da dožive suptilni, ali značajan susret.

Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između društva i samoće.

Škorpija – iskreni razgovori

Posao: Intenzivno razmišljate o važnoj temi, ali vikend nije vreme za donošenje konačnih odluka.

Ljubav: Emocije su duboke, ali nisu uvek jasno izražene. Nedelja donosi priliku za iskren razgovor sa voljenom osobom.

Zdravlje: Osećate se mentalno umorno. Potreban vam je mir i distanca od previše stimulansa.

Strelac – ideje dolaze spontano

Posao: Razmišljate o promeni rutine ili pravljenju planova za predstojeći period. Ideje dolaze spontano, bez pritiska.

Ljubav: Opuštena atmosfera donosi lakoću u odnosima. Slobodni se mogu povezati sa nekim kroz ležerno druženje.

Zdravlje: Osećate se dobro, ali pazite da ne preterujete sa porodičnim aktivnostima.

Jarac – stabilnost

Posao: Vikend vam horoskop za 4. i 5. april donosi priliku da preispitate svoje prioritete bez svakodnevnog pritiska.

Ljubav: Potrebna je stabilnost u odnosima, ali i malo više topline nego obično.

Zdravlje: Može doći do ukočenosti i umora. Blago kretanje i odmor pomažu.

Vodolija – mentalni umor

Posao: Neočekivana ideja ili razgovor mogu promeniti način na koji gledate na situaciju, nagoveštava vikend horoskop.

Ljubav: Izražena je potreba za slobodom, ali i za dubljim razumevanjem.

Zdravlje: Osećate mentalni umor. Pauza od društvenih mreža i buke će vam koristiti.

Ribe – pojačana intuicija

Posao: Vikend horoskop za 4. i 5. aprilpredviđa introspektivne trenutke i potrebu za tišinom. Vaša intuicija je pojačana.

Ljubav: Emocije su nežne i suptilne. Odnosi se produbljuju bez velikih reči.

Zdravlje: Potrebni su vam mir, opuštanje i dovoljno sna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com